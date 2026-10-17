SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Hallituksen bensapaketti on palkansaajalle yksi lehmän henkäys
18.10.2026 09:59:37 EEST | SDP | Tiedote
Polttoainehintojen pitkään jatkunut nousu on rokottanut kansalaisten lompakoita ja on osasyy useimpien arjen kustannusten kallistumiseen. Orpon–Purran hallitus on askarrellut kustannuskriisiin ratkaisuksi 60 miljoonan bensapaketin, josta noin puolet kohdistetaan kansalaisille ja puolet yrityksille.
– Paketti on kokonaisuudessaan vaatimaton, mutta sitä perustellumpaa olisi ollut kohdentaa kansalaisten osuus tukitoimista työmatkaliikkumisen helpottamiseen. Nyt lopputulos on palkansaajan kannalta vain yksi huuruinen lehmän henkäys, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.
Työmatkakuluvähennystä korotetaan ensi vuonna nykyisestä 7 000 eurosta 7 800 euroon.
– Työmatkakuluvähennyksen laajennus on paketin ainoa palkansaajan kuluihin kohdennettu toimi, mutta tässä kohden 10 miljoonaa on vaatimaton panostus. Karkeasti arvioiden nykyinen katto täyttyisi 220 työmatkapäivällä noin 66 kilometrin yhdensuuntaisella työmatkalla ja korotuksesta hyötyisivät siis vain ne, joiden työmatka on pidempi, vaikka kustannukset ovat nousseet kaikilla.
– Työmatkakuluvähennyksen enimmäismäärä ja kilometrivähennys oman auton käytöstä ovat jatkossakin pienemmät ja omavastuu korkeampi kuin Orpon–Purran hallituksen aloittaessa. Omavastuun palautuminen 900 euroon ensi vuonna jopa nostaa kustannuksia. Näihin olisi voitu puuttua reilummalla paketilla, jolloin työssäkäyminen ja työn vastaanottaminen hieman kauempaakin olisi työntekijälle kannattavampaa, Malm huomauttaa.
Hallitus aikoo laskea ajoneuvoveroa vielä kaksi kertaa suuremmalla summalla kuin mitä se käyttää työmatkakuluvähennyksen korottamiseen.
– Ajoneuvoveron alentaminen 20 miljoonalla kuulostaa suurelta, mutta koska se jakautuu kaikille auton omistaville, jää hyöty keskimäärin kymppiin vuodessa.
– Kansalaista hyödyttäisi enemmän, jos hallitus olisi pitkän ja yksisilmäisen pumppuhintakiistelyn sijaan katsonut arjen kustannusten sekä työllisyys- ja taloustilanteen suurempaa kuvaa, Malm sanoo.
– Arjen kustannuksiin kuuluu muutakin kuin autoilu. Palauttamalla työttömyysturvan ja asumistuen suojaosat hallitus olisi voinut tehdä osa- tai lyhytaikaisen työn vastaanottamisesta aidosti kannattavaa. Kotitalousvähennyksen omavastuun laskulla sekä hoiva- ja hoitotyön vähennyskelpoisuuden korotuksella olisi saatu helpotusta perheiden ja ikääntyneiden arkeen. Terveydenhuollon asiakasmaksujen kohtuullistaminen turvaisi hoitoon pääsyä, hän luettelee.
Yhteyshenkilöt
Niina MalmSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:0400588978niina.malm@eduskunta.fi
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