KORJATTU TIEDOTE: SDP:n Näkkäläjärvi: Nyt on helpotettava tavallisten ihmisten arkea

– Hoitajat, siivoojat, myyjät, opettajat ja monet muut pieni- ja keskituloiset työtä tekevät ihmiset ovat taloudellisesti tiukoilla, kun ruuan, polttoaineiden ja sähkön hinta on korkealla, asuntolainojen korkojen nousu huolettaa ja Orpon–Purran hallitus on korottanut terveydenhuollon asiakasmaksut tappiinsa, Näkkäläjärvi sanoo.

– Tässä tilanteessa olisi vasemmistoliiton fiksua miettiä tärkeysjärjestys kohdilleen. Ei voi kuin hämmästellä sitä, että tässäkin tavallisten ihmisten talouskurimuksessa vasemmistoliitto olisi valmis kiristämään pieni- ja keskituloisten verotusta, kuten vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela on esittänyt (lähde lopussa). Jo riittää tavallisten ihmisten lompakolla käyminen, Näkkäläjärvi toteaa.

– Nyt pitäisi päinvastoin helpottaa tavallisten ihmisten arkea. Sen takia SDP on esittänyt neljää täsmätoimea, jotka voisi ottaa käyttöön heti, jotta ihmisten arjen kustannuksia saadaan hallintaan. Vaikka vasemmistoliiton patenttiratkaisu kaikkiin yhteiskunnan ongelmiin tuntuukin olevan lisäverottaminen, niin nyt kannattaisi tulla pois tavallisten ihmisten lompakolta. Kutsumme vasemmistoliiton pois näistä puuhista mukaan haastamaan Orpon–Purran hallitusta, että ihmisten tilanteeseen saataisiin edes jotain helpotusta, Näkkäläjärvi vaatii.

Eduskuntavaaleihin on vielä puoli vuotta, mutta Näkkäläjärvi toteaa, että puolueiden erot alkavat selkiytyä.

– Puolueiden erot alkavat selkiytyä. Kokoomuksen linjana on kova oikeistolainen leikkauslinja ja vasemmistoliitolla vastaavasti ankara verokurimus. Suomi ei nouse tällaisella talousradikaalilla ääripäiden politiikalla. SDP:n linja on, että julkisen talouden vahvistamisessa pitää olla laajasti erilaiset keinot käytössä ja urakka on hoidettava oikeudenmukaisesti. Tätä lähestymistapaa on esittänyt myös Valtiovarainministeriö tuoreessa virkapuheenvuorossaan, Näkkäläjärvi toteaa.

- Kuluneen vaalikauden aikana on käynyt selväksi, että Suomen suuntaan saadaan todellinen muutos vain, jos SDP on seuraavissa eduskuntavaaleissa Suomen reilusti suosituin puolue. Ihmiset päättävät puolen vuoden päästä, että halutaanko Suomeen neljä vuotta lisää tätä Orpon-Purran politiikkaa vai reilumpi suunta. Ilman SDP:n reilumpaa vaalivoittoa on vaarana, että tämä nykymeno maassa jatkuu, Näkkäläjärvi päättää.

SDP esittää ensi vuodelle neljää täsmätoimea:

1. Työmatkavähennyksen korottaminen. Autetaan työssäkäyviä, erityisesti pitkää työmatkaa ajavia, ja varmistetaan, että eurot menevät työssäkäyvien kotitalouksien arjen helpottamiseen.

2. Työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien palauttaminen. Se toisi välittömän helpotuksen työttömille ja tekisi pienenkin työn vastaanottamisesta kannattavaa.

3. Kotitalousvähennyksen nostaminen, mikä tuo helpotusta perheille ja töitä pienyrittäjille.

4. Terveydenhuollon asiakasmaksujen jättikorotusten kohtuullistaminen.