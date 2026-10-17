KORJATTU TIEDOTE: SDP:n Näkkäläjärvi: Nyt on helpotettava tavallisten ihmisten arkea
17.10.2026 15:35:10 EEST | SDP | Tiedote
SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi kehottaa vasemmistoliittoa haastamaan Orpon–Purran hallituksen politiikkaa SDP:n linjasta murehtimisen sijaan:
– Nyt on helpotettava tavallisten ihmisten arkea. Moni tavallinen pieni- ja keskituloinen ihminen venyttää senttiä, eikä Orpon–Purran hallitus pysty muuhun kuin keskinäiseen riitelyyn ja näpertelyyn.
– Hoitajat, siivoojat, myyjät, opettajat ja monet muut pieni- ja keskituloiset työtä tekevät ihmiset ovat taloudellisesti tiukoilla, kun ruuan, polttoaineiden ja sähkön hinta on korkealla, asuntolainojen korkojen nousu huolettaa ja Orpon–Purran hallitus on korottanut terveydenhuollon asiakasmaksut tappiinsa, Näkkäläjärvi sanoo.
– Tässä tilanteessa olisi vasemmistoliiton fiksua miettiä tärkeysjärjestys kohdilleen. Ei voi kuin hämmästellä sitä, että tässäkin tavallisten ihmisten talouskurimuksessa vasemmistoliitto olisi valmis kiristämään pieni- ja keskituloisten verotusta, kuten vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela on esittänyt (lähde lopussa). Jo riittää tavallisten ihmisten lompakolla käyminen, Näkkäläjärvi toteaa.
– Nyt pitäisi päinvastoin helpottaa tavallisten ihmisten arkea. Sen takia SDP on esittänyt neljää täsmätoimea, jotka voisi ottaa käyttöön heti, jotta ihmisten arjen kustannuksia saadaan hallintaan. Vaikka vasemmistoliiton patenttiratkaisu kaikkiin yhteiskunnan ongelmiin tuntuukin olevan lisäverottaminen, niin nyt kannattaisi tulla pois tavallisten ihmisten lompakolta. Kutsumme vasemmistoliiton pois näistä puuhista mukaan haastamaan Orpon–Purran hallitusta, että ihmisten tilanteeseen saataisiin edes jotain helpotusta, Näkkäläjärvi vaatii.
Eduskuntavaaleihin on vielä puoli vuotta, mutta Näkkäläjärvi toteaa, että puolueiden erot alkavat selkiytyä.
– Puolueiden erot alkavat selkiytyä. Kokoomuksen linjana on kova oikeistolainen leikkauslinja ja vasemmistoliitolla vastaavasti ankara verokurimus. Suomi ei nouse tällaisella talousradikaalilla ääripäiden politiikalla. SDP:n linja on, että julkisen talouden vahvistamisessa pitää olla laajasti erilaiset keinot käytössä ja urakka on hoidettava oikeudenmukaisesti. Tätä lähestymistapaa on esittänyt myös Valtiovarainministeriö tuoreessa virkapuheenvuorossaan, Näkkäläjärvi toteaa.
- Kuluneen vaalikauden aikana on käynyt selväksi, että Suomen suuntaan saadaan todellinen muutos vain, jos SDP on seuraavissa eduskuntavaaleissa Suomen reilusti suosituin puolue. Ihmiset päättävät puolen vuoden päästä, että halutaanko Suomeen neljä vuotta lisää tätä Orpon-Purran politiikkaa vai reilumpi suunta. Ilman SDP:n reilumpaa vaalivoittoa on vaarana, että tämä nykymeno maassa jatkuu, Näkkäläjärvi päättää.
SDP esittää ensi vuodelle neljää täsmätoimea:
1. Työmatkavähennyksen korottaminen. Autetaan työssäkäyviä, erityisesti pitkää työmatkaa ajavia, ja varmistetaan, että eurot menevät työssäkäyvien kotitalouksien arjen helpottamiseen.
2. Työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien palauttaminen. Se toisi välittömän helpotuksen työttömille ja tekisi pienenkin työn vastaanottamisesta kannattavaa.
3. Kotitalousvähennyksen nostaminen, mikä tuo helpotusta perheille ja töitä pienyrittäjille.
4. Terveydenhuollon asiakasmaksujen jättikorotusten kohtuullistaminen.
Yhteyshenkilöt
Mikkel NäkkäläjärviSDP:n puoluesihteeriPuh:0400765002mikkel.nakkalajarvi@sdp.fi
Linkit
SDP
Siltasaarenkatu 18-20 C
00530 HELSINKI
09 478 988 (vaihde)
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP
KORJATTU TIEDOTE: SDP:n Näkkäläjärvi: Nyt on helpotettava tavallisten ihmisten arkea17.10.2026 15:18:01 EEST | Tiedote
SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi kehottaa vasemmistoliittoa haastamaan Orpon–Purran hallituksen politiikkaa SDP:n linjasta murehtimisen sijaan: – Nyt on helpotettava tavallisten ihmisten arkea. Moni tavallinen pieni- ja keskituloinen ihminen venyttää senttiä, eikä Orpon–Purran hallitus pysty muuhun kuin keskinäiseen riitelyyn ja näpertelyyn.
SDP:n Perholehto vasemmistoliiton Koskelalle: Hallituksen politiikan vastavoimia ei kannata ryhtyä heikentämään17.10.2026 14:06:36 EEST | Tiedote
SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pinja Perholehto kummastelee vasemmistoliiton SDP:hen kohdistamaa arvostelua. Perholehdon mukaan opposition keskinäisen nokittelun sijaan huomio pitäisi suunnata siihen, miten Suomen nykyinen suunta saadaan muutettua. – Täytyy sanoa, että vasemmistoliiton puheet kuulostavat nyt hieman keulivan. Jos hoitoon pääsyn puolustaminen, reilu veropolitiikka, työttömyyskriisin torjuminen, sote-järjestöjen pelastaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen eivät ole vasemmistoliitonkin arvoihin sopivaa politiikkaa, niin mikä sitten on? Ei oikeudenmukaisuus ole yhden puolueen yksinoikeus, Perholehto toteaa.
SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehto: Hallitus sivuuttaa asunnottomuuden juurisyyt17.10.2026 08:55:46 EEST | Tiedote
– Orpon hallituksen tavoite poistaa pitkäasunnottomuus ensi vuoden loppuun mennessä ei ole kehittynyt toivottuun suuntaan, vaan tällä hallituskaudella asunnottomiksi on jäänyt jopa pienituloisia työssäkäyviä. Mikä surullista, samaan aikaan hallitus omilla toimillaan yhä vain pahentaa asunnottomuuden juurisyitä, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehto.
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Puolustusmiljardien hyödyt on saatava nykyistä laajemmin Suomeen11.10.2026 11:14:03 EEST | Tiedote
Suomi käyttää tulevina vuosina puolustukseen ennennäkemättömiä summia. SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malmin mukaan nyt on varmistettava, että investointien hyödyt näkyvät nykyistä laajemmin suomalaisina työpaikkoina, innovaatioina, teollisuutena ja vientinä.
SDP:n Malm eläkeiän nostosta: Ihminen ei ole kone, joka jaksaa, kun käsketään8.10.2026 14:27:58 EEST | Tiedote
Vaatimukset eläkeiän rajusta nostosta ovat irrallaan todellisuudesta, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme