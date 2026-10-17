SSRA:lle ei pisteitä Turusta – FBC Loisto karkasi toisen erän lopussa
18.10.2026 19:07:49 EEST | Fliiga | Tiedote
F-liigan naisten sarjassa pelattiin sunnuntaina yksi ottelu. Eilen Turussa TPS:lle hävinnyt SSRA jäi tänään samassa kaupungissa uudelleen ilman pisteitä, kun FBC Loisto oli vahvempi maalein 8-3.
Vielä ottelun puolivälissä mentiin tasatahtia, vaikka Loisto oli ehtinyt johtaa kerran kahdella ja kahdesti yhdellä maalilla. Oululaiset nousivat Sanni Uimarihuhdan, Elli Kylmäluoman ja Katja Nättilän osumilla lukemiin 3-3, mutta toisen erän loppuminuuteilla Loisto repi eroa. Leea Kaisti syötti kaksi minuuttia ennen taukoa Kerttu Ekon ensimmäisen liigamaalin ja vielä erän viimeisellä minuutilla Sofia Pykäläisen maalintekoon takatolpalta.
Kolmannen erän puolivälissä Loisto karkasi lopullisesti, kun Minea Kärki maalasi kahdesti minuutin välein. Emeli Falkman ehti vielä laukoa omalta alueelta loppunumerot SSRA:n tyhjään verkkoon. Leea Kaisti oli neljällä maalisyötöllään illan pisteykkönen.
FBC Loisto nousi voitollaan tasapisteisiin ottelun vähemmän pelanneen sarjakärki Classicin kanssa. SSRA jatkaa neljäntenä.
Sarja jatkuu keksiviikkona Pirkkalassa ottelulla Pirkat–PSS.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
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