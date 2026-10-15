Jo 600 000 myytyä kirjaa – Nilla Kjellsdotterin kiihkeästi odotettu uutuus Unipoika (Gummerus) jatkaa suosittua Murhia Pohjanmaalla -sarjaa

ENNAKKOTIEDOTE: Juha Itkosen matkakirja Teidän Amerikkanne ilmestyy juuri ennen Yhdysvaltain tärkeitä välivaaleja 8.10.2026 13:28:33 EEST | Tiedote

Millainen ilmapiiri Atlantin takana on, ja mitä amerikkalaiset itse ajattelevat Yhdysvaltojen muuttuneesta roolista ja presidenttinsä käytöksestä ja toiminnasta? Entä miten meidän suomalaisten pitäisi Amerikkaan suhtautua? Juha Itkosen kaunokirjallisessa matkakertomuksessa kohdataan tavallisia amerikkalaisia olohuoneissa ja päivällispöydissä, baaritiskeillä ja baseball-katsomossa. Ajankohtainen teos ilmestyy Helsingin Kirjamessuilla 22.10. juuri ennen syksyn ratkaisevia välivaaleja.