Naantalin kaupunki

Keskustan katujen rakennusurakka alkaa marraskuussa

20.10.2026 14:00:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

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Naantalin keskustan kehittäminen näkyy katukuvassa marraskuusta alkaen, kun Aurinkotien, Tuulensuunkadun ja Ratakadun rakennustyöt käynnistyvät. Aurinkotien linjausta muutetaan, ja Tuulensuunkadulla ja Ratakadulla tehdään katu- ja infratöitä. Työt jatkuvat arviolta ainakin heinäkuuhun 2027.

Aurinkotien ja Tuulensuunkadun risteysalue Naantalissa.
Naantalin keskusta-alueen kehittäminen etenee marraskuussa, kun Aurinkotien linjausta uudistetaan. Ida Johansson

Aurinkotien kulku Kreivin kiertoliittymän ja Käsityöläiskadun välillä muuttuu. Jatkossa tie kulkee puretun virastotalon kohdalta Käsityöläiskadun ja Tuulensuunkadun kiertoliittymään. Urakan toteuttaa Recset Oy. 

Uuden kadun ja Tuulensuunkadun väliin jäävä korttelialue on kaavoitettu kahdelle kerrostalolle ja bussiterminaalille. Bussiterminaalia ei rakenneta vielä tässä vaiheessa, vaan alueelle toteutetaan väliaikainen pysäköintialue. 

Aurinkotien päässä sijaitsevat nykyiset bussipysäkit siirretään urakan edetessä lähemmäs Hautuja-patsaan kiertoliittymää. Siirto ei aiheuta muutoksia bussien reitteihin. 

Tuulensuunkadulle kaksisuuntainen pyörätie 

Urakka ulottuu myös Tuulensuunkadulle, jonne rakennetaan muun muassa kaksisuuntainen pyörätie ja lyhytaikaisia pysäköintipaikkoja. 

Ratakadulla uudistetaan piha-aluetta ja rakennetaan jätevedenpumppaamo. 

Rakentaminen vaikuttaa keskustassa liikkumiseen 

Rakennustöiden aikana keskustan liikennejärjestelyihin tulee muutoksia ja ajoittain käytössä voi olla kiertoreittejä. Töistä aiheutuu tilapäistä melua ja liikenteen hidastumista. 

Kaupunki tiedottaa urakan etenemisestä, työvaiheista ja liikennejärjestelyjen muutoksista työn aikana verkkosivuillaan ja sosiaalisen median kanavissa. 

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Aurinkotien ja Tuulensuunkadun risteysalue Naantalissa.
Naantalin keskusta-alueen kehittäminen etenee marraskuussa, kun Aurinkotien linjausta uudistetaan.
Ida Johansson
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Naantalin kaupunki

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

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