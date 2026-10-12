Eteläinen ilmavirtaus pitää sään tavanomaista lämpimämpänä koko maassa
19.10.2026 15:02:18 EEST | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Suomessa sää on tällä viikolla 2–5 astetta ajankohdan keskiarvoa lämpimämpi. Ajankohtaan nähden sää on lämpimintä Lapissa. Ennusteissa ei näy merkkejä merkittävästä viilenemisestä loppukuun aikana. Alkuviikon aurinkoisina pakkasöinä voi kuitenkin esiintyä aamuliukkauksia maan etelä- ja keskiosassa.
Ilmatieteen laitoksen 19. lokakuuta tekemän sääennusteen mukaan Suomessa vallitsee alkaneella viikolla etelänpuoleinen virtaus ja sää on tavanomaista lämpimämpää. Laaja korkeapaineen alue Suomen itäpuolella nostaa Suomeen lämmintä ilmaa ja pitää sään poutaisena. Päivisin lämpötila nousee yleisesti 5 ja 12 asteen välille. Pohjois-Lapissa on paikoin viileämpää.
“Alkuviikon selkeinä öinä lämpötila kuitenkin painuu herkästi pakkasen puolelle maan etelä- ja keskiosassa ja tienpinnoille muodostuva kuura voi heikentää ajokeliä aamuisin”, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Oskari Rockas muistuttaa.
Aurinkoisia syyspäiviä on tiedossa etenkin alkuviikolla, kun taas loppuviikolla korkeapaineen siirtyessä idemmäksi säätyyppi muuttuu koko maassa pilvisempään ja epävakaisempaan suuntaan. Myös alkuviikolla pilvisyys on paikoin runsaampaa. Öisin muodostuva sumupilvi voi paikoin hälvetä hitaasti ja näkyä runsaampana pilvisyytenä myös päiväsaikaan.
Myös Lapissa sää jatkuu syksyisenä
Selvimmin tavanomaista lämpimämpää sää on Lapissa. Vuorokauden keskilämpötila on siellä tähän aikaan tyypillisesti nollan asteen tienoilla, mutta tällä viikolla lähempänä +5 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa pysyvä lumipeite saapuu tyypillisesti lokakuun loppupuolella tai loka- ja marraskuun vaihteessa, mutta sääennusteissa lumisateet ovat Pohjois-Lapissakin harvassa seuraavan 10 vuorokauden aikana.
“Sääennusteissa ei ole merkkejä viilenemisestä loppukuun aikana, vaan todennäköisimmin ilmavirtaus näyttää jatkuvan etelänpuoleisena ja lämpimänä ensi viikollakin”, Rockas sanoo.
Tänään maanantaina lounaanpuoleinen tuuli on Lapissa voimakasta ja Pohjois-Lapissa paikoin vaarallisen voimakasta. Puuskat ovat voimakkaimmillaan iltapäivällä ja alkuillasta ja tuuli heikkenee viimeistään tiistaiyöksi.
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