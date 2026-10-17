Fliiga

SSRA:lle ei pisteitä Turusta – FBC Loisto karkasi toisen erän lopussa

18.10.2026 19:07:49 EEST | Fliiga | Tiedote

Jaa

F-liigan naisten sarjassa pelattiin sunnuntaina yksi ottelu. Eilen Turussa TPS:lle hävinnyt SSRA jäi tänään samassa kaupungissa uudelleen ilman pisteitä, kun FBC Loisto oli vahvempi maalein 8-3.

Vielä ottelun puolivälissä mentiin tasatahtia, vaikka Loisto oli ehtinyt johtaa kerran kahdella ja kahdesti yhdellä maalilla. Oululaiset nousivat Sanni Uimarihuhdan, Elli Kylmäluoman ja Katja Nättilän osumilla lukemiin 3-3, mutta toisen erän loppuminuuteilla Loisto repi eroa. Leea Kaisti syötti kaksi minuuttia ennen taukoa Kerttu Ekon ensimmäisen liigamaalin ja vielä erän viimeisellä minuutilla Sofia Pykäläisen maalintekoon takatolpalta.

Kolmannen erän puolivälissä Loisto karkasi lopullisesti, kun Minea Kärki maalasi kahdesti minuutin välein. Emeli Falkman ehti vielä laukoa omalta alueelta loppunumerot SSRA:n tyhjään verkkoon. Leea Kaisti oli neljällä maalisyötöllään illan pisteykkönen.

FBC Loisto nousi voitollaan tasapisteisiin ottelun vähemmän pelanneen sarjakärki Classicin kanssa. SSRA jatkaa neljäntenä.

Sarja jatkuu keksiviikkona Pirkkalassa ottelulla Pirkat–PSS.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Fliiga

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye