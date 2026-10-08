Kuolemanpyörä, loitsupalloja, kurpitsankaiverrusta ja livekeikkoja – Halliween valtaa taas Hakaniemen kauppahallin

Luvassa on kahden päivän ajan paljon jännittävää ohjelmaa kurpitsankaiverruksesta kuolemanpyörään ja tarot-tulkinnoista aarteenetsintään ja loitsupallotyöpajoihin. Tunnelmaa halliin luovat DJ:t ja näyttävät koristelut, sekä tuttujen kauppiaiden hurjat halloween-lookit.

Perjantaina halli palvelee poikkeuksellisesti peräti klo 21 saakka. Iltahallin ohjelma on afterwork-hengessä erityisesti aikuiseen makuun. Luvassa on herkuttelua hallin antimilla, ehkä lasillinen viiniä hyvässä seurassa ja virittäytymistä viikonlopun viettoon. Illan kohokohtana ulkona torin puolella esiintyy lumoava Malla.

Lauantai puolestaan tarjoaa hauskaa tekemistä kaiken ikäisille läpi päivän. Perheen pienimmät pääsevät nauttimaan mm. Meritta & Sekometelisopan osallistavasta ja vauhdikkaasta lastenkeikasta ja kaivertamaan kurpitsoja. Iltapäivällä torilavalle nousevat Michael Bleu ja Nössä Nova.

Race Horse Companyn akrobaattinen Spinsane kuolemanpyörä -sirkusesitys on molempina päivinä varmasti vaikuttava elämys niin isommille kuin pienemmillekin katsojille.



Ohjelma



Perjantai 23.10.

Studio Pausan tanssi-flashmobit (1. ja 2. krs)

16–21 Kurpitsankaiverrus-työpaja (Kauppahallin terassi)

17–21 Madame Macabren kummallisuuksien puoti & lasten aarteenetsintä (1. krs)

17–21 DJ Veerti (2. krs)

17–21 DJ Irma & Helmz (1. krs)

18–21 Walk-in tarot-tulkinnat, Bruja Luna Paloma (2. krs)

18–19 Race Horse Company Spinsane / Kuolemanpyörä (Tori)

19–20 Malla (Tori)

Lauantai 24.10.

Studio Pausan tanssi-flashmobit (1. ja 2. krs)

12–18 Kurpitsankaiverrus-työpaja (Kauppahallin terassi)

12–18 Madame Macabren kummallisuuksien puoti & lasten aarteenetsintä (1. krs)

12–18 DJ Laura Vartio (1. krs)

12–18 DJ lunawil (2. krs)

12–16 Loitsupullo-työpajat 6 x 30 min (2. krs)

13–13.45 Meritta & Sekometelisoppa (Tori)

14–15 Race Horse Company Spinsane / Kuolemanpyörä (Tori)

15–16 Michael Bleu (Tori)

17–18 Nössö Nova (Tori)