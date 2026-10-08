Kokkolaan avautuu Attendon uusi ikäihmisten hoivakoti Villa Puntus
19.10.2026 14:19:42 EEST | Attendo | Tiedote
Attendon uusi hoivakoti tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja asumista ikäihmisille. Villa Puntus sijaitsee Kokkolassa, Rytimäen alueella. Tulevia asukkaita odottaa viihtyisä ja turvallinen koti.
Kodin tilat sopivat erinomaisesti ikäihmisten tarpeisiin. Ne ovat esteettömät ja viihtyisät. Kodissa on 50 asukaspaikkaa kahdessa kerroksessa, ja molemmissa kerroksissa on asukkaille yhteiset oleskelutilat sekä keittiö. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden asukkaiden tukena.
“Meille on tärkeää luoda yhdessä henkilökunnan kanssa Villa Puntuksesta turvallinen ja asukkaiden näköinen koti, jossa jokaisella on hyvä olla. Odotamme innolla, että ensimmäiset asukkaamme pääsevät muuttamaan loppuvuoden aikana, kertoo Attendon aluepäällikkö Heidi Gül.
Avoimet ovet:
Attendo Villa Puntuksessa järjestetään avoimet ovet 10.11.2026 kello 15–17.
Villa Puntus sijaitsee osoitteessa Nahkiaisentie 2, 67400 Kokkola.
Lisätietoja:
Heidi Gül, aluepäällikkö, Attendo
heidi.gul@attendo.fi
p. 044 494 3256
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Attendo – Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja
Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Tarjoamme myös terapiapalveluita. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Noin 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Attendolla on kaikkiaan noin 24 000 työntekijää yli 700 toimipisteessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: www.attendo.fi
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