Rahoitushaku käynnissä: uusia ratkaisuja kasvualusta- ja kuiviketuotantoon
19.10.2026 16:35:42 EEST | Elinvoimakeskukset | Tiedote
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus on avannut valtakunnallisen Kasvualusta- ja kuiviketuotannon kehittämisohjelman uuden rahoitushaun ajalle 19.10.–31.12.2026. Ohjelman kolmanteen hakuun on varattu varoja n. 1,6 milj. €. Ohjelma tukee kotimaisten kasvualusta- ja kuivikemateriaalien tuotannon, tuotekehityksen ja logistiikan ratkaisuja sekä innovaatioita, joilla vahvistetaan huoltovarmuutta ja omavaraisuutta.
Etsitään uusia ratkaisuja huoltovarmuuden varmistamiseksi
Kehittämisohjelmalla rahoitetaan tutkimus‑, kehittämis‑ ja innovaatiohankkeita, joiden avulla etsitään uusia kasvualusta‑ ja kuivikemateriaaleja sekä arvioidaan niiden soveltuvuutta eri käyttökohteisiin. Lisäksi tuetaan investointeja, joilla kehitetään uutta infrastruktuuria tai tuotantoteknologiaa tai tuotteen loppukäyttöön liittyviä ratkaisuja.
Rahoitushaussa tukea voidaan myöntää hankkeille, jotka edistävät turpeen rinnalle tulevien tuotteiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Tukea voidaan myöntää myös uusien turvepohjaisten kasvualusta- ja kuiviketuotteiden sekä niiden jalostusprosessien kehittämiseen.
- Kasvualustat ja kuivikkeet ovat huoltovarmuuden kannalta strategisia tuotteita, joiden saatavuus ja laatu on turvattava myös tulevaisuudessa. Rahoitushaun tavoitteena on vauhdittaa tutkimusta, kehitystä ja investointeja, joilla varmistetaan kotimaisen tuotannon kilpailukyky ja kriisinkestävyys, Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen rahoitusasiantuntija Anja Norja kertoo.
Kehittämisohjelman rahoituksen myöntää maa- ja metsätalousministeriö ja ohjelmaa hallinnoi Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus.
Tutkimus- ja kehittämishankkeissa tärkeitä painopisteitä ovat sopivien materiaalien löytäminen ja niiden teknisten käyttöominaisuuksien testaus, samoin kuin turvallisuusnäkökohdat sekä ympäristövaikutukset (uudelleenkäytettävyys, kierrätys). Investoinneissa rakennetaan uutta infrastruktuuria tai tuotantoteknologiaa tai tuotteen loppukäyttöön liittyviä ratkaisuja.
Rahoitusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella
Haku on avoinna 19.10.2026 - 31.12.2026. Hakuajan päättymisen jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä. Rahoitusta haetaan täyttämällä sähköinen hakemuslomake Valtiokonttorin VA-hakujärjestelmässä. Hakuilmoitus valintaperusteineen löytyy osoitteesta haeavustuksia.fi (Hakusana Kasvualusta- ja kuiviketuotannon kehittämisohjelma).
Mikäli olet kiinnostunut rahoitushausta ja sinulla on hankeidea, olethan yhteydessä Anja Norjaan jo hakemuksen suunnitteluvaiheessa, jotta se vastaa kehittämisohjelman tavoitteita ja rahoituskriteereitä. Yhteydenotto tukee hakemuksen sisällön täsmentämistä ja parhaan mahdollisen hakemuksen valmistelua.
Webinaarissa lisää kasvualusta- ja kuiviketuotannon ajankohtaisista
Kasvualusta- ja kuiviketuotannon kehittämisohjelma järjestää Huoltovarmuutta kotimaisista ratkaisuista -webinaarin 3.11.2026 klo 12–14. Webinaarissa käsitellään kotimaisten kasvualustojen ja kuivikkeiden saatavuutta ja huoltovarmuutta sekä alan uusia ratkaisuja. Nykyisten raaka-aineiden ja tuotteiden rinnalle tarvitaan uusia vaihtoehtoja, innovaatioita, tuotekehitystä ja investointeja. Webinaarissa kuullaan näistä ajankohtaisista teemoista sekä kehittämisohjelman tarjoamista mahdollisuuksista. Tilaisuus tarjoaa hyvän mahdollisuuden tutustua ohjelmaan niin mahdollisille hakijoille kuin muille aiheesta kiinnostuneille.
Webinaarissa puhujina ovat Anja Norja (Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus), Anna-Kaisa Jaakkonen (Luonnonvarakeskus), Ari-Pekka Hongisto (Biokasvuvoima Oy), Heikki Aro (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto) ja Veli-Pekka Reskola (maa- ja metsätalousministeriö).
Webinaari järjestetään Teamsissa, ja tilaisuuteen voi ilmoittautua täällä (webropolsurveys.com).
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Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Anja Norja, rahoitusasiantuntija, Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
puh: 0295 027 587
Sanna Tikander, erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö
etunimi.sukunimi@gov.fi
puh: 0295 162 178
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