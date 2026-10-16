Salibandymiehet komeaan voittoon Ruotsista Kokkolan MM-kenraalissa

Ruotsi sahasi komean avausmaalin jo 37 sekunnin jälkeen ja hallitsi kokonaisuutena avauserää, jossa se olisi voinut osua useamminkin. Suomi otti kuitenkin otteen toisessa erässä, ja se näkyi 2 357 katsojan riemuksi myös tulostaululla. Justus Kainulainen kiskaisi pikkukantista tasoituksen maalin kattoon, ja johtomaali nähtiin jo seuraavassa vaihdossa Otto Kilven kaksinkamppailuvoiton pohjustamana: Eemeli Salin syötti poikittain ja Nico Salo viimeisteli varmasti. Toisella tauolle Suomi johti jo 3-1 Juuso Aholan painavalla kaukolaukauksella.

Välillä jo selkeästi turhautunut Ruotsi näytti palaavan pelille kolmannessa erässä, kun sen tähtikaksikko Gabriel Kohonen – Sakarias Ulriksson ryösti pallon keskialueella Juho Revolta ja viiletti iskemään 2–1-hyökkäyksestä kavennuksen. Suomi ei kuitenkaan hätkähtänyt vaan karkasi viimeisellä kympillä suorastaan murskalukemiin. Nico Jonaeson nosti ylivoimalla Luukas Hyvärisen no look -syötöstä maalin takaa 4-2 ja Hyvärinen itse kulmavapaalyönnin jälkeen etukulmaan 5-2. Ruotsi alkoi vetää maalivahtiaan penkille jo kuusi minuuttia ennen loppua, mutta se kostautui Nico Salon ja Riku Hakasen viimeistellessä tyhjään maaliin. Niiden osumien välissä ehti vielä Juuso Ahola rankaista vastustajan karkeasta harhasyötöstä 7–2-maalilla.

Syyskuun EFT-turnauksessa kaikki ottelunsa hävinnyt Suomi taipui silloin Ruotsille 2-8, ja kahden maalin Juuso Ahola myönsi ilmassa olleen revanssihenkeä.

– Eilen jo ladatiin, että tänään annetaan kaverille takaisin. Oli meiltä hyvää nousujohteista peliä, vaikean alun jälkeen oltiin nöyriä ja pelattiin omaa hyvää peliä. Henkisesti helpottava voitto, mutta paljon on hommia edessä ennen kisoja ja nöyränä pitää pysyä.

Myös päävalmentaja Esa Jussila näki päivän tuloksen tärkeänä.

– Hyvä onnistuminen meiltä ja ensimmäinen kertaa tässä kahden vuoden projektissa, kun onnistuttiin Ruotsi kaatamaan.

Eilinen vaikkakin nihkeä voitto Latviasta sekä tämä näytös olivat toivottu kasvojenpesu heikon EFT-turnauksen jälkeen.

– Välillä pitää oppi saada kantapään kautta, ja nyt oltiin nöyriä sekä pallolla että pallottomina. Maltettiin pelata kärsivällisesti omalla systeemillä ja saatiin pallon kanssa vastustajalle turhautumista. Ensimmäiset kymmenen minuuttia olivat heikkoa ja oltiin ilman palloa, mutta sitten alettiin saada sitä itselle ja peli kääntyä. Loppunumerot toki valehtelevat, mutta uskallan sanoa, että jonkin verran oltiin Ruotsia parempia. Pikkuisen liikaa edelleen annettiin heille paikkoja, päävalmentaja summasi.

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Salibandya, Kokkola

Kolmen maan turnaus

Suomi–Ruotsi 8-2 (0-1, 3-0, 5-1)

1. erä: 0.37 Niklas Ramirez (Oscar Magnusson) 0-1.

2. erä: 25.20 Justus Kainulainen (Antti Suomela) 1-1, 25.59 Nico Salo (Eemeli Salin) 2-1, 34.01 Juuso Ahola (Nico Jonaeson) 3-1.

3. erä: 45.56 Gabriel Kohonen (Sakarias Ulriksson) 3-2, 50.51 Jonaeson (Luukas Hyvärinen) 4-2 yv, 53.55 Hyvärinen (Jonaeson) 5-2, 54.35 Salo (Otto Kilpi) 6-2 tm, 54.44 Ahola (Riku Hakanen) 7-2, 57.14 Hakanen 8-2 tm.

Torjunnat:

Markus Laakso Suomi 5+5+6=16,

Rasmus Ekström Ruotsi 3+2+5=10.

Jäähyt: Suomi 0 min, Ruotsi 2 min.

Erotuomarit: Janne Sjögren ja Thomas Ellis, Suomi.

Yleisöä: 2 357.

Suomen parhaana palkittiin maalivahti Markus Laakso.