Ratkaisuehdotukset ikäihmisten palveluiden jonoihin hyväksyttiin hallituksessa

Tällä hetkellä yleislääketieteen osastoilla on asiakkaita, joille on jo myönnetty ympärivuorokautinen palveluasumispaikka, mutta jotka edelleen odottavat vapautuvaa paikkaa. Tämä kuormittaa myös erikoissairaanhoitoa, koska potilaiden siirtyminen jatkohoitoon viivästyy.

Jonot painottuvat Vaasan seudulle

Hyvinvointialueella seurataan ympärivuorokautisen palveluasumisen jonotilannetta tiiviisti. Vuoden 2026 tammi-heinäkuussa jonossa on ollut keskimäärin 142 asiakasta. Hyvinvointialueella on myös ollut asiakkaita, jotka ovat odottaneet paikkaa yli lain edellyttämän kolmen kuukauden määräajan.

Yli puolet koko hyvinvointialueen asumispalvelujonosta koostuu vaasalaisista ja mustasaarelaisista: Viikolla 40 jonossa oli 58 vaasalaista ja 22 mustasaarelaista asiakasta. Samana ajankohtana hyvinvointialueen yleislääketieteen osastoilla oli yhteensä 72 potilasta, joilla oli jo päätös asumispalvelupaikasta.

– Pisimmät asumispalvelujonot ovat Vaasan ja Mustasaaren alueilla. Muutoksilla pyritään siihen, että asumispalvelupaikan saaneet asiakkaat pääsisivät nopeammin heille tarkoitettuun palveluun ja että osastohoitoa tarvitsevat potilaat saisivat tarvitsemansa hoidon oikeassa paikassa, sanoo ikäihmisten sektorijohtaja Heidi Kotanen.

Lisää asumispaikkoja

Nyt tehty päätös lisää ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkoja keskisellä alueella 34 paikalla. Samalla intervallipaikkojen määrä vähenee kuudella paikalla.

Vaasassa sijaitsevia intervallipaikkoja muutetaan ympärivuorokautisen palveluasumisen paikoiksi. Mustasaaren osaston tiloihin puolestaan avataan uusi intervalliyksikkö.

Arvioiden mukaan omaishoitajien lakisääteiset vapaat voidaan järjestää myös muutoksen jälkeen. Tarvittaessa intervallipaikkoja voidaan lisätä, mikäli palvelutarve sitä edellyttää.

Uusi yleislääketieteen osasto

Keskussairaalan H-taloon avataan uusi 17-paikkainen akuutti yleislääketieteen osasto. Samalla kirurginen osastotoiminta järjestellään uudelleen siten, että nykyisestä kolmesta kirurgisesta osastosta muodostetaan kaksi osastoa. Erikoissairaanhoidon osastopaikkoja vähennetään enimmillään 18 paikalla.

Uuden osaston tavoitteena on parantaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välistä palveluketjua sekä nopeuttaa potilaiden siirtymistä oikea-aikaiseen jatkohoitoon. Osasto suunnitellaan samalla opetusosastoksi, joka vahvistaa yhteistyötä oppilaitosten kanssa sekä tukee tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

– Uusi osasto vahvistaa palveluiden laatua, saatavuutta ja henkilöstön osaamista sekä tukee moniammatillista oppimista kaksikielisessä toimintaympäristössä, sanoo johtajaylihoitaja Marjo Orava.

Muutokset tukevat talouden tasapainottamista

Päätavoitteena on saada asiakasvirtaus sujuvammaksi ja asiakkaat oikean palvelun piiriin. Säästövaikutukset näkyvät erikoissairaanhoidossa. Kustannussäästöä syntyy myös siinä, että asiakkaita ja potilaita hoidetaan oikealla tasolla. Säästöjä arvioidaan syntyvän noin miljoona euroa.

Toiminnan muutokset on käsitelty henkilöstön kanssa yhteistoimintaneuvotteluissa. Muutosten toimeenpano alkaa vielä syksyn 2026 aikana.

Vuoden 2027 talousarvion käsittely alkoi

Hallitus aloitti keskustelulla vuoden 2027 talousarvion käsittelyn. Talousarvioehdotus perustuu valtuuston kesällä hyväksymään toimenpideohjelmaan, jolla tavoitellaan kertyneiden alijäämien kattamista vuoden 2028 loppuun mennessä. Silloin hyvinvointialue haki valtiovarainministeriöltä kolmen vuoden lisäaikaa alijäämien kattamiseen ja valtiovarainministeriö myönsi kahden vuoden lisäajan. Toimenpiteissä, ja vuoden 2027 budjetissa on huomioitu satsauksina ne palvelut, joihin Pohjanmaalla on ohjattu vähemmän rahoitusta kuin muualla maassa ja säästöjä kohdistetaan erityisesti niihin palveluihin, joissa Pohjanmaalla on muuta maata suuremmat kustannukset.

Talousarviossa siirretään edelleen painopistettä raskaista palveluista kevyempiin palveluihin. Henkilöstön osalta uuden henkilöstön palkkaamista harkitaan tarkkaan, kun tehtävää hoitanut henkilö eläköityy tai lopettaa työssään muusta syystä.

Satsauksia tehdään terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen, sekä syrjäytymisen ehkäisyyn.

Uuden toimialajohtajan haku käynnistyy

Koti- ja asumispalveluiden toimialajohtajan tehtävä avataan haettavaksi marraskuussa. Koti- ja asumispalveluiden toimialalla järjestetään ikäihmisten tuen ja hoivan palveluiden kokonaisuus. Toimialan palveluihin kuuluvat niin kotihoito, tukipalvelut, päivätoiminta ja omaishoidon tuki yli 65-vuotiaille kuin erilaiset asumispalvelumuodot. Asiakkaita toimialan palveluissa on noin 4500 ja henkilöstöä noin 2000. Toimialan nettobudjetti on 187 miljoonaa euroa.

Tehtävään haetaan henkilöä, jolla on kokemusta laajojen kokonaisuuksien johtamisesta, vahvaa osaamista talouden johtamisesta sekä toiminnan kehittämisestä ja ostopalveluista.

Esityslistat ja pöytäkirjat löydät täältä.

Katso video aluehallituksen päätöksistä tästä (Facebook).