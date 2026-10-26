Vaasan kaupunki - Vasa stad

Feasta-katselmuksien ilmoittautuminen on auki vielä 31.10. saakka

26.10.2026 10:28:08 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Vaasalaisia sekä lähialueen artisteja ja bändejä kutsutaan jälleen esittelemään musiikkiaan Feasta-katselmuksissa festivaalien ja tapahtumien järjestäjille sekä muille ammattilaisille. Ilmoittautua voi 31.10.2026 saakka.

Vaasalaisia sekä lähialueen artisteja ja bändejä kutsutaan jälleen esittelemään musiikkiaan Feasta-katselmuksissa festivaalien ja tapahtumien järjestäjille sekä muille ammattilaisille. Ilmoittautua voi 31.10.2026 saakka.

Katselmukset järjestetään Vaasassa Kulttuuritalo Fannyssa (Kirkkopuistikko 34) perjantaina 13.11.2026 sekä lauantaina 14.11.2026 klo 18 alkaen. Tapahtumat ovat ikärajattomia, avoimia kaikille ja ilmaisia (pakollinen narikkamaksu). Fanny-talossa on rajattu ja valvottu anniskelualue.

Mukaan voivat hakea kaikkien musiikkityylien edustajat, ja ainakin yhden esitettävän kappaleen tulee olla omaa tuotantoa. Soittoaika on enimmillään 10 minuuttia. Kaikkien esitysten jälkeen raati kokoontuu arvioimaan esityksiä.

Raati koostuu mm. festivaalien ja tapahtumien järjestäjistä sekä muusikoista. Mukana on myös muita musiikkialan asiantuntijoita jakamassa kokemuksiaan ja antamassa vinkkejä.

Ilmoittaudu 31.10. mennessä

Sitovat ilmoittautumiset lähetetään viimeistään 31.10. sähköpostilla osoitteeseen max.backman@vaasa.fi, josta saa myös lisää tietoa katselmuksista.

Ilmoittautumisen yhteydessä lähetetään lavakartta, musiikkinäyte tai linkki, tarkemmat tiedot bändistä tai artistista ja kuva. Mukaan voi myös laittaa toiveen esiintymispäivästä. Ilmoittautuneille lähetetään lisää infoa 31.10. jälkeen.

Tapahtumassa on lavalla valmiina kiinteät rummut sekä kitara- ja bassovahvistimet. Käytettävissä ovat myös tapahtumapaikan äänentoisto, valaistus ja ääniteknikko. Lisäksi osallistuvia artisteja on auttamassa stagemanageri. Katselmukset täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Feasta-katselmukset järjestää Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut yhteistyössä Rytmi-instituutin Resonanssi -hankkeen ja Volume ry:n kanssa.

Avainsanat

vaasan kaupunki

Yhteyshenkilöt

Tapahtumakoordinaattori Max Bäckman, p. +358401831956, max.backman@vaasa.fi

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

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