Mongolian presidentti Suomeen työvierailulle
19.10.2026 14:12:25 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 63/2026
19.10.2026
Mongolian presidentti Ukhnaa Khurelsukh tekee työvierailun Suomeen perjantaina 23. lokakuuta 2026. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb.
Presidentti Stubb ja presidentti Khurelsukh tapaavat Presidentinlinnassa, jossa he keskustelevat Suomen ja Mongolian kahdenvälisten suhteiden lisäksi alueellisista turvallisuuskysymyksistä ja monenvälisestä yhteistyöstä. Presidentti Stubb kertoo myös ajankohtaisen päivityksen Euroopan turvallisuustilanteesta ja Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa.
Lisäksi presidentit osallistuvat Suomen ja Mongolian väliseen yritystapahtumaan.
Presidentti Khurelsukh tapaa vierailunsa aikana myös Eduskunnan puhemies Jussi Halla-ahon.
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