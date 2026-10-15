Gummerus

Jo 600 000 myytyä kirjaa – Nilla Kjellsdotterin kiihkeästi odotettu uutuus Unipoika (Gummerus) jatkaa suosittua Murhia Pohjanmaalla -sarjaa

19.10.2026 13:52:11 EEST | Gummerus | Tiedote

Jaa

Suomenruotsalaisen kirjailijatähden Nilla Kjellsdotterin hyytävän jännittäviä Mija Wadö -dekkareita on myyty yhteensä eri maissa jo 600 000 kappaletta. Unipoika (Gummerus) on Murhia Pohjanmaalla -sarjan vangitseva viides osa, joka kysyy, mihin kaikkeen ihminen on valmis suojellakseen rakkaitaan?

Kirjailija Nilla Kjellsdotter
Kirjailija Nilla Kjellsdotter Kuvaaja: Kajsa Göransson

Oikeudenkäynti pahamaineista moottoripyöräjengiä vastaan on alkamassa Vaasan käräjäoikeudessa, kun tunnettu syyttäjä löytyy murhattuna. Epäilykset kohdistyvat jengiläisiin. Sitten pohjalainen pappi löytyy kuolleena oman seurakuntansa kirkosta. Onko syyttäjän ja papin välillä yhteys, joka selittäisi veriteot?

Mija Wadö seuraa turhautuneena kotoa käsin, kuinka kollegat Vaasan poliisissa etsivät tuloksetta johtolankoja. Sitten Mija tekee hurjan löydön: erääseen vanhaan tapaukseen perehtyessään hän huomaa, että rikosteknikot ovat kokonaan ohittaneet tietyt yksityiskohdat…

Pohjanmaalla asuva Nilla Kjellsdotter (s. 1987) on palkittu kirjailija, jonka jännäreitä luetaan Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Virossa. Ruotsiksi kirjoittavan Kjellsdotterin läpimuro tapahtui heti ensimmäisellä suomennetulla jännärillä Kivipuiston tyttö (Gummerus), jonka alkuteoksen oikeuksista käytiin poikkeuksellinen huutokauppa ruotsalaiskustantajien kesken. Kjellsdotterille on myönnetty Österbottens svenska kulturfondetin palkinto Pohjanmaan tunnetuksi tekemisestä.

Nilla Kjellsdotter: Unipoika (Gummerus)

alkuteos Drömmaren

suomentanut Anna Heroja

366 sivua

myös äänikirjana, lukija: Krista Putkonen-Örn

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

Pauliina Pietilä, viestintäpäällikkö, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi

Avainsanat

nillakjellsdotterunipoikadekkaripohjanmaagummeruskirjamyynti

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kirjailija Nilla Kjellsdotter
Kirjailija Nilla Kjellsdotter
Kuvaaja: Kajsa Göransson
Lataa
Nilla Kjellsdotter: Unipoika, kansikuva
Kansi: Jenni Noponen
Lataa
Nilla Kjellsdotter: Unipoika, äänikirjan kansikuva
Kansi: Jenni Noponen
Lataa
Kirjailija Nilla Kjellsdotter
Kirjailija Nilla Kjellsdotter
Kuvaaja: Kajsa Göransson
Lataa

Gummerus

Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Gummerus

ENNAKKOTIEDOTE: Juha Itkosen matkakirja Teidän Amerikkanne ilmestyy juuri ennen Yhdysvaltain tärkeitä välivaaleja8.10.2026 13:28:33 EEST | Tiedote

Millainen ilmapiiri Atlantin takana on, ja mitä amerikkalaiset itse ajattelevat Yhdysvaltojen muuttuneesta roolista ja presidenttinsä käytöksestä ja toiminnasta? Entä miten meidän suomalaisten pitäisi Amerikkaan suhtautua? Juha Itkosen kaunokirjallisessa matkakertomuksessa kohdataan tavallisia amerikkalaisia olohuoneissa ja päivällispöydissä, baaritiskeillä ja baseball-katsomossa. Ajankohtainen teos ilmestyy Helsingin Kirjamessuilla 22.10. juuri ennen syksyn ratkaisevia välivaaleja.

Lähes 60 kielelle käännetyn brittiläis-turkkilaisen kirjailijan romaanissa yksi vesipisara yhdistää kolmea merkittävää elämää24.9.2026 13:15:01 EEST | Tiedote

Elif Shafak on palkittu brittiläis-turkkilainen kirjailija, joka tunnetaan naisten oikeuksien, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien sekä sananvapauden puolestapuhujana. Taivaalla virtaavat joet (Gummerus) on tarina yhdestä runosta, kahdesta suuresta joesta ja kolmesta merkittävästä elämästä. Se käsittelee identiteettiä, menetystä, historian painoa, ihmisten välistä yhteyttä ja veden aina läsnä olevaa myyttistä voimaa ja muistia.

ENNAKKOTIEDOTE: LitRPG-genren kuumin kirja suomeksi – Dungeon Crawler Carl -sarjan kirjoja on myyty jo yli 12 miljoonaa kappaletta22.9.2026 11:37:05 EEST | Tiedote

LitRPG eli Literary Role-Playing Game on kansainvälisessä nosteessa oleva kirjallisuusgenre, jossa romaanin tarinassa ja maailmassa on viitteitä ja sääntöjä video- ja roolipeleistä. Genren kuumin kirjailijanimi on yhdysvaltalainen Matt Dinniman Dungeon Crawler Carl -menestyssarjallaan. Häpeilemättömän viihdyttävän, scifiä, roolipeliä ja tosi-tv:tä yhdistävän sarjan käännösoikeudet on myyty 31 kielialueelle ja siihen kuuluvia romaaneja on myyty maailmalla jo yli 12 miljoonaa kappaletta. Sarjan ensimmäinen osa Dungeon Crawler Carl – Peli alkaa (Gummerus) ilmestyy Päivi Honkapään suomentamana 12.10.2026.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye