SDP:n Joona Räsänen: Hallituksen bensaflopin yllättävä seuraus – suurin osa työmatkalaisista häviää ensi vuonna
18.10.2026 09:49:38 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
– Hallituksen bensaflopin todellinen pommi on se, että suurin osa työn perässä liikkuvista palkansaajista häviää ensi vuonna. Tämä johtuu siitä, että vaikka hallitus nostaa verotuksen matkakuluvähennyksen enimmäismäärää, se samalla on korottamassa matkakuluvähennyksen omavastuuta ensi vuodelle. Suurimmalla osalla työmatkan verotus siis kiristyy 100 eurolla vuodessa. Hallituksen piti helpottaa ihmisten arkea, niin miten ihmeessä lopputulos on se, että suurin osa matkakuluvähennyksen käyttäjistä häviää, päivittelee SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen.
Hallitus linjasi kevään kehysriihessä, että matkakuluvähennyksen omavastuuta lasketaan 800 euroon vuodelle 2026. Vuodelle 2027 omavastuu on nousemassa takaisin 900 euroon. Näin ollen suurin osa matkakuluvähennyksen käyttäjistä häviää verotuksessa 100 euroa, vaikka samalla vähennyksen maksimimäärä nousee.
– SDP on esittänyt, että tarvitaan tuntuva parannus verotuksen matkakuluvähennykseen korvauksen ylärajaa korottamalla, kilometrikohtaista korvausta nostamalla ja omavastuuta laskemalla, Räsänen muistuttaa.
– Hallituspuolueet ovat viime ajat keskittyneet enemmän riitelemään julkisuudessa kuin hoitamaan tavallisten ihmisten arjen asioita. Hallituksen bensafloppi on tästä valitettava esimerkki ja kertoo karusti, kuinka irti hallituspuolueet ovat suomalaisten arjesta, Räsänen päättää.
Yhteyshenkilöt
Joona RäsänenKansanedustajaPuh:050 547 5590joona.rasanen@eduskunta.fi
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