Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue

Toisen asteen opiskelijoiden terveyskysely korvaa myös kutsuntaterveystarkastuksen kyselyn

19.10.2026 15:30:03 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote

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Toisen asteen opiskelijoiden digitaalinen terveyskysely on otettu tänä syksynä käyttöön koko maassa. Kysely korvaa myös Puolustusvoimien terveyskyselyn.

Terveydenhoitajat Tiia Ylimäki ja Hanna Vanhatupa muistuttavat terveyskyselyyn vastaamisesta ja toivovat, että myös vanhemmat muistuttavat nuoria vastaamisesta.
Terveydenhoitajat Tiia Ylimäki ja Hanna Vanhatupa muistuttavat terveyskyselyyn vastaamisesta ja toivovat, että myös vanhemmat muistuttavat nuoria vastaamisesta. Pohjanmaan hyvinvointialue

Kaikki nuoret, jotka ovat aloittaneet tänä syksynä opinnot lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai vapaan sivistystyön oppilaitoksissa, kuten kansanopistossa, saavat syksyn aikana täytettäväksi digitaalisen terveyskyselyn.

Uudistetulla kyselyllä saadaan aiempaa kattavampi kuva nuoren voinnista. Apua voidaan tarjota nopeammin niille, jotka sitä tarvitsevat.

– Kyselyn vastausten avulla voimme kohdentaa terveystarkastukset kiireellisyyden mukaan sen sijaan, että tarkastaisimme opiskelijat luokittain tai ryhmittäin. Jos nuorella on kyselyn perusteella kaikki hyvin, voi kutsu tarkastukseen tulla vasta toisen opiskeluvuoden aikana, terveydenhoitaja Tiia Ylimäki kertoo.

Tiettyjen alojen opiskelijat, kuten esimerkiksi lähihoitaja- ja maanrakennusalan opiskelijat, tarkastetaan vastauksista riippumatta jo ensimmäisenä vuonna.

Terveydenhoitajat toivovat aktiivisuutta vastaamiseen

Pohjanmaan hyvinvointialueella opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajat lähettävät nuorelle linkin kyselyyn Wilma- tai Studenta-järjestelmässä viestinä tai sähköpostilla. 
Valtaosa nuorista on jo saanut linkin kyselyyn, mutta vastausmäärät ovat olleet huolestuttavan matalia.

Terveydenhoitajat muistuttavat vastaamisesta, mutta toivovat myös vanhemmilta tähän apua.

– Digitaalinen lomake on nopea ja helppo täyttää, mutta se edellyttää vahvaa tunnistautumista, koska siinä käsitellään terveystietoja. Jos nuorella ei ole omia pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta, nyt on hyvä syy hankkia ne. Nuori tarvitsee vahvaa tunnistautumista myös moneen muuhun asiaan, terveydenhoitaja Hanna Vanhatupa muistuttaa.

Digitaalinen terveyskysely nopeuttaa myös käyntiä terveydenhoitajan vastaanotolla. Kaikkien oppivelvollisuusikäisten tulee vastata kyselyyn. Jos nuorella ei ole mahdollisuutta tunnistautua omilla tunnuksilla, hän voi hakea paperisen lomakkeen oppilaitoksensa terveydenhoitajalta. Jos nuori ei ole saanut kyselylinkkiä, sen voi pyytää terveydenhoitajalta.
Aikuisopiskelijoille kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista.

Yhden kyselyn taktiikalla

Tänä syksynä opintonsa aloittaneet eivät enää täytä erillistä Puolustusvoimien kyselyä. Kutsuntojen ennakkoterveystarkastus yhdistyy osaksi opiskeluterveydenhuollon tarkastusta.

– Puolustusvoimat hyödyntää samaa yhteenvetoa, minkä me terveydenhoitajat kyselystä saamme, Vanhatupa kertoo.

Naisilta pyydetään tarkastuksessa erillinen suostumus palveluskelpoisuuden arviointiin.

Ylimäki ja Vanhatupa toivovat, että kyselyyn vastattaisiin mahdollisimman pian, jotta nuori saisi tarvitsemaansa tukea ja palveluskelpoisuus ehditään arvioida ajoissa.

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Kuvat

Terveydenhoitajat Tiia Ylimäki ja Hanna Vanhatupa muistuttavat terveyskyselyyn vastaamisesta ja toivovat, että myös vanhemmat muistuttavat nuoria vastaamisesta.
Terveydenhoitajat Tiia Ylimäki ja Hanna Vanhatupa muistuttavat terveyskyselyyn vastaamisesta ja toivovat, että myös vanhemmat muistuttavat nuoria vastaamisesta.
Pohjanmaan hyvinvointialue
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Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.

Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.

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