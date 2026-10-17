Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen Kauhajoella ja Jalasjärvellä: Hallituksen bensapaketti on syksyn isoin floppi

17.10.2026 13:02:03 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

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Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen arvostelee hallituksen bensapakettia. 

- Koko syksyn odotettu hallituksen bensapaketti oli lopulta tussahdus, syksyn isoin floppi. Pumppuhinnat eivät tällä halpene. Suurimmalle osalle suomalaisista bensaratkaisu ei näy arjessa mitenkään. Paitsi syvenevinä kuoppina teillä, kommentoi Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen.

- Orpon ja Purran hallitus leikkaa 20 miljoonaa euroa perusväylänpidosta rahoittaakseen bensaratkaisua. Siis rahaa, joka on tarkoitettu teiden kunnossapitoon. Samaan aikaan suomalaiset ajavat yhä huonommilla teillä, ja korjausvelka kasvaa. Tavallisista autoilijoista vain harva hyötyy työmatkojen verovähennyksen nostosta. Odotuksiin nähden nyt tehty ratkaisu on iso pettymys.

- Kaiken kruunaa hallituksen sisäinen riitely. Ensin hallituspuolueet päättävät ratkaisusta, jonka jälkeen välittömästi haukkuvat toisiaan siitä. Paketista päätettiin kokoomuksen ja perussuomalaisten johdolla. Ei tälle paketille muita isiä tai äitejä ole.

- Auto on ympäri Suomen lähes välttämättömyys. Bensapolitiikan tuloksia pitäisi mitata myös sillä, missä kunnossa suomalaiset tiet ovat. Perustienpidon rahoituksen leikkaukset ovat väärä tapa rahoittaa bensaratkaisua, päättää Kaikkonen.

Yhteyshenkilöt

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