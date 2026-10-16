Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston Porthanian peruskorjaus käynnistyy

19.10.2026 15:33:06 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote

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Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n, LPR-arkkitehdit Oy:n ja SRV:n muodostama hankeallianssi siirtyy toteutusvaiheeseen ja Porthanian peruskorjauksen rakentaminen käynnistyy.

Porthanian ala-aula.
Porthanian ala-aula. Pauno Narjus / LPR-arkkitehdit Oy

Rakennus tyhjennettiin ja suljettiin kesäkuussa. Seuraavaksi työmaa perustetaan ja aidataan, jonka jälkeen rakennustyöt käynnistyvät syksyllä 2026. Porthania on tarkoitus avata uudelleen käyttöön syksyllä 2028.

Opetus- ja työskentelytilat tulevaisuuden tarpeisiin

Porthania suunniteltiin arkkitehti Aarne Ervin johdolla, ja se on yksi hänen tunnetuimmista rakennuksistaan. Vuonna 1957 valmistunut Porthania on keskeinen osa Helsingin yliopiston keskustakampusta ja yksi suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkittävistä kohteista. Peruskorjauksella varmistetaan, että rakennus palvelee yliopiston opetusta, tutkimusta ja tapahtumia nykyaikaisilla tilaratkaisuilla tulevina vuosikymmeninä.

– Peruskorjauksen tavoitteena on päivittää Porthania vastaamaan monimuoto-opetuksen ja hybridityöskentelyn kasvavia tarpeita. Rakennuksen talotekniikka, julkisivut ja vesikatot uudistetaan, ja sisätiloja kehitetään aiempaa joustavammiksi ja käyttäjälähtöisemmiksi. Opetustiloihin suunnitellaan ratkaisuja, jotka tukevat vaihtelevia opetusmuotoja luennoista pienryhmätyöskentelyyn ja verkkoalustojen hyödyntämiseen, kiinteistöjohtaja Jaana Ihalainen kertoo.

Myös työskentely- ja kohtaamistiloja uudistetaan siten, että ne tukevat akateemista työtä, yhteisöllisyyttä ja yliopiston tavoitteita toimivasta kampusympäristöstä. Pääaulan toiminnallisuutta ja esteettömyyttä parannetaan, ja rakennus liitetään entistä selkeämmin osaksi keskustakampuksen palvelu- ja tilaverkostoa. Peruskorjaus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Museoviraston kanssa, jotta rakennuksen arkkitehtoninen ilme ja historiallisesti merkittävät sisätilat säilyvät.

Aikataulu ja eteneminen

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n, pääsuunnittelija LPR-arkkitehtien ja SRV:n muodostama hankeallianssi on kehittänyt suunnitelmia korjausten toteuttamiseksi yhteistyössä rakennuksen käyttäjien kanssa. Korjaustyöt aloitetaan syksyllä 2026. Remontin aikana opetus järjestetään yliopiston muissa opetustiloissa. Rakennus avataan uudelleen käyttöön syksyllä 2028.

Avainsanat

porthaniaarkkitehtuurihelsingin yliopisto

Yhteyshenkilöt

Helsingin yliopistokiinteistöt Oy, toimitusjohtaja Jaana Ihalainen
puh.050 570 9580
jaana.ihalainen@helsinki.fi

Kuvat

Porthanian ala-aula.
Porthanian ala-aula.
Pauno Narjus / LPR-arkkitehdit Oy
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