Toisen asteen opiskelijoiden terveyskysely korvaa myös kutsuntaterveystarkastuksen kyselyn
19.10.2026 15:30:03 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Toisen asteen opiskelijoiden digitaalinen terveyskysely on otettu tänä syksynä käyttöön koko maassa. Kysely korvaa myös Puolustusvoimien terveyskyselyn.
Kaikki nuoret, jotka ovat aloittaneet tänä syksynä opinnot lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai vapaan sivistystyön oppilaitoksissa, kuten kansanopistossa, saavat syksyn aikana täytettäväksi digitaalisen terveyskyselyn.
Uudistetulla kyselyllä saadaan aiempaa kattavampi kuva nuoren voinnista. Apua voidaan tarjota nopeammin niille, jotka sitä tarvitsevat.
– Kyselyn vastausten avulla voimme kohdentaa terveystarkastukset kiireellisyyden mukaan sen sijaan, että tarkastaisimme opiskelijat luokittain tai ryhmittäin. Jos nuorella on kyselyn perusteella kaikki hyvin, voi kutsu tarkastukseen tulla vasta toisen opiskeluvuoden aikana, terveydenhoitaja Tiia Ylimäki kertoo.
Tiettyjen alojen opiskelijat, kuten esimerkiksi lähihoitaja- ja maanrakennusalan opiskelijat, tarkastetaan vastauksista riippumatta jo ensimmäisenä vuonna.
Terveydenhoitajat toivovat aktiivisuutta vastaamiseen
Pohjanmaan hyvinvointialueella opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajat lähettävät nuorelle linkin kyselyyn Wilma- tai Studenta-järjestelmässä viestinä tai sähköpostilla.
Valtaosa nuorista on jo saanut linkin kyselyyn, mutta vastausmäärät ovat olleet huolestuttavan matalia.
Terveydenhoitajat muistuttavat vastaamisesta, mutta toivovat myös vanhemmilta tähän apua.
– Digitaalinen lomake on nopea ja helppo täyttää, mutta se edellyttää vahvaa tunnistautumista, koska siinä käsitellään terveystietoja. Jos nuorella ei ole omia pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta, nyt on hyvä syy hankkia ne. Nuori tarvitsee vahvaa tunnistautumista myös moneen muuhun asiaan, terveydenhoitaja Hanna Vanhatupa muistuttaa.
Digitaalinen terveyskysely nopeuttaa myös käyntiä terveydenhoitajan vastaanotolla. Kaikkien oppivelvollisuusikäisten tulee vastata kyselyyn. Jos nuorella ei ole mahdollisuutta tunnistautua omilla tunnuksilla, hän voi hakea paperisen lomakkeen oppilaitoksensa terveydenhoitajalta. Jos nuori ei ole saanut kyselylinkkiä, sen voi pyytää terveydenhoitajalta.
Aikuisopiskelijoille kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista.
Yhden kyselyn taktiikalla
Tänä syksynä opintonsa aloittaneet eivät enää täytä erillistä Puolustusvoimien kyselyä. Kutsuntojen ennakkoterveystarkastus yhdistyy osaksi opiskeluterveydenhuollon tarkastusta.
– Puolustusvoimat hyödyntää samaa yhteenvetoa, minkä me terveydenhoitajat kyselystä saamme, Vanhatupa kertoo.
Naisilta pyydetään tarkastuksessa erillinen suostumus palveluskelpoisuuden arviointiin.
Ylimäki ja Vanhatupa toivovat, että kyselyyn vastattaisiin mahdollisimman pian, jotta nuori saisi tarvitsemaansa tukea ja palveluskelpoisuus ehditään arvioida ajoissa.
Yhteyshenkilöt
Hanna VanhatupaterveydenhoitajaPuh:040 549 8826hanna.vanhatupa@ovph.fi
Tiia YlimäkiterveydenhoitajaPuh:040 185 8482tiia.ylimaki@ovph.fi
Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö
Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
Kuvat
Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.
Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue
Ny hälsoenkät för studerande på andra stadiet ersätter också Försvarsmaktens hälsoenkät inför uppbåd19.10.2026 15:31:07 EEST | Pressmeddelande
I höst togs en digital hälsoenkät för studerande på andra stadiet i bruk i hela landet. Enkäten ersätter också Försvarsmaktens hälsoenkät.
Styrelsen godkände förslagen för att åtgärda köerna inom äldreomsorgen19.10.2026 14:59:50 EEST | Pressmeddelande
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att öka antalet platser för boende med heldygnsomsorg. Det här innebär att också intervallvården samt den allmänmedicinska vården och den specialiserade sjukvården ordnas på ett nytt sätt. Förändringarna bidrar till att avhjälpa flaskhalsarna inom äldreomsorgen i Vasaregionen, där köerna är längst.
Ratkaisuehdotukset ikäihmisten palveluiden jonoihin hyväksyttiin hallituksessa19.10.2026 14:59:24 EEST | Tiedote
Aluehallitus päätti lisätä ympärivuorokautisen asumisen paikkoja. Intervallihoito sekä yleislääketieteellinen hoito ja erikoissairaanhoito järjestellään uudella tavalla. Muutokset helpottavat ikäihmisten hoivan pullonkauloja Vaasan seudulla, jossa jonot hoivapaikkaan ovat pisimmät.
Storolycksövning i Vasa på Wärtsilä Finland Oy:s område den 20.10.202613.10.2026 13:25:01 EEST | Pressmeddelande
Österbottens räddningsverk ordnar en lagstadgad storolycksövning i Vasa tillsammans med Wärtsilä Finland Oy och andra myndigheter tisdag den 20.10.2026 kl. 09.30-13.00.
Suuronnettomuusharjoitus Vaasassa Wärtsilä Finland Oy:n alueella 20.10.202613.10.2026 13:24:34 EEST | Tiedote
Pohjanmaan pelastuslaitos järjestää lakisääteisen suuronnettomuusharjoituksen Vaasassa yhdessä Wärtsilä Finland Oy:n ja muiden viranomaisten kanssa tiistaina 20.10.2026 klo 09.30-13.00.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme