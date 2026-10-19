Elämän teko –tunnustus palavasta autosta pelastamisesta

19.10.2026 13:07:01 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote

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Itä-Uudenmaan pelastuslaitos palkitsi Elämän teko –tunnustuksella Thomas Rönnbergin ja Jonne Salin rohkeasta ja määrätietoisesta toiminnasta toisen ihmisen hengen pelastamiseksi uhkaavasta vaarasta.

Jonne Salin ja Thomas Rönnberg palkittiin Sipoossa 16.10.2026.
Jonne Salin ja Thomas Rönnberg palkittiin Sipoossa 16.10.2026.

Sivulliset pelastivat itselleen tuntemattoman kuljettajan palavasta autosta Sipoossa lauantai-iltana 1.8.2026. Auto oli ajautunut ulos tieltä ja ajanut päin puuta Keskustatiellä. Paikalla olleet sivulliset Thomas Rönnberg ja Jonne Salin saivat kuljettajan ulos savuttavasta ja palavasta autosta ennen pelastuslaitoksen saapumista paikalle.  

Tehtävää johtaneen pelastusviranomaisen arvion mukaan sivullisten rohkean ja määrätietoisen toiminnan ansiosta  kuljettaja selvisi tilanteesta lievin vammoin. Onnettomuuspaikalla olleet ja sen hoitamiseen osallistuneet ehdottivat Elämän teko –tunnustuksen saajiksi Thomas Rönnbergiä ja Jonne Salin.  Päätöksen tunnustuksen myöntämisestä teki pelastusjohtaja Peter Johansson. 

Tunnustus myöntämisen perusteina on todistettavasti tapahtunut tilanne, jossa maallikon toiminnalla on ollut erityisen merkittävä rooli ihmishengen pelastamiseksi. Haluamme kiittää sivullisia hienosta toiminnasta ja  kannustaa  jokaista toimimaan rohkeasti hätätilanteessa, pelastusjohtaja Peter Johansson kertoo. 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Peter Johansson ja vs. pelastuspäällikkö Niina Sipronen palkitsivat Thomas Rönnbergin ja Jonne Salinin Elämän teko –tunnuksella Sipoon pelastusasemalla 16.10.2026.  

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Jonne Salin ja Thomas Rönnberg palkittiin Sipoossa 16.10.2026.
Jonne Salin ja Thomas Rönnberg palkittiin Sipoossa 16.10.2026.
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Peter Johansson, Jonne Salin, Thomas Rönnberg ja Niina Sipronen Sipoossa 16.10.2026.
Peter Johansson, Jonne Salin, Thomas Rönnberg ja Niina Sipronen Sipoossa 16.10.2026.
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Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.

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