SDP:n Helena Marttila: Kokoomuksen ”tervetuloa, mutta” ei ole aito tervetulotoivotus

Erityisen kyseenalaista uusissa linjauksissa on Marttilan mielestä se, että kokoomus haluaa siirtää turvapaikan hakuoikeuden kokonaan EU:n ulkopuolelle.

– Toteutuessaan kyse olisi perustavanlaatuisesta muutoksesta ihmisoikeuspolitiikassa. Toisen maailmansodan jälkeen koko systeemi kehitettiin nimenomaan siksi, että hädänalaisilla olisi oikeus hakea turvaa vieraan valtion rajalla. On ihan aiheellista arvioida, missä määrin kokoomus omilla painotuksillaan nyt normalisoi perussuomalaisten viljelemää ajattelua ja kieltä.

Marttilan mukaan maahanmuutosta käytävä julkinen keskustelu ajautuu liian usein vastakkainasetteluun, jossa huomio kiinnittyy joko pelkästään myönteisiin tai pelkästään kielteisiin ilmiöihin. Tarvitaan inhimillinen keskitie, jossa tunnistetaan sekä maahanmuuton mahdollisuudet että siihen liittyvät haasteet.

Marttilan kotikaupungissa Espoossa SDP on ajanut aktiivisesti esimerkiksi sitä, että maahanmuuttajataustaiset lapset ohjattaisiin lähtökohtaisesti S1-opetukseen, jotta he eivät myöhemmin syrjäydy toisen asteen opinnoista heikomman kielitaidon vuoksi.

– Totta kai tavoitteena tulee olla sellaisten ongelmien ennaltaehkäisy, joita on havaittu esimerkiksi asuinalueiden eriytymisen, työllistymisen esteiden ja naisten aseman yhteydessä. Epäkohtien tunnistaminen ei kuitenkaan saa johtaa koko maahanmuuttajaväestön tai eri uskontoryhmien leimaamiseen.

Marttila nostaa esiin myös huolestuttavasti lisääntyneet rasistiset ilmiöt Suomessa. Maahanmuuttopolitiikassa ja julkisessa keskustelussa on tärkeää huolehtia siitä, etteivät ihmiset koe olevansa yhteiskunnassa eriarvoisessa asemassa.

– Valtaosa maahanmuuttajista elää tavallista arkea naapureinamme, työkavereinamme ja lastemme parhaina ystävinä. Kokoomuksen paperin luettuani tekee mieli kysyä: kuka huippuosaaja haluaa tulla Suomeen B-luokan kansalaiseksi?