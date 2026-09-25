Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Suomi avaa EM-urakkansa Iso-Britanniaa vastaan – voitolla suoraan mitalipeleihin

19.10.2026 13:27:46 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

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Suomen miesten jenkkifutismaajoukkue aloittaa EM-sarjansa kohtaamalla Iso-Britannian kotikentällään Vantaan Myyrmäessä lauantaina 24. lokakuuta. Ottelun panokset ovat poikkeuksellisen suuret, sillä voittaja etenee suoraan kesällä 2027 pelattaviin IFAF EM-sarjan mitalipeleihin.

Suomi - Iso-Britannia EM-ottelu Myrmäessä 24.10.2026
Suomi - Iso-Britannia EM-ottelu Myrmäessä 24.10.2026 SAJL

Suomen päävalmentaja Mikko Koikkalainen on tyytyväinen joukkueensa otteisiin kahden Pajulahdessa järjestetyn leiriviikonlopun jälkeen. Tiistaina 20. lokakuuta julkaistavasta ottelukokoonpanosta hän antaa jo hieman ennakkotietoa.

– Joukkue tulee olemaan sekoitus kokemusta ja nuoruutta. Odotan innolla etenkin nuorten keskushyökkääjien ensiesiintymistä maajoukkuepaidassa. Lisäksi puolustuksen linja näyttää vastustajan kannalta erityisen ilkeältä.

Iso-Britannia on Suomelle tuttu vastustaja takavuosilta. Joukkueet ovat kohdanneet kahdeksan kertaa, ja Suomi on voittanut otteluista kuusi. Suomi on parhaillaan viiden keskinäisen ottelun voittoputkessa, eikä Iso-Britannia ole onnistunut voittamaan Suomea sitten vuoden 1991 EM-finaalin. Maiden edellinen kohtaaminen vuoden 2018 EM-lopputurnauksessa Myyrmäessä päättyi Suomen 28–7-voittoon.

Amerikkalaisen jalkapallon miesten Euroopan mestaruudesta pelataan nyt jo 18. kertaa. Suomi kuuluu lajin eurooppalaisiin menestysmaihin: sinivalkoiset ovat edenneet EM-loppuotteluun peräti 12 kertaa ja juhlineet Euroopan mestaruutta viidesti.  Kaksissa edellisissä EM-kisoissa Suomen miehet ovat sijoittuneen hopeiselle kakkossijalle.

Lauantain EM-avausottelu nähdään suorana ja maksuttomana lähetyksenä Ruudussa.

Tiedot ottelusta:

  • Tapahtuma:  Miesten EM-sarjan avaus Suomi – Iso-Britannia
  • Aika:  Lauantai 24.10.2026, kickoff klo 14:00. Portit avataan 13:00
  • Paikka:  Myyrmäen jalkapallostadion, Raappavuorentie 6, Vantaa
  • Akkreditoituminen:  Median edustajat sisään pressikortilla, valokuvaajilta vaaditaan kuvausliivin käyttöä sekä turvallisen kuvaamisen ohjeiden noudattamista kentän laidalla.

Avainsanat

jenkkifutisamerikkalainen jalkapallomiesten maajoukkueem-sarja 2026-2027

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Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

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