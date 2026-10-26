Feasta-katselmuksien ilmoittautuminen on auki vielä 31.10. saakka
26.10.2026 10:28:08 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasalaisia sekä lähialueen artisteja ja bändejä kutsutaan jälleen esittelemään musiikkiaan Feasta-katselmuksissa festivaalien ja tapahtumien järjestäjille sekä muille ammattilaisille. Ilmoittautua voi 31.10.2026 saakka.
Vaasalaisia sekä lähialueen artisteja ja bändejä kutsutaan jälleen esittelemään musiikkiaan Feasta-katselmuksissa festivaalien ja tapahtumien järjestäjille sekä muille ammattilaisille. Ilmoittautua voi 31.10.2026 saakka.
Katselmukset järjestetään Vaasassa Kulttuuritalo Fannyssa (Kirkkopuistikko 34) perjantaina 13.11.2026 sekä lauantaina 14.11.2026 klo 18 alkaen. Tapahtumat ovat ikärajattomia, avoimia kaikille ja ilmaisia (pakollinen narikkamaksu). Fanny-talossa on rajattu ja valvottu anniskelualue.
Mukaan voivat hakea kaikkien musiikkityylien edustajat, ja ainakin yhden esitettävän kappaleen tulee olla omaa tuotantoa. Soittoaika on enimmillään 10 minuuttia. Kaikkien esitysten jälkeen raati kokoontuu arvioimaan esityksiä.
Raati koostuu mm. festivaalien ja tapahtumien järjestäjistä sekä muusikoista. Mukana on myös muita musiikkialan asiantuntijoita jakamassa kokemuksiaan ja antamassa vinkkejä.
Ilmoittaudu 31.10. mennessä
Sitovat ilmoittautumiset lähetetään viimeistään 31.10. sähköpostilla osoitteeseen max.backman@vaasa.fi, josta saa myös lisää tietoa katselmuksista.
Ilmoittautumisen yhteydessä lähetetään lavakartta, musiikkinäyte tai linkki, tarkemmat tiedot bändistä tai artistista ja kuva. Mukaan voi myös laittaa toiveen esiintymispäivästä. Ilmoittautuneille lähetetään lisää infoa 31.10. jälkeen.
Tapahtumassa on lavalla valmiina kiinteät rummut sekä kitara- ja bassovahvistimet. Käytettävissä ovat myös tapahtumapaikan äänentoisto, valaistus ja ääniteknikko. Lisäksi osallistuvia artisteja on auttamassa stagemanageri. Katselmukset täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Feasta-katselmukset järjestää Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut yhteistyössä Rytmi-instituutin Resonanssi -hankkeen ja Volume ry:n kanssa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tapahtumakoordinaattori Max Bäckman, p. +358401831956, max.backman@vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Anmälan till Feasta-granskningen är öppen t.o.m. 31.1026.10.2026 10:28:16 EET | Pressmeddelande
Artister och band från Vasa och närområdet inbjuds återigen att presentera sin musik för festival- och evenemangsarrangörer samt andra professionella vid Feasta-granskningarna. Anmälan är öppen till och med 31.10.2026.
Vi bjuder in alla föreningar till en diskussion om samarbete samt om barns och ungdomars motionerande23.10.2026 10:50:37 EEST | Pressmeddelande
Vasa stad bjuder in alla motions- och idrottsföreningar i området till ett gemensamt Föreningsforum för att diskutera bland annat barns och ungas motionerande samt samarbete mellan staden och föreningarna.
Kutsumme seurat keskustelemaan yhteistyöstä sekä lasten ja nuorten liikkumisesta23.10.2026 10:47:44 EEST | Tiedote
Vaasan kaupunki kutsuu kaikki alueen liikunta- ja urheiluseurat yhteiseen Seurafoorumi-tapaamiseen keskustelemaan muun muassa lasten ja nuorten liikkumisesta sekä kaupungin ja seurojen yhteistyöstä.
Vinterbadplatsen i Inre hamnen öppnas 6.1123.10.2026 08:01:00 EEST | Pressmeddelande
Den populära vinterbadplatsen vid Inre hamnen i Vasa öppnas igen 6.11.2026. Vinterbadplatsen, som är öppen och gratis för alla, är öppen varje dag kl. 6–21.
Sisäsataman avantouintipaikka aukeaa 6.11.23.10.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Vaasan Sisäsataman suosittu avantouintipaikka aukeaa jälleen 6.11.2026. Kaikille avoin ja maksuton avantouintipaikka on avoinna joka päivä klo 6–21.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme