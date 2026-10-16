Keskustan katujen rakennusurakka alkaa marraskuussa
20.10.2026 14:00:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote
Naantalin keskustan kehittäminen näkyy katukuvassa marraskuusta alkaen, kun Aurinkotien, Tuulensuunkadun ja Ratakadun rakennustyöt käynnistyvät. Aurinkotien linjausta muutetaan, ja Tuulensuunkadulla ja Ratakadulla tehdään katu- ja infratöitä. Työt jatkuvat arviolta ainakin heinäkuuhun 2027.
Aurinkotien kulku Kreivin kiertoliittymän ja Käsityöläiskadun välillä muuttuu. Jatkossa tie kulkee puretun virastotalon kohdalta Käsityöläiskadun ja Tuulensuunkadun kiertoliittymään. Urakan toteuttaa Recset Oy.
Uuden kadun ja Tuulensuunkadun väliin jäävä korttelialue on kaavoitettu kahdelle kerrostalolle ja bussiterminaalille. Bussiterminaalia ei rakenneta vielä tässä vaiheessa, vaan alueelle toteutetaan väliaikainen pysäköintialue.
Aurinkotien päässä sijaitsevat nykyiset bussipysäkit siirretään urakan edetessä lähemmäs Hautuja-patsaan kiertoliittymää. Siirto ei aiheuta muutoksia bussien reitteihin.
Tuulensuunkadulle kaksisuuntainen pyörätie
Urakka ulottuu myös Tuulensuunkadulle, jonne rakennetaan muun muassa kaksisuuntainen pyörätie ja lyhytaikaisia pysäköintipaikkoja.
Ratakadulla uudistetaan piha-aluetta ja rakennetaan jätevedenpumppaamo.
Rakentaminen vaikuttaa keskustassa liikkumiseen
Rakennustöiden aikana keskustan liikennejärjestelyihin tulee muutoksia ja ajoittain käytössä voi olla kiertoreittejä. Töistä aiheutuu tilapäistä melua ja liikenteen hidastumista.
Kaupunki tiedottaa urakan etenemisestä, työvaiheista ja liikennejärjestelyjen muutoksista työn aikana verkkosivuillaan ja sosiaalisen median kanavissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jussi-Pekka AamuruskorakennuttajainsinööriNaantalin kaupunkiPuh:+358407627757jussi-pekka.aamurusko@naantali.fi
Kuvat
Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Naantalin kaupunki
Pekka Vartiainen kirjailijavieraana Naantalin kirjastossa16.10.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Naantalilainen kirjailija Pekka Vartiainen saapuu Naantalin pääkirjaston kirjailijavieraaksi 22. lokakuuta klo 17.30.
Pysyviä reittimuutoksia Fölin linjoilla N1 ja N7 19.10. alkaen15.10.2026 12:31:28 EEST | Tiedote
Föli tekee pysyviä reittimuutoksia Naantalin sisäisillä linjoilla N1 ja N7. Muutokset astuvat voimaan maanantaina 19.10.2026.
Lux Gratiae sytyttää Naantalin syksyn valotaiteella, elämyksillä ja musiikilla jo 15. kerran12.10.2026 13:06:17 EEST | Tiedote
Naantalin valotaidefestivaali Lux Gratiae 22.-25.10.2026 tuo esiin valotaideteosten lisäksi myös runsaasti muita kulttuuri- ja taide-elämyksiä eri puolilla kaupunkia. Valot syttyvät avajaistapahtumassa perjantaina 23.10.2026 klo 20.
Vadstenankatu suljetaan saneerauksen vuoksi neljäksi viikoksi9.10.2026 11:50:23 EEST | Tiedote
Vadstenankatu suljetaan läpiajoliikenteeltä 13.10. noin neljäksi viikoksi. Kadulla uusitaan rakennekerroksia, päällyste ja reunakivet.
Kuparivuoren koulun oppilaat siirtyvät juhlakulkueessa Kalevanniemen kampukselle5.10.2026 09:27:21 EEST | Tiedote
Kuparivuoren koulun oppilaat muuttavat Kalevanniemen kampuksen uusiin oppimistiloihin. Muuttoa juhlistetaan perjantaina 9.10. yhteisellä kulkueella Kuparivuoren koululta Kalevanniemeen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme