Northern Starsille kauden avausvoitto – SBS Wirmo taipui Espoossa 4-1
17.10.2026 20:10:49 EEST | Fliiga | Tiedote
Northern Stars otti syksyn ensimmäisen voittonsa F-liigan naisten sarjassa, kun nousija SBS Wirmo sai taipua Espoossa tiukan taistelun jälkeen 4-1.
Avausmaali nähtiin vasta toisessa erässä Senni Luukkosen laukoessa Northern Starsin johtoon maalivahti Jana Pleischin syötöstä, ja Wirmo tuli nopeasti rinnalle Neea Rinteen osumalla. Eroa syntyi vasta päätösjaksolla, kun Mila Kekkonen vieraiden hukkaamasta pallosta ja Martha Nylund kakkospallosta nostivat kotijoukkueen 3–1-johtoon. Päätöslukemat naulasi sitten tyhjiin Anni Laine 48 sekuntia ennen loppusummeria.
Pisteittä jäi tänään myös toinen liiganousija SPV, kun Koovee kaatoi sen kotonaan Tampereella 9-3. Vielä pelin puolivälissä mentiin hyvinkin tasaisesti Eevi Pesämaan kavennettua tilanteeksi vain 4-3, mutta vielä ennen toista taukoa kahdesti osunut Senni Mustakoski ja Ainomaija Murtonen nakuttivat Kooveen 7–3-johtoon. Kolmannessa erässä vielä Mia Vallenius ensin kasvatti itse johtoa ja vielä syötti Ida-Maaria Tervalan tekemän ottleun viimeisen maalin. Senni Mustakoski (3+1), Aada Mukkala (2+1) ja Ainomaija Murtonen (1+2) olivat Kooveen illan tehottaret.
Mestari TPS palasi eilisen ErVi-tappion jälkeen voittajaksi lyömällä Kupittaalla SSRA:n 7-2. Vielä avauserän jälkeen oltiin vasta lukemissa 2-1, mutta pelin puolivälissä TPS iski pikatulella: Olivia Pietilä laukoi vain yhdeksän sekunnin välein 3–1- ja 4–1-maalit, ja runsas minuutti siitä Aada Heikkinen löi eron jo neljään. Päätösjaksolla Heikkinen sinetöi kahdella lisämaalilla hattutemppunsa oululaisten vieraiden venyessä vain Iida Heikkilän 6–2-kavennukseen. TPS nousi voitollaan Classicin kantaan sarjakakkoseksi. Vasta toisen tappionsa kokenut SSRA on kolmas.
F-liigan naisten sarja jatkuu sunnuntaina Turussa ottelulla FBC Loisto–SSRA.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
Mestareilla hukkareissu Helsinkiin: EräViikingit ratkaisi onnekkaasti16.10.2026 23:07:58 EEST | Tiedote
F-liigan naisten mestari TPS koki kauden toisen tappionsa, kun EräViikingit oli kotonaan Tapanilan Mosahallissa vahvempi 3-2. Kotijoukkue nousi samalla tasapisteisiin neljäntenä olevan Palloseuran kanssa.
Kolmen maalin kuopasta 6–3-voittoon: TPS jätti LASBin yhä nollakerhoon14.10.2026 21:51:27 EEST | Tiedote
F-liigan viimeinen nollakerholainen LASB ei saanut pistetiliään auki vielä tänäänkään. Lahtelaiset johtivat ottelun puolivälissä jo 3-0, mutta kotijoukkue TPS nousi kuin nousikin 6–3-voittoon.
Classic karkasi, suli ja voitti Bläk Boksin tiistaitrillerissä13.10.2026 20:21:20 EEST | Tiedote
Classic menetti ensimmäisen pisteen F-liigan naisten sarjassa mutta jatkaa voittoputkessa, kun SB-Pro kaatui Lempäälässä jatkoajalla 6-5. Viime kevään mitalistien mittelö yltyi ratkaisuhetkillään melkoiseksi draamaksi.
Classic ja SPV toistivat murskavoittonsa12.10.2026 20:55:29 EEST | Tiedote
Ennakkosuosikit ottivat F-liigan maanantain otteluissa selvät voitot, kun Classic kaatoi kotonaan EräViikingit 13-2 ja SPV vieraskaukalossa Jymyn 14-3.
Rankat Ankat murskavoitolla sarjakärkeen11.10.2026 18:21:25 EEST | Tiedote
F-liigan naisten sarjassa pelattiin tänään yksi ottelu, jossa SSRA murskasi kotonaan Northern Starsin 12-4 nousten samalla sarjan kärkeen. Oululaiset ovat voittaneet kauden kuudesta ottelustaan viisi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme