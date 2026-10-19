Varhan aluehallituksen 19.10.2026 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja
19.10.2026 12:43:51 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tänään kokoontuneen aluehallituksen kokouksen tarkastamaton pöytäkirja julkaistaan tämän tiedotteen liitteenä.
Kokouksessa tehtävä, tarkastamaton pöytäkirja toimitetaan medialle suomen kielellä. Pöytäkirja julkaistaan Varhan verkkosivuilla kahdella kielellä kun pöytäkirja on tarkastettu.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tarmo MartikainenHyvinvointialueen johtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 558 4579tarmo.martikainen@varha.fi
Niina AlhoAluehallituksen puheenjohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:0400 966 569niina.alho@varha.fi
Liitteet
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
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