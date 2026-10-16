Northern Starsille kauden avausvoitto – SBS Wirmo taipui Espoossa 4-1

Avausmaali nähtiin vasta toisessa erässä Senni Luukkosen laukoessa Northern Starsin johtoon maalivahti Jana Pleischin syötöstä, ja Wirmo tuli nopeasti rinnalle Neea Rinteen osumalla. Eroa syntyi vasta päätösjaksolla, kun Mila Kekkonen vieraiden hukkaamasta pallosta ja Martha Nylund kakkospallosta nostivat kotijoukkueen 3–1-johtoon. Päätöslukemat naulasi sitten tyhjiin Anni Laine 48 sekuntia ennen loppusummeria.

Pisteittä jäi tänään myös toinen liiganousija SPV, kun Koovee kaatoi sen kotonaan Tampereella 9-3. Vielä pelin puolivälissä mentiin hyvinkin tasaisesti Eevi Pesämaan kavennettua tilanteeksi vain 4-3, mutta vielä ennen toista taukoa kahdesti osunut Senni Mustakoski ja Ainomaija Murtonen nakuttivat Kooveen 7–3-johtoon. Kolmannessa erässä vielä Mia Vallenius ensin kasvatti itse johtoa ja vielä syötti Ida-Maaria Tervalan tekemän ottleun viimeisen maalin. Senni Mustakoski (3+1), Aada Mukkala (2+1) ja Ainomaija Murtonen (1+2) olivat Kooveen illan tehottaret.

Mestari TPS palasi eilisen ErVi-tappion jälkeen voittajaksi lyömällä Kupittaalla SSRA:n 7-2. Vielä avauserän jälkeen oltiin vasta lukemissa 2-1, mutta pelin puolivälissä TPS iski pikatulella: Olivia Pietilä laukoi vain yhdeksän sekunnin välein 3–1- ja 4–1-maalit, ja runsas minuutti siitä Aada Heikkinen löi eron jo neljään. Päätösjaksolla Heikkinen sinetöi kahdella lisämaalilla hattutemppunsa oululaisten vieraiden venyessä vain Iida Heikkilän 6–2-kavennukseen. TPS nousi voitollaan Classicin kantaan sarjakakkoseksi. Vasta toisen tappionsa kokenut SSRA on kolmas.

F-liigan naisten sarja jatkuu sunnuntaina Turussa ottelulla FBC Loisto–SSRA.