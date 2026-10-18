SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Syöpäpotilaiden hätä ei ole oppositiopropagandaa
18.10.2026 14:45:27 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa (sd.) arvostelee sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) suhtautumista hoitoon pääsyn ongelmiin ja sairastamisen kasvaviin kustannuksiin. Eduskunnan kyselytunnilla Rydman kuittasi asiakasmaksujen vaikutuksista ja hoitojen viiveistä esitetyn huolen oppositiopropagandaksi. Laine-Nousimaan mukaan ministerin vastauksista jää huolestuttava kuva siitä, kuinka etäällä sairastuneiden ihmisten arjesta hallituksessa ollaan.
– Tämä ei ole mitään oppositiopropagandaa. Tämä on sairastuneiden ihmisten ja heidän läheistensä todellista elämää. Syöpä ei odota hoitojonossa. Jokainen viikko voi olla ratkaiseva, ja pahimmillaan viivästynyt diagnoosi voi viedä ihmiseltä mahdollisuuden parantua, Laine-Nousimaa sanoo.
THL syyskuun 2026 tilastojen mukaan vain 60 prosenttia lääkärin vastaanottokäynneistä toteutui 14 vuorokaudessa. Lääkärin kasvokkaisista vastaanottokäynneistä kahdessa viikossa toteutui vain 46 prosenttia.
– Ministeri puhuu hoitoon pääsystä, mutta jättää kertomatta, kuinka vaikeaa juuri lääkärille pääsy on. Hoitajan vastaanotto tai puhelinyhteys ei aina korvaa lääkärin tekemää tutkimusta. Syöpäepäily vaatii potilaan tutkimista kasvotusten, jatkotutkimuksia ja lähetettä erikoissairaanhoitoon. Jos sairaus jää tunnistamatta, viive voi kertautua koko hoitoketjussa. Potilaalla ei ole varaa odottaa, Laine-Nousimaa korostaa.
Suomen Syöpäpotilaat ry:n kysely kertoo sairastuneiden taloudellisesta taakasta. Kyselyn vastaajista 45 prosenttia koki asiakasmaksujen rasittavan taloutta paljon, ja 25 prosenttia oli joutunut tinkimään ruoasta tai muista välttämättömistä menoista. Lisäksi 43 prosenttia oli turvautunut säästöihinsä sairastamisen kustannusten vuoksi.
– Ovatko näiden ihmisten huolet sitä ministerin kutsumaa oppositiopropagandaa? Ovatko syöpäpotilaat väärässä kertoessaan, ettei raha riitä ruokaan, lääkkeisiin ja sairastamisen kuluihin. Vai onko ongelma sittenkin siinä, ettei ministeri halua nähdä oman hallituksensa päätösten vaikutuksia ihmisten arkeen. Kuinka kaukana ihmisten arjesta ministeri voi olla, jos hän ei tunnista tätä hätää, Laine-Nousimaa ihmettelee.
Laine-Nousimaan mukaan hallituksen on kannettava vastuunsa sekä hoitoon pääsyn viiveistä että sairastamisen kasvavista kustannuksista. Erityisesti syöpäpotilaiden kohdalla viivästykset voivat johtaa peruuttamattomiin seurauksiin.
– Suomessa osataan hoitaa syöpää, mutta maailmanluokan osaamisestakaan ei ole apua, jos ihminen ei pääse ajoissa lääkäriin, tutkimuksiin ja hoitoon. Ministerin tehtävä ei ole kaunistella tilastoja tai syytellä oppositiota, vaan huolehtia siitä, että ihmiset saavat tarvitsemansa hoidon. Yhdenkään ihmisen mahdollisuus parantua ei saa tuhraantua hoitojonossa odottamiseen, Laine-Nousimaa päättää.
Yhteyshenkilöt
Hanna Laine-NousimaakansanedustajaPuh:09 432 3111hanna.laine-nousimaa@eduskunta.fiwww.hannalaine.fi
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