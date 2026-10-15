Jo 600 000 myytyä kirjaa – Nilla Kjellsdotterin kiihkeästi odotettu uutuus Unipoika (Gummerus) jatkaa suosittua Murhia Pohjanmaalla -sarjaa
19.10.2026 13:52:11 EEST | Gummerus | Tiedote
Suomenruotsalaisen kirjailijatähden Nilla Kjellsdotterin hyytävän jännittäviä Mija Wadö -dekkareita on myyty yhteensä eri maissa jo 600 000 kappaletta. Unipoika (Gummerus) on Murhia Pohjanmaalla -sarjan vangitseva viides osa, joka kysyy, mihin kaikkeen ihminen on valmis suojellakseen rakkaitaan?
Oikeudenkäynti pahamaineista moottoripyöräjengiä vastaan on alkamassa Vaasan käräjäoikeudessa, kun tunnettu syyttäjä löytyy murhattuna. Epäilykset kohdistyvat jengiläisiin. Sitten pohjalainen pappi löytyy kuolleena oman seurakuntansa kirkosta. Onko syyttäjän ja papin välillä yhteys, joka selittäisi veriteot?
Mija Wadö seuraa turhautuneena kotoa käsin, kuinka kollegat Vaasan poliisissa etsivät tuloksetta johtolankoja. Sitten Mija tekee hurjan löydön: erääseen vanhaan tapaukseen perehtyessään hän huomaa, että rikosteknikot ovat kokonaan ohittaneet tietyt yksityiskohdat…
Pohjanmaalla asuva Nilla Kjellsdotter (s. 1987) on palkittu kirjailija, jonka jännäreitä luetaan Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Virossa. Ruotsiksi kirjoittavan Kjellsdotterin läpimuro tapahtui heti ensimmäisellä suomennetulla jännärillä Kivipuiston tyttö (Gummerus), jonka alkuteoksen oikeuksista käytiin poikkeuksellinen huutokauppa ruotsalaiskustantajien kesken. Kjellsdotterille on myönnetty Österbottens svenska kulturfondetin palkinto Pohjanmaan tunnetuksi tekemisestä.
Nilla Kjellsdotter: Unipoika (Gummerus)
alkuteos Drömmaren
suomentanut Anna Heroja
366 sivua
myös äänikirjana, lukija: Krista Putkonen-Örn
Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:
Pauliina Pietilä, viestintäpäällikkö, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pauliina PietiläViestintäpäällikköGummerusPuh:040 7792942pauliina.pietila@gummerus.fi
Kuvat
Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Gummerus
ENNAKKOTIEDOTE: Rachel Cusk siirtyy Gummerukselle – Kohuttu uutuusromaani M ilmestyy suomeksi elokuussa 202715.10.2026 13:49:06 EEST | Tiedote
Rachel Cusk on yksi aikamme arvostetuimmista kirjailijoista. Poikkeuksellisen kiivasta keskustelua herättänyt kirjatapaus M (Gummerus) ilmestyy suomeksi 8.8.2027, ja sen kääntää Kaisa Kattelus.
ENNAKKOTIEDOTE: Juha Itkosen matkakirja Teidän Amerikkanne ilmestyy juuri ennen Yhdysvaltain tärkeitä välivaaleja8.10.2026 13:28:33 EEST | Tiedote
Millainen ilmapiiri Atlantin takana on, ja mitä amerikkalaiset itse ajattelevat Yhdysvaltojen muuttuneesta roolista ja presidenttinsä käytöksestä ja toiminnasta? Entä miten meidän suomalaisten pitäisi Amerikkaan suhtautua? Juha Itkosen kaunokirjallisessa matkakertomuksessa kohdataan tavallisia amerikkalaisia olohuoneissa ja päivällispöydissä, baaritiskeillä ja baseball-katsomossa. Ajankohtainen teos ilmestyy Helsingin Kirjamessuilla 22.10. juuri ennen syksyn ratkaisevia välivaaleja.
ENNAKKOTIEDOTE: Gummeruksen talvikirjat tarjoilevat kuumaa romantiikkaa ja lumimyrskyjä – Laskeudu joulun aikaan Tiina Lifländerin, Laurie Gilmoren, Jenny Colganin ja G.T. Karberin seurassa1.10.2026 08:02:00 EEST | Tiedote
Tiina Lifländerin Talvimyrskyltä turvaan jatkaa hurmaavaa, Starling House -majatalon asukkaista kertovaa hyvän mielen sarjaa ja sijoittuu samoihin ihaniin maisemiin kuin walesilaismiljöön kauniista kuvauksista kiitetty ensimmäinen osa Merta edemmäs.
Lähes 60 kielelle käännetyn brittiläis-turkkilaisen kirjailijan romaanissa yksi vesipisara yhdistää kolmea merkittävää elämää24.9.2026 13:15:01 EEST | Tiedote
Elif Shafak on palkittu brittiläis-turkkilainen kirjailija, joka tunnetaan naisten oikeuksien, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien sekä sananvapauden puolestapuhujana. Taivaalla virtaavat joet (Gummerus) on tarina yhdestä runosta, kahdesta suuresta joesta ja kolmesta merkittävästä elämästä. Se käsittelee identiteettiä, menetystä, historian painoa, ihmisten välistä yhteyttä ja veden aina läsnä olevaa myyttistä voimaa ja muistia.
ENNAKKOTIEDOTE: LitRPG-genren kuumin kirja suomeksi – Dungeon Crawler Carl -sarjan kirjoja on myyty jo yli 12 miljoonaa kappaletta22.9.2026 11:37:05 EEST | Tiedote
LitRPG eli Literary Role-Playing Game on kansainvälisessä nosteessa oleva kirjallisuusgenre, jossa romaanin tarinassa ja maailmassa on viitteitä ja sääntöjä video- ja roolipeleistä. Genren kuumin kirjailijanimi on yhdysvaltalainen Matt Dinniman Dungeon Crawler Carl -menestyssarjallaan. Häpeilemättömän viihdyttävän, scifiä, roolipeliä ja tosi-tv:tä yhdistävän sarjan käännösoikeudet on myyty 31 kielialueelle ja siihen kuuluvia romaaneja on myyty maailmalla jo yli 12 miljoonaa kappaletta. Sarjan ensimmäinen osa Dungeon Crawler Carl – Peli alkaa (Gummerus) ilmestyy Päivi Honkapään suomentamana 12.10.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme