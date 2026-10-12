Rahoitushaku käynnissä: uusia ratkaisuja kasvualusta- ja kuiviketuotantoon

Etsitään uusia ratkaisuja huoltovarmuuden varmistamiseksi

Kehittämisohjelmalla rahoitetaan tutkimus‑, kehittämis‑ ja innovaatiohankkeita, joiden avulla etsitään uusia kasvualusta‑ ja kuivikemateriaaleja sekä arvioidaan niiden soveltuvuutta eri käyttökohteisiin. Lisäksi tuetaan investointeja, joilla kehitetään uutta infrastruktuuria tai tuotantoteknologiaa tai tuotteen loppukäyttöön liittyviä ratkaisuja.

Rahoitushaussa tukea voidaan myöntää hankkeille, jotka edistävät turpeen rinnalle tulevien tuotteiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Tukea voidaan myöntää myös uusien turvepohjaisten kasvualusta- ja kuiviketuotteiden sekä niiden jalostusprosessien kehittämiseen.

- Kasvualustat ja kuivikkeet ovat huoltovarmuuden kannalta strategisia tuotteita, joiden saatavuus ja laatu on turvattava myös tulevaisuudessa. Rahoitushaun tavoitteena on vauhdittaa tutkimusta, kehitystä ja investointeja, joilla varmistetaan kotimaisen tuotannon kilpailukyky ja kriisinkestävyys, Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen rahoitusasiantuntija Anja Norja kertoo.

Kehittämisohjelman rahoituksen myöntää maa- ja metsätalousministeriö ja ohjelmaa hallinnoi Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus.

Tutkimus- ja kehittämishankkeissa tärkeitä painopisteitä ovat sopivien materiaalien löytäminen ja niiden teknisten käyttöominaisuuksien testaus, samoin kuin turvallisuusnäkökohdat sekä ympäristövaikutukset (uudelleenkäytettävyys, kierrätys). Investoinneissa rakennetaan uutta infrastruktuuria tai tuotantoteknologiaa tai tuotteen loppukäyttöön liittyviä ratkaisuja.

Rahoitusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella

Haku on avoinna 19.10.2026 - 31.12.2026. Hakuajan päättymisen jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä. Rahoitusta haetaan täyttämällä sähköinen hakemuslomake Valtiokonttorin VA-hakujärjestelmässä. Hakuilmoitus valintaperusteineen löytyy osoitteesta haeavustuksia.fi (Hakusana Kasvualusta- ja kuiviketuotannon kehittämisohjelma).

Mikäli olet kiinnostunut rahoitushausta ja sinulla on hankeidea, olethan yhteydessä Anja Norjaan jo hakemuksen suunnitteluvaiheessa, jotta se vastaa kehittämisohjelman tavoitteita ja rahoituskriteereitä. Yhteydenotto tukee hakemuksen sisällön täsmentämistä ja parhaan mahdollisen hakemuksen valmistelua.

Webinaari tarjoaa hyvän mahdollisuuden tutustua kehittämisohjelmaan niin mahdollisille hakijoille kuin muille aiheesta kiinnostuneille.

Webinaarissa lisää kasvualusta- ja kuiviketuotannon ajankohtaisista

Kasvualusta- ja kuiviketuotannon kehittämisohjelma järjestää Huoltovarmuutta kotimaisista ratkaisuista -webinaarin 3.11.2026 klo 12–14. Webinaarissa käsitellään kotimaisten kasvualustojen ja kuivikkeiden saatavuutta ja huoltovarmuutta sekä alan uusia ratkaisuja. Nykyisten raaka-aineiden ja tuotteiden rinnalle tarvitaan uusia vaihtoehtoja, innovaatioita, tuotekehitystä ja investointeja. Webinaarissa kuullaan näistä ajankohtaisista teemoista sekä kehittämisohjelman tarjoamista mahdollisuuksista. Tilaisuus tarjoaa hyvän mahdollisuuden tutustua ohjelmaan niin mahdollisille hakijoille kuin muille aiheesta kiinnostuneille.

Webinaarissa puhujina ovat Anja Norja (Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus), Anna-Kaisa Jaakkonen (Luonnonvarakeskus), Ari-Pekka Hongisto (Biokasvuvoima Oy), Heikki Aro (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto) ja Veli-Pekka Reskola (maa- ja metsätalousministeriö).

Webinaari järjestetään Teamsissa, ja tilaisuuteen voi ilmoittautua täällä (webropolsurveys.com).