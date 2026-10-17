SDP:n Perholehto vasemmistoliiton Koskelalle: Hallituksen politiikan vastavoimia ei kannata ryhtyä heikentämään
17.10.2026 14:06:36 EEST | SDP | Tiedote
SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pinja Perholehto kummastelee vasemmistoliiton SDP:hen kohdistamaa arvostelua. Perholehdon mukaan opposition keskinäisen nokittelun sijaan huomio pitäisi suunnata siihen, miten Suomen nykyinen suunta saadaan muutettua.
– Täytyy sanoa, että vasemmistoliiton puheet kuulostavat nyt hieman keulivan. Jos hoitoon pääsyn puolustaminen, reilu veropolitiikka, työttömyyskriisin torjuminen, sote-järjestöjen pelastaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen eivät ole vasemmistoliitonkin arvoihin sopivaa politiikkaa, niin mikä sitten on? Ei oikeudenmukaisuus ole yhden puolueen yksinoikeus, Perholehto toteaa.
Perholehto muistuttaa, että Orpon hallituksen politiikalle tarvitaan uskottava vaihtoehto, joka kykenee myös kokoamaan suomalaiset suunnanmuutoksen taakse.
– Varmin tapa mahdollistaa nykyisen menon jatkuminen on ryhtyä heikentämään sen vahvimpia vastavoimia. Gallupien suurimpana puolueena ja oppositiojohtajana SDP on sitoutunut käynnistämään Suomen suunnanmuutoksen seuraavissa vaaleissa. Ei vaalivoiton itsensä vuoksi, vaan siksi, että suomalaiset todentotta ansaitsevat parempaa.
Perholehdon mukaan vasemmistopuolueita yhdistää moni tavoite, mutta SDP:n vastuuksi näyttää jäävän taloudellisesti kestävä ja laajaa luottamusta nauttiva vaihtoehto.
– Suomalaisille ei pidä tarjota pelkkiä leikkauksia, mutta ei tästä suosta pelkillä veroillakaan nousta. Tarvitsemme oikeudenmukaisen ja realistisen suunnan, jossa työllisyys vahvistuu, talous saadaan tasapainoon ja hyvinvointivaltion tulevaisuus turvataan. Oikeudenmukaisuus ilman toteuttamiskelpoisuutta jää lupaukseksi, mutta talouspolitiikka ilman oikeudenmukaisuutta vie pohjan koko yhteiskunnan luottamukselta.
– Meidän ei tarvitse olla kaikesta samaa mieltä. Mutta toivoisin, että yhteinen kunnianhimo Suomen suunnan muuttamiseksi olisi suurempi kuin tarve väittää puuta heinää vasemmistolaisuudesta. Suomalaiset odottavat ratkaisuja, ja niitä SDP tarjoaa, Perholehto päättää.
Yhteyshenkilöt
Pinja PerholehtoSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:0400596521pinja.perholehto@eduskunta.fi
SDP
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