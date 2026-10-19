Poikkeuksellinen palkintoviikonloppu SantaPark Arctic Worldille – valtakunnallinen yrittäjäpalkinto ja kansainvälisiä luksushotellialan tunnustuksia

Palkinnot kertovat yli kahden vuosikymmenen määrätietoisesta työstä, rohkeista päätöksistä ja jatkuvasta halusta kehittää jotain ainutlaatuista Lapissa.

– On aika uskomatonta saada saman viikonlopun aikana tunnustusta sekä suomalaisesta yrittäjyydestä että kansainvälisesti korkeatasoisesta vieraskokemuksesta. Nämä palkinnot ovat ennen kaikkea tunnustus koko tiimillemme. Olemme aina uskoneet, että Lapista voi rakentaa jotain poikkeuksellista, ja nämä hetket vahvistavat uskoamme siihen, että olemme oikealla tiellä, Katja Ikäheimo-Länkinen kertoo

Vuosien varrella SantaPark Arctic Worldista on kasvanut kansainvälisesti tunnettu arktisten elämysten ja ainutlaatuisten vierailukohteiden kokonaisuus. Sen kohteissa vierailee vuosittain yli 100 000 matkailijaa yli sadasta maasta.

Matkan varrelle on mahtunut suuria unelmia, rohkeita investointeja, onnistumisia ja myös vaikeita hetkiä. Yksi merkittävimmistä käännekohdista oli SantaParkin ostaminen vuonna 2009. Sittemmin kokonaisuus on kasvanut Joulupukin salaisesta metsästä Joulukasta kansainvälisesti palkittuun Arctic TreeHouse Hoteliin ja uusimpana Aino Private Island Hoteliin.

Suurimmat unelmat syntyvät rohkeudesta

– Meille yrittäjyys on rohkeutta nähdä mahdollisuuksia, tehdä päätöksiä ja ennen kaikkea uskallusta toteuttaa unelmia. Kaikki ei aina onnistu, mutta ilman rohkeutta kokeilla ei synny myöskään mitään uutta, Ilkka Länkinen kertoo.

Katja Ikäheimo-Länkisen mukaan menestys ei synny pelkästään upeista puitteista tai suurista investoinneista.

– Voimme rakentaa maailman kauneimpia paikkoja, mutta lopulta ihmiset tekevät niistä ainutlaatuisia. Se, miten kohtaamme vieraamme, miten pidämme huolta toisistamme ja miten pienetkin yksityiskohdat huomioidaan, ratkaisee kaiken. Meidän tehtävämme on luoda puitteet, joissa tiimimme voi tehdä taikoja joka päivä.

Lähes 50 kansallisuutta, yksi yhteinen sydän

SantaPark Arctic World työllistää sesonkina lähes 400 ihmistä, jotka edustavat lähes 50 eri kansallisuutta. Yhdessä tekeminen, jatkuva kehittyminen ja aito välittäminen ovat yrityksen toiminnan ytimessä.

– Olemme valtavan ylpeitä tiimistämme. Heidän osaamisensa, ideansa ja aito välittämisensä tekevät vieraillemme unohtumattomia hetkiä joka päivä. Meille luksus ei tarkoita vain kauniita tiloja tai korkeatasoisia palveluja, vaan ennen kaikkea tunnetta siitä, että joku todella välittää, Katja sanoo.

Lapista maailmalle – seuraava luku on jo alkanut

SantaPark Arctic Worldin yhdistyminen norjalaisen Arctic Resort Companyn kanssa avaa uuden luvun yrityksen tarinassa. Noin 63 miljoonan euron yhteenlasketulla liikevaihdolla ja 700 ammattilaisen voimin toimiva kokonaisuus tuo yhteen Suomen ja Norjan ainutlaatuiset arktiset kohteet ja osaamisen.

– Olemme ylpeitä juuristamme Rovaniemellä ja Lapissa. Samalla katsomme innolla tulevaisuuteen. Uskomme, että pohjoisella on maailmalle vielä paljon annettavaa ja että yhdessä voimme rakentaa jotain aivan poikkeuksellista, Ilkka ja Katja toteavat.

Kiitos kaikille, jotka ovat osa tarinaamme

– Tämä tunnustus merkitsee meille todella paljon. Lämmin kiitos Suomen Yrittäjille tästä arvostetusta palkinnosta. Se on hieno tunnustus vuosien työlle, mutta ennen kaikkea se kuuluu koko tiimillemme, yhteistyökumppaneillemme, vieraillemme ja kaikille, jotka ovat uskoneet unelmiimme ja kulkeneet tätä matkaa kanssamme.

– Haluamme myös kannustaa kaikkia yrittäjiä ja yrittäjyydestä haaveilevia uskomaan omiin ideoihinsa ja uskaltamaan tavoitella suuriakin unelmia. Yrittäjyys vaatii rohkeutta, sitkeyttä ja joskus uskallusta kulkea aivan omaa polkuaan. Kaikki ei aina onnistu, mutta ilman yrittämistä emme koskaan saa tietää, mihin kaikkeen voimme pystyä.

Ja vaikka olemme saavuttaneet paljon, uskomme, että kaikkein hienoimmat tarinat ovat vielä edessämme.

– Katja Ikäheimo-Länkinen ja Ilkka Länkinen

SantaPark Arctic World on Rovaniemellä syntynyt kansainvälinen arktisten elämysten ja ainutlaatuisten vierailukohteiden brändiperhe. Siihen kuuluvat SantaPark, Santa Claus Secret Forest – Joulukka, Arctic TreeHouse Hotel, Aino Private Island Hotel sekä Lapland Luxury.