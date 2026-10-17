Kokoomuksen Limnell ja Paasi: Kokoomuksen tavoitteena tekoälyvastuulaki seuraavaan hallitusohjelmaan – Suomesta tekoälyn edelläkävijä
17.10.2026 10:48:19 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen tavoitteena on nostaa Suomi Euroopan tekoälyn kärkimaiden joukkoon tavalla, jossa ihminen, hänen oikeutensa ja hyvinvointinsa ovat kaiken kehityksen lähtökohta. Kokoomuksen kansanedustajat Jarno Limnell ja Martin Paasi korostavat, että tekoälyn mahdollisuuksien hyödyntäminen ja ihmisten oikeuksien turvaaminen tukevat toisiaan. Kokoomuksen kesäkuussa hyväksytyssä tavoiteohjelmassa esitetään myös tekoälyvastuulain säätämistä.
Vihreiden tuore tekoälyavaus on nostanut keskusteluun ihmisten oikeudet tekoälyn yleistyessä. Kokoomuksen kansanedustajat Limnell ja Paasi pitävät avausta tervetulleena ja muistuttavat, että myös Kokoomuksen tavoiteohjelmassa ihmisen asema, oikeusturva ja mahdollisuus saada asiansa ihmisen käsiteltäväksi ovat keskeisiä lähtökohtia.
– On hyvä, että tekoälystä keskustellaan yli puoluerajojen. Olemme varmasti laajasti yhtä mieltä siitä, että ihminen on tärkein. Teknologian tehtävä on palvella ihmistä, ei päinvastoin. Tekoälyn mahdollisuudet ja ihmisten oikeudet eivät ole vastakkaisia tavoitteita. Mitä paremmin huolehdimme luottamuksesta, turvallisuudesta ja oikeusturvasta, sitä rohkeammin voimme hyödyntää tekoälyä suomalaisten hyväksi, Limnell sanoo.
Kokoomuksen kesäkuussa hyväksytyssä tavoiteohjelmassa tavoitellaan merkittävää tuottavuusloikkaa tekoälyn avulla. Ohjelmassa esitetään myös tekoälyvastuulakia, jolla selkeytettäisiin tekoälyjärjestelmien kehittäjien, käyttöönottajien ja viranomaisten vastuunjakoa.
– Kokoomuksen tavoiteohjelmassa on selkeä kirjaus tekoälyvastuulaista. Tämän tavoitteen tulee näkyä myös seuraavassa hallitusohjelmassa. Tekoälyn yleistyessä vastuu ei saa hämärtyä. Kansalaisen on tiedettävä, kuka vastaa tekoälyn avulla tehdyistä ratkaisuista ja miten hänen oikeusturvansa toteutuu. Selkeät pelisäännöt rakentavat luottamusta ja mahdollistavat tekoälyn turvallisen ja laajamittaisen hyödyntämisen, Paasi toteaa.
Kokoomuksen eduskuntaryhmä julkaisi kesäkuun lopussa Tekoälyn aika -raportin, jossa esitetään kymmenen konkreettista poliittista päätöstä, sadan päivän toimeenpano-ohjelma seuraavalle hallitukselle sekä kolme pilottia. Raportissa esitetään muun muassa julkishallinnon yhteistä tekoäly- ja agenttialustaa, tekoälyn hyödyntämistä sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä Verohallinnossa, kansallisten tietovarantojen parempaa hyödyntämistä ja suomalaisen tekoälyosaamisen vahvistamista.
– Kokoomuksen tavoiteohjelma ja Tekoälyn aika -raportti muodostavat selkeän ja kunnianhimoisen kokonaisuuden Suomen tekoälypolitiikalle. Meillä on konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet niiden toteuttamiseksi. Tekoälyn pitää vapauttaa lääkärille enemmän aikaa potilaalle, opettajalle oppilaalle ja viranomaiselle ihmisten vaikeiden asioiden ratkaisemiseen. Teknologian tarkoitus ei ole vähentää inhimillisyyttä vaan antaa sille enemmän tilaa, Paasi toteaa.
Limnell ja Paasi muistuttavat, että tekoälymurros on myös Suomen talouden, turvallisuuden ja kansainvälisen kilpailukyvyn kysymys. Suomen on vahvistettava omaa teknologista osaamistaan, huolehdittava kriittisten järjestelmien turvallisuudesta ja vältettävä haitallisia teknologiariippuvuuksia.
– Suomella on erinomaiset lähtökohdat menestyä tekoälyn aikakaudella. Meillä on korkeatasoista osaamista, luotettava yhteiskunta ja vahva teknologinen perusta. Samalla on huolehdittava siitä, että jokainen suomalainen voi pysyä muutoksessa mukana. Tekoäly ei ole itseisarvo vaan väline paremman yhteiskunnan rakentamiseen. Tulevien vuosien ratkaiseva kysymys ei ole, tuleeko tekoäly muuttamaan Suomea. Se muuttaa jo. Ratkaisevaa on, kuinka hyvin osaamme johtaa tätä muutosta suomalaisten parhaaksi, Limnell toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarno LimnellKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Martin PaasiKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kuvat
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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