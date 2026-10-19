Työllisyys- ja kotoutumisjaosto jatkoi maahanmuutto- ja kotoutumisohjelman käsittelyä
19.10.2026 13:07:35 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Espoon maahanmuutto- ja kotoutumisohjelma vuosille 2026–2029 on parhaillaan valmistelussa. Kaupunginhallituksen työllisyys- ja kotoutumisjaosto käsitteli ohjelmaa 19. lokakuuta 2026 ja päätti palauttaa sen jatkovalmisteluun. Valmistelua jatketaan jaoston jäsenten huomioiden pohjalta.
Maahanmuutto- ja kotoutumisohjelma konkretisoi Espoon strategian eli Espoo-tarinan maahanmuuttoa ja kotoutumista koskevia tavoitteita.
Ohjelman tavoitteet rakentuvat kolmen toisiaan tukevan kokonaisuuden ympärille:
- väestöryhmien välisten erojen kaventuminen
- Espoon elinvoiman vahvistuminen
- sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, hyvinvoinnin ja osallisuuden lujittuminen.
Yhteyshenkilöt
Markku Sistonentyöllisyys- ja kotoutumisjaoston puheenjohtajaPuh:046 877 3884markku.sistonen@espoo.fi
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Espoon kaupungin yhteistoimintaneuvotteluiden tulokset19.10.2026 14:30:33 EEST | Tiedote
Kaupunginhallitus päätti 10.8.2026 käynnistää kaupungin koko henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut osana talouden tasapainotustyötä. Neuvottelut päättyivät erimielisinä 14.10.2026.
Avgiftsbelagd parkering utvidgas i Stensvik och Ängskulla i oktober och november19.10.2026 08:27:23 EEST | Pressmeddelande
I enlighet med stadsstyrelsens beslut i mars håller staden på att utvidga zonerna för avgiftsbelagd parkering. Den nya skyltningen inleds i oktober i Stensvik och Ängskulla. Fordonens förare ombeds att hålla koll på vägmärkena vid parkering, eftersom avgifterna träder i kraft genast när vägmärkena har bytts ut. Att parkeringen är avgiftsbelagd visas med vägmärken enligt bilden. Via länkarna i slutet av detta meddelande kan du ladda ner en karta och en förteckning över de gator som ändringarna gäller. Parkeringens pris och tiden då parkeringen är avgiftsbelagd I zon 1 kostar parkering 2 euro per timme och i zon 2 kostar det 1 euro per timme. Den avgiftsbelagda parkeringen gäller vardagar kl. 8–20, lördagar kl. 8–18 och i zon 1 också söndagar kl. 8–18. Vägmärken visar när parkeringen är avgiftsbelagd. Parkering är avgiftsfri och tillåten utan tidsbegränsning under övriga tider. Stadsstyrelsens beslut att utvidga den avgiftsbelagda parkeringen och om nya zoner i Esbo: Stadsstyrelsens prot
Maksullista pysäköintiä laajennetaan Kivenlahdessa ja Niittykummussa lokakuussa ja marraskuussa19.10.2026 08:27:23 EEST | Tiedote
Kaupunginhallituksen maaliskuussa tekemän päätöksen mukaisesti Espoossa ollaan laajentamassa maksullisen pysäköinnin vyöhykkeitä. Liikennemerkkien muutostyöt aloitetaan Kivenlahden ja Niittykummun alueella lokakuussa. Kuljettajia pyydetään tarkkailemaan liikennemerkkejä pysäköidessään, sillä maksullisuus astuu heti voimaan, kun liikennemerkit on vaihdettu. Pysäköinnin maksullisuus osoitetaan kuvan mukaisilla liikennemerkeillä. Tiedotteen lopussa olevista linkeistä voi ladata kartan ja luettelon kaduista, joilla muutoksia tapahtuu. Pysäköinnin hinta ja maksullisuuden voimassaoloaika Pysäköinti maksaa 1. vyöhykkeellä 2 euroa / tunti ja 2. vyöhykkeellä 1 euroa / tunti. Maksullinen pysäköinti tulee olemaan voimassa arkisin klo 8–20, lauantaisin klo 8–18 ja vyöhykkeellä 1 myös sunnuntaisin klo 8–18. Liikennemerkit osoittavat maksullisuuden voimassaolon. Pysäköinti on maksutonta ja sallittu ilman aikarajoitusta muina aikoina. Alla on linkki päätöspöytäkirjan pykälään, jossa kaupunginhallitus
Paid parking to be expanded in Kivenlahti and Niittykumpu in October and November19.10.2026 08:27:23 EEST | Press release
In accordance with the decision made by the City Board in March, paid parking zones in Espoo will be expanded. The city will start updating traffic signs in October in the Kivenlahti and Niittykumpu areas. Drivers are advised to check traffic signs when parking, as the parking fees will take effect immediately once the signs have been replaced. Paid parking is indicated by traffic signs as shown in the image. Click on the links at the bottom of this page to find a map and a list of the streets affected. Parking fees and paid parking hours Parking costs €2 per hour in zone 1 and €1 per hour in zone 2. Parking fees are charged from Monday to Friday from 8:00 to 20:00, on Saturdays from 8:00 to 18:00 and, in zone 1, also on Sundays from 8:00 to 18:00. There are traffic signs in the areas to indicate the hours when parking fees apply. Parking is free of charge and permitted without time limitation at other times. Below is a link to the section of the City Board’s decision record describing
Espoon Diwali ensimmäistä kertaa Espoon kulttuurikeskuksessa16.10.2026 10:36:33 EEST | Tiedote
Espoossa on juhlistettu intialaista Diwali – Valon juhlaa jo useampana vuotena. Viime vuonna noin 12 000 kävijää kerännyt tapahtuma kasvaa entistä laajemmaksi kokonaisuudeksi Tapiolaan kulttuurikeskuksen ympärille lauantaina 31. lokakuuta
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