Turkulaiskoululaiset tutustuvat teknologian elinkaareen uudenlaisessa oppimiskokemuksessa
19.10.2026 13:55:32 EEST | Atea Finland Oy | Tiedote
Turun yhtenäiskoulun 7. luokkalaiset pääsevät ensimmäisinä Suomessa perehtymään arkipäiväisten IT-laitteiden elinkaareen, kun Tanskasta startannut IT-alan vastuullisuuskiertue saapuu myös Suomeen. Samalla oppilaita kannustetaan keräämään kotona lojuvat vanhat laitteet kierrätykseen ja ansaitsemaan rahaa oppilaskunnalle.
Turun yhtenäiskoulun kahden 7. luokan oppilaat pääsevät käytännössä seuraamaan teknologian elinkaarta aina raaka-aineiden hankinnasta laitteiden uudelleenkäyttöön, kun Atean pohjoismainen ONE for Good Experience -kiertue saapuu Suomeen 20.–22. lokakuuta.
Interaktiivisessa luokkahuoneessa oppilaat selvittävät päivittäin käyttämänsä teknologian, kuten kannettavien tietokoneiden, taustoja: mitä IT-laitteissa oikeastaan on, mistä niiden materiaalit tulevat ja mitä laitteille tulisi tehdä, kun niitä ei enää käytetä. Oppiminen tapahtuu pulmia ja pieniä haasteita ratkoen.
Oppilaita myös kannustetaan tuomaan vanhentuneet IT-laitteet kotoa keräykseen koululle. Kerätyistä laitteista syntyvä arvo ohjataan koulujen itse valitsemiin kohteisiin, kuten liikkumisen ja lukemisen edistämiseen koulupäivien aikana oppilaskunnan ehdottamilla tavoilla.
Turku toimii ONE for Good Experience -kiertueen pilottikaupunkina Suomessa. Tanskasta käynnistynyt kiertue saapuu Turkuun Norjan ja Ruotsin kautta. Interaktiivisen kokemuksen avulla Turun kaupunki ja Atea haluavat lisätä nuorten ympäristöosaamista, edistää kiertotaloutta ja näyttää, mitä vastuullisuus on käytännössä.
”Turun kaupungilla on varsin kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, joihin liittyy kiertotalouden edistäminen. Myös opetussuunnitelmassa on paljon ekologisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä kirjauksia. Opetussuunnitelma ohjaa kokemuksellisuuteen ja omaan pohdintaan, mitä tämä projekti tukee”, Turun kaupungin TOP-keskuksen toiminnanjohtaja Jouni Paakkinen sanoo.
TOP-keskus on Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimen alaisuudessa toimiva tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntijayksikkö.
”Elektroniikan tuotanto vaatii monenlaisia raaka-aineita luonnosta. Samaan aikaan valtava määrä vanhoja puhelimia, tietokoneita ja muita laitteita jää kotien ja työpaikkojen pöytälaatikoihin, vaikka suuri osa niistä olisi vielä hyvässä kunnossa seuraavalle käyttäjälle. Nuorilla on tärkeä rooli kiertotalouden edistämisessä, sillä heidän omaksumansa tavat vaikuttavat siihen, miten teknologiaa ja resursseja käytetään tulevaisuudessa”, Atea Finlandin vastuullisuuspäällikkö Elli Ojala sanoo.
Kiertueen aikataulu
ONE for Good Experiencessa Atea tuo koulun pihaan päivän ajaksi rekan, jonka interaktiivisessa luokkahuoneessa opetuskokemus tapahtuu. Kiertue alkoi Tanskasta syyskuussa ja siirtyi Norjan ja Ruotsin kautta Turkuun.
Turussa kiertueen aikataulu on:
- Ti 20.10–ke 21.10. klo 9–15, Nummenpakan koulu, Aurajoen yksikkö, Papinkatu 4
- To 22.10. klo 9–15, Luostarivuoren koulu, Luostarinkatu 13
Media on tervetullut tutustumaan liikkuvaan luokkahuoneeseen keskiviikkona 21.10. klo 10–11 Nummenpakan koululle! Osoite on Papinkatu 4, 20540 Turku.
Faktoja teknologian uudelleenkäytöstä
- Maailmassa syntyi 62 miljoonaa tonnia elektroniikkajätettä vuonna 2022, josta vain 22,3 % käsiteltiin tai kierrätettiin virallisten kanavien kautta. (Global E-waste Monitor 2024)
- Älypuhelin voi sisältää jopa 70 erilaista alkuainetta ja ne kaikki voivat olla peräisin eri puolilta maailmaa. (University of California: Your smartphone’s hidden history)
- Atean vuonna 2025 toimittamista yli 2 miljoonasta laitteesta noin 700 000 palautui kiertoon.
Mikä on ONE for Good?
ONE for Good -hanke edistää kierrätystä ja tukee lasten hyvinvointia. Kun organisaatio palauttaa IT-laitteensa Atealle Goitloop-palvelun avulla, se laittaa hyvän kiertämään. Laitteilla vielä olevan jäännösarvon avulla tuemme yhdessä lapsia ja nuoria. Ohjelman kautta on käsitelty jo yli 500 000 IT-laitetta ja kerätty merkittävästi varoja lasten ja nuorten hankkeisiin Pohjoismaissa ja Baltiassa.
Yhteyshenkilöt
Elli Ojala, vastuullisuuspäällikkö, Atea Finland
puh. 044 458 0414
elli.ojala@atea.fi
Jouni Paakkinen, toiminnanjohtaja TOP-keskus, Turun kaupunki
p. 050 590 7474
jouni.paakkinen@turku.fi
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Atea
Atea on Pohjois-Euroopan johtava IT-palveluyritys, joka palvelee seitsemässä maassa 8000 hengen voimin sekä paikallisesti ympäri Suomen. Olemme lähellä asiakasta 90 toimipisteessä.
Tarjoamme asiakkaillemme kattavan valikoiman IT-palveluita ja -ratkaisuja, jotka mahdollistavat digitaalisen muutoksen. Toimimme luotettavana neuvonantajana ja autamme asiakkaitamme suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään IT-infrastruktuuria ja -palveluita vastuullisesti.
Rakennamme Suomea tietotekniikalla yhdessä maailman suurimpien teknologiayritysten kanssa.
Atea-konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli yli 3 miljardia euroa, ja se on listattu Oslon pörssissä. www.atea.fi
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