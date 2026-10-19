Syksyn verkkovanhempainillat tarjoavat tietoa ja tukea nuorten vanhemmille
19.10.2026 13:36:47 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue, Jyväskylän kaupunki ja yhteistyökumppanit järjestävät syksyllä 2026 kaikille avoimia ja maksuttomia Yhteiset nuoremme -verkkovanhempainiltoja. Kolmen verkkovanhempainillan sarja tarjoaa syksyn aikana tietoa ja tukea nuorten arkeen liittyvistä ilmiöistä.
Sarjaan kuuluu kolme verkkovanhempainiltaa, joissa kussakin on oma aiheensa:
- Keskiviikkona 28.10.2026 kello 18–19:
Nuoret ja päihteet – mitä jokaisen vanhemman olisi hyvä tietää?
- Keskiviikkona 25.11.2026 kello 18–19:
Miten tukea nuoren koulunkäyntiä?
- Keskiviikkona 9.12.2026 kello 18–19:
Nuorten maailma tänään – mitä vanhempien on hyvä tietää?
Maksuttomissa verkkovanhempainilloissa ammattilaiset keskustelevat ajankohtaisista teemoista paneelimuotoisesti ja vastaavat osallistujien kysymyksiin. Tilaisuudet ovat avoimia nuorille, vanhemmille sekä kasvatus- ja nuorisoalan toimijoille.
Ammattilaiset jakavat havaintojaan nuorten arjesta
Verkkovanhempainilloissa kuullaan ammattilaisten havaintoja muun muassa nuorten hyvinvoinnista, päihteistä, koulunkäynnistä, vapaa-ajasta ja sosiaalisen median ilmiöistä. Tilaisuuden jälkeen asiantuntijoille voi esittää mieltä askarruttavia kysymyksiä.
– Vanhemmilla voi herätä huolia ja kysymyksiä nuoren elämästä. Verkkovanhempainilloissa tarjoamme tietoa ja tukea arkeen sekä keskusteluihin kotona, kertoo verkkovanhempainiltoja koordinoiva Eerika Ollila ’Kohtaavat polut’ -hankkeesta.
Tilaisuuksia voi seurata Keski-Suomen hyvinvointialueen YouTube-kanavalla.
Tervetuloa mukaan!
Lue lisää: Yhteiset nuoremme -verkkovanhempainillat
Ensimmäinen verkkovanhempainilta keskiviikkona 28.10.2026 kello 18–19
Aiheena: Nuoret ja päihteet – mitä jokaisen vanhemman olisi hyvä tietää?
Mitä päihteitä nuoret käyttävät juuri nyt? Miten nuoret saavat niitä haltuunsa ja millaisia ilmiöitä nuorten arjessa näkyy?
Tule kuulemaan ajankohtaista tietoa nuorten päihteiden käytöstä, siihen liittyvistä huolenaiheista sekä siitä, miten vanhempi voi tunnistaa ja ottaa puheeksi päihteisiin liittyviä asioita. Saat myös tietoa siitä, mistä perheet voivat hakea tukea ja apua, jos nuoren päihteiden käyttö herättää huolta.
Illan aikana asiantuntijat avaavat nuorten keskuudessa näkyviä ilmiöitä ja jakavat ajankohtaista tietoa suoraan nuorilta kerätyn tiedon pohjalta.
Keskustelun aiheita
- Nuorten käyttämät päihteet ja ajankohtaiset ilmiöt
- Päihteiden saatavuus ja riskit
- Miten tunnistan huolen merkit?
- Miten otan asian puheeksi?
- Mistä apua ja tukea vanhemmalle sekä nuorelle?
Paneelissa mukana
- Joni Söderman, kehittämispäällikkö, Riemu Finland ry
- Oona Lampinen, Kohtaavat polut -hanke, Keski-Suomen hyvinvointialue
- Ella Lounasto, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, Jyväskylän kaupunki
- Hanna-Mari Partanen, Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut Keski-Suomen hyvinvointialue
Juontaja: Jussi Maasola, erityisnuorisotyöntekijä, Ankkuri, Jyväskylän kaupunki
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eerika Ollila, ’Kohtaavat polut – Monialainen tuki huumeita käyttäville nuorille Keski-Suomessa’ -hanke, Keski-Suomen hyvinvointialue, eerika.ollila(at)hyvaks.fi, p. 040 188 3346
Viestinnän yhteyshenkilö: Hanne Joenaho, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanne.joenaho(at)hyvaks.fi, p. 014 269 5946
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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#hyvaks #hyväarkikaikille
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