Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan päätöksiä 21.10.2026 kokouksesta

Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta hyväksyi asiat kokouksessaan esityslistan mukaisesti, lukuun ottamatta seuraavissa pykälissä:

§ 69 Valtionavustus alueellisen sote-järjestötoiminnan sekä järjestöjen tekemän terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyön kehittämiseen, jossa esittelijä teki kokouksessa seuraavan muutetun päätösehdotuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti.



Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta valitsi työpaketit ja toimijat esityksen mukaisesti:

1) Mielenterveyden ja resilienssin vahvistaminen

Toimijat: Sovatek-säätiö, Pesäpuu ry, Surunauha ry ja Visio-säätiö sr, Jyvälän Setlementti

2) Ikääntyneiden osallisuuden, toimintakyvyn ja digitaalisen turvallisuuden vahvistaminen

Toimijat: Ystäväntupa ry, Keski-Suomen Martat ry, Keski-Suomen kansallinen senioripiiri ry. ja Paremmin Yhdessä ry.

3) Perheiden ja vanhemmuuden tukeminen

Toimijat: Jyväskylän Suvanto ry, MIELI Jyväskylän seudun mielenterveys ry / MIELI Kriisikeskus Mobile, Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry, Tukena-säätiö sr ja Sovatek -säätiö.

§ 70 Keski-Suomen hyvinvointialueen toiminta-avustushaun avaaminen vuodelle 2027, jossa esittelijä teki kokouksessa seuraavan muutetun päätösehdotuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

Hyvinvoinnin ja terveydenlautakunta päätti avata järjestöjen toiminta-avustushaun vuodelle 2027 ajalle 28.10 – 22.11.2026. Avustusten jakamisen edellytyksenä on, että aluevaltuuston 8.12.2026 hyväksymä talousarvio kohdistaa määrärahoja järjestöavustuksiin.

§ 71 Alueelliseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan lautakunta antoi lausunnon täydentäen lausuntoluonnoksen toiseen kappaleeseen ”ja liikunnallisten” seuraavasti:

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta pitää tärkeinä suunnitelman painopisteitä, jotka liittyvät hyvinvoinnin haasteiden varhaiseen tunnistamiseen, mielen hyvinvoinnin ja arjen turvallisuuden vahvistamiseen, lasten ja nuorten osallisuuden lisäämiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä terveellisten ja liikunnallisten elämäntapojen edistämiseen. Erityisen tärkeää on vahvistaa ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen palveluja sekä varmistaa niiden yhdenvertainen saavutettavuus.

§ 72 Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi

Keskustelun aikana Petri Räihä teki vastaesityksen suunnitelman palauttamisesta valmisteluun, jota kannattivat Markku Kankainen, Mervi Viiru ja Henri Sorvali. Äänin 7-4 lautakunta jatkoi asian käsittelyä ja antoi lausuntonsa suunnitelmasta.

Markku Kankainen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.

Huomaattehan, että päätöstiedotteen sanamuodot eivät välttämättä ole täysin samat kuin ne lopullisessa pöytäkirjassa ovat. Asiasisältö on kuitenkin sama.