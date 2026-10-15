Ostokset suoraan kassiin omalla puhelimella – Kerää ja skannaa –palvelu toimii nyt myös kännykällä kaikissa HOK-Elannon Prismoissa

Erillisellä skannerilla toimiva Kerää ja skannaa –palvelu on ollut käytössä HOK-Elannon Prismoissa jo vuosia. Palvelun avulla ostokset voi pakata omiin ostoskasseihin jo ostoskierroksen aikaan, eikä tavaroita tarvitse enää maksuvaiheessa purkaa kassahihnalle. Kerää ja skannaa –palvelun mobiiliversion myötä ostosten tekeminen helpottuu entisestään, sillä asiointi onnistuu kokonaan asiakkaan oman puhelimen kautta, eikä erillistä käsiskanneria tarvita.

– Haluamme tehdä ruokakaupassa asioinnista mahdollisimman helppoa ja sujuvaa. Kerää ja skannaa –palvelun mobiiliversion ansiosta koko ostosreissu on mahdollista hoitaa oman, tutun kännykän avulla ja ostokset saa pakattua rauhassa omiin ostoskasseihin jo myymälää kiertäessä, kertoo HOK-Elannon Prisma-ketjun aluejohtaja Emma Välimäki.

Mobiili Kerää ja skannaa -palvelu toimii S-ryhmän S-ostoslista-sovelluksen kautta. Sovellus helpottaa ostosten tekemistä myös monilla muilla tavoilla. Asiakas voi esimerkiksi kirjata oman ostoslistansa valmiiksi sovellukseen ja valita haluamansa myymälän, jolloin sovellus listaa tuotteet kauppalistaan myymälän hyllyjärjestyksen mukaan.

Mobiili Kerää ja skannaa -palvelu toimii kaikilla puhelinten käyttöjärjestelmillä. Palvelu on tarkoitettu täysi-ikäisille asiakasomistajille, joilla on käytössään S-Etukortti ja S-ostoslista-sovelluksen uusin versio.

Kerää ja skannaa -palvelun uusinta versiota on pilotoitu viime kesästä lähtien muutamissa Prismoissa ympäri Suomen. Palvelu on nyt otettu käyttöön kaikissa HOK-Elannon Prismoissa.

Näin palvelu toimii:

Avaa S-ostoslista-sovellus omalla puhelimellasi.

Valitse sovelluksesta se myymälä, jossa olet asioimassa.

Skannaa tuotteet sovelluksen kautta puhelimellasi ostoskierroksen aikana ja pakkaa ne suoraan omiin ostoskasseihisi.

Maksa ostokset pikakassalla.