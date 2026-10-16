Loton potti kohoaa yhdeksään miljoonaan euroon - Viisi 31 000 euron voittoa jakoon
17.10.2026 22:56:05 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Loton lauantain arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten pelin potti nousee. Ensi viikolla Loton potissa on yhdeksän miljoonaa euroa.
Loton kierroksen 42/2026 arvonnan oikea rivi on 2, 7, 13, 19, 22, 26 ja 31. Lisänumero 23. Plusnumero 5.
Täysosumia ei löytynyt, joten ensi viikolla Loton potti kipuaa jo yhdeksään miljoonaan euroon.
Toisen voittoluokan 6+1 -oikein rivejä löytyi Lotosta peräti viisi kappaletta. Riveillä voitti 31 358 euroa. Voitot osuivat 25 osuuden nettiporukkapeliin, Jalasjärven S-marketin asiakkaalle, nettipelaajalle Vantaalle, nettipelaajalle Kainuuseen sekä viiden osuuden nettiporukkapeliin.
Lauantain Jokeri-pelin voittorivi on 4 5 1 7 6 5 9. Jokerista ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu neljä kappaletta. Voitoista kolme oli 20 000 euron tuplaamattomia kuusi oikein -tuloksia ja yksi tuplattu Jokeri-pelin kuusi oikein -tulos, jolla voitti 40 000 euroa.
Lauantain Milli-pelin voittorivi on 3, 14, 15, 21, 22 ja 23. Lisänumero 9. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Vilna 80. Lomatonneja meni jakoon seitsemän kappaletta.
Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää täältä.
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