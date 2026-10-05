Kun kieli katoaa tai sanat vievät vankilaan – Sananvapausverkosto Helsingin kirjamessuilla

Tutkijoiden, taiteilijoiden ja toimittajien sananvapausverkoston Kertomuksia hiljaisuudesta -kirjamessukiertue nostaa esiin sanan- ja ilmaisunvapauden kysymyksiä kielen, kulttuurin ja taiteen kautta. Helsingin kirjamessuilla lauantaina 24. lokakuuta kohtaavat kaksi näkökulmaa ilmaisunvapauteen: uhanalaisen suomenruotsalaisen viittomakielen käyttäjän kokemus sekä näytelmänsä vuoksi vankilaan tuomitun venäläisen kirjailijan ääni.

Hakaniemi-lavalla kuullaan toimittaja Elin Westerlundia, jonka äidinkieli on suomenruotsalainen viittomakieli, sekä otteita venäläisen näytelmäkirjailijan Svetlana (Sveta) Petriitšukin oikeudessa pitämistä puheenvuoroista. Petriitšukin tekstit esittää suomeksi näyttelijä Anastasia Trizna. Juontajana on kirjailija ja Suomen PENin puheenjohtaja Laura Lindstedt.

Äidinkielen katoaminen uhkaa ilmaisunvapautta

Suomen uhanalaisimpiin kotoperäisiin kieliin kuuluva suomenruotsalainen viittomakieli on Unescon kriteerien mukaan luokiteltu vakavasti uhanalaiseksi.

Kielen säilymistä on pyritty tukemaan useilla hankkeilla, ja syyskuussa 2025 julkaistiin suomenruotsalaisen viittomakielen elvytysohjelma. Sen tavoitteena on vahvistaa kielen elinvoimaisuutta ja turvata sen käyttäjien perusoikeudet.

Kielen katoaminen ei merkitse vain sanojen tai ilmaisutapojen menettämistä. Samalla vaarassa ovat kieleen liittyvä kulttuuri, yhteisön historia ja mahdollisuus välittää kokemuksia sukupolvelta toiselle.

Toimittaja ja suomenruotsalaisen viittomakielen käyttäjä Elin Westerlund pohtii, mitä sanan- ja ilmaisunvapaus merkitsevät ihmiselle, jonka äidinkieli on vaarassa kadota, ja millaiset mahdollisuudet vähemmistökielen käyttäjällä on saada äänensä kuuluviin yhteiskunnassa.

Näytelmästä vankilaan – kirjailijan ääni kuullaan Helsingissä

Elin Westerlundin tarina nostaa esiin kielen säilymisen, kun taas venäläisen näytelmäkirjailijan Svetlana Petriitšukin tapaus kertoo taiteellisen ilmaisun kriminalisoinnista.

Petriitšuk suorittaa Venäjällä kuuden vuoden vankeustuomiota näytelmänsä Finist jasnyi sokol (suom. Finist kirkas haukka) vuoksi. Näytelmän nimi viittaa venäläiseen kansansatuun, ja se kertoo naisista, jotka matkustivat Syyriaan rakastuttuaan internetissä tapaamiinsa miehiin. Miehet osoittautuivat myöhemmin ISIS-taistelijoiksi. Tosielämän kuulustelupöytäkirjoihin ja tuomioihin pohjautuva näytelmä käsittelee ääriliikkeiden houkutusmekanismeja.

Näytelmä palkittiin vuonna 2022 Venäjän arvostetulla Kultainen naamio -teatteripalkinnolla. Vuotta myöhemmin Petriitšukia syytettiin terrorismin oikeuttamisesta, ja hänet tuomittiin myöhemmin kuudeksi vuodeksi vankeuteen. Tapaus havainnollistaa, miten yhteiskunnallinen ja poliittinen ympäristö vaikuttaa taiteen tulkintaan ja kaventaa ilmaisunvapautta.

Helsingin kirjamessuilla näyttelijä Anastasia Trizna lukee suomeksi otteita Petriitšukin oikeudessa pitämistä puheenvuoroista. Näin vangitun kirjailijan sanat pääsevät suomalaisen yleisön kuultaviksi.

Petriitšuk ja hänen tukijoukkonsa toivovat tapaukselle kansainvälistä julkisuutta. Kirjamessuilla esitettävien tekstien käytöstä ja ohjelman toteutuksesta on sovittu heidän kanssaan.

Kertomuksia hiljaisuudesta. Sanat joita ei saa sanoa

Helsingin kirjamessut, lauantai 24.10.2026 klo 19.00–19.30, Hakaniemi-lava

Esiintyjät: Elin Westerlund, Anastasia Trizna

Juontaja: Laura Lindstedt

Tutkijoiden, taiteilijoiden ja toimittajien sananvapausverkosto on vapaamuotoinen yhteistyöverkosto, johon kuuluu sanan- ja ilmaisunvapauden parissa toimivia organisaatioita ja henkilöitä. Vuoden 2026 kirjamessuohjelman tuottavat Nuorten Tiedeakatemia, Suomen PEN, Forum Artis, Taide- ja kulttuurivirasto (Kuvi), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) sekä Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes.

Kertomuksia hiljaisuudesta -ohjelma vierailee Oulun, Helsingin ja Jyväskylän kirjamessuilla sekä Tampereen kirjafestareilla. Kiertuetta tukee Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö JOKES.