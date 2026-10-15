Talotekninen teollisuus ja kauppa ry: LVI-tukkumyynnin lasku on vaihtunut kasvuun
19.10.2026 12:00:00 EEST | Toimialatiedote | Tiedote
LVI-tukkumyynnin kehitys jatkoi vahvistumistaan vuoden 2026 kolmannella neljänneksellä. Heinä-syyskuussa LVI-tukkumyynti kasvoi 6,0 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Kasvu jatkui näin jo kolmatta peräkkäistä vuosineljännestä.
Vuoden 2025 aikana markkina liikkui pääosin edellisvuoden tasolla tai hieman sen alapuolella. Vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä myynti kasvoi 4,3 prosenttia, toisella neljänneksellä 9,7 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 6,0 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaaviin ajanjaksoihin (kuva 1).
Markkinan suunta on aiempaa vakaampi
LVI-tukkumyynnin kehitys viittaa siihen, että markkinatilanne on vakautunut rakentamisen voimakkaan laskuvaiheen jälkeen. Vuonna 2024 tukkumyynnissä nähtiin useilla neljänneksillä kaksinumeroisia laskuja, kun taas vuoden 2026 aikana kehitys on ollut yhtäjaksoisesti positiivista.
Kasvun taustatekijöistä ei tilastojen perusteella voida tehdä tarkkoja johtopäätöksiä, mutta kehitys on yhdenmukainen sen kanssa, että talotekniikkamarkkinaa tukevat uudisrakentamisen vähittäinen elpyminen, korjausrakentaminen sekä energiatehokkuuteen, kiinteistöjen modernisointiin, datakeskuksiin ja teknisiin järjestelmäuudistuksiin liittyvät investoinnit.
Talotekniikan kysyntä säilyy rakentamista vakaampana
LVI-tuotteiden kysyntää tukevat useat pitkän aikavälin kehitystekijät, kuten rakennuskannan korjaustarpeet, energiatehokkuuden parantaminen, sisäolosuhteiden kehittäminen sekä rakennusten teknisten järjestelmien uudistaminen. Tämän vuoksi talotekniikan markkinakehitys voi poiketa yleisestä rakentamisen suhdannetilanteesta.
"LVI-tukkumyynnin kehitys osoittaa markkinan kääntyneen kasvuun vaikeiden vuosien jälkeen. Vaikka rakentamisen kokonaismarkkina on edelleen haastava, talotekniikkaratkaisuihin kohdistuva kysyntä on säilynyt suhteellisen vakaana. Kolme peräkkäistä kasvuneljännestä antaa varovaisen myönteisen signaalin markkinan kehityksestä", sanoo Taltekan toimitusjohtaja Matti Loukkola.
Rakentamisen sykli on kääntynyt, mutta se ei ole paluuta vanhaan
Rakennusteollisuus RT:n lokakuussa julkaiseman suhdannekatsauksen mukaan rakentamisen suhdanne on kääntynyt kasvuun, mutta elpyminen on edelleen epätasaista. Rakentamisen toimintaympäristöä tukevat Suomen talouden kasvu, teollisuustuotannon vahvistuminen ja investointien lisääntyminen, kun taas asuntorakentaminen jatkuu edelleen historiallisen heikolla tasolla. Kasvua tukevat erityisesti toimitila-, infra- ja korjausrakentaminen sekä energiaan, datakeskuksiin ja turvallisuuteen liittyvät investoinnit. Rakennusmarkkinan käänne ei RT:n mukaan ole paluuta aiempaan, vaan markkinoille on muodostumassa uusi kasvukerros energian, datatalouden ja teollisten investointien ympärille. RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo tiivistää tilanteen: "Suhdanne on kääntynyt, mutta se ei ole paluuta vanhaan."
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Yhteyshenkilöt
Matti LoukkolaToimitusjohtajaTalotekninen teollisuus ja kauppa ryPuh:+358 50 346 2823matti.loukkola@talteka.fi
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Talotekninen teollisuus ja kauppa ry (Talteka)
Talotekninen teollisuus ja kauppa ry (Talteka) on elinkeinopoliittinen yhteistyöjärjestö, joka kokoaa yhteen alan toimijoita ja pyrkii parantamaan jäsenyritystensä toimintaympäristöä ottamalla kantaa ja vaikuttamalla alaan liittyviin teollisuus-, talous-, tuote-, energia-, ympäristö- ja koulutuspoliittisiin kysymyksiin. Se on yksi Rakennusteollisuus ry:n toimialoista ja sen jäseninä ovat alan merkittävimmät Suomessa toimivat laitevalmistajat ja tukkukaupat. Talteka tilastoi LVI-teknisten tuotteiden tukkumyyntiä.
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