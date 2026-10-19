Vihreät Helsingin budjetista: Varhaiskasvatuksen rahoitusta vahvistettava – kielen oppiminen taattava ja sijaisia oltava riittävästi
19.10.2026 15:42:40 EEST | Helsingin Vihreät ry | Tiedote
Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Reetta Vanhanen toteaa, että päiväkodit ja koulut tarvitsevat lisärahoitusta Helsingin ensi vuoden budjetissa. Helsingissä neuvotellaan ensi vuoden talousarviosta tällä viikolla pormestarin esityksen pohjalta. Ehdotukseen sisältyy edelleen merkittäviä säästöjä sekä peruskouluihin että päiväkoteihin.
“Tärkein tavoitteemme talousarvioneuvotteluihin on vahvistaa koulutuksen rahoitusta. Meidän tulee lisätä koulujen tarveperusteista rahoitusta, jotta tasaveroiset mahdollisuudet oppimiseen toteutuvat jokaisessa lähikoulussa. Lasten oppimisvalmiudet ja suomen kielen taito rakentuvat laadukkaassa varhaiskasvatuksessa. Pormestarin esitys sisältää ilahduttavia lisäyksiä koulutukseen ja muun muassa oppikirjoihin, mutta samalla myös säästöjä peruskouluihin ja etenkin varhaiskasvatukseen. Oppimistulosten paraneminen edellyttää riittävän laadukasta varhaiskasvatusta ja kielen oppimista jo päiväkodissa. Tästä syystä vihreät esittää päiväkotien suomen kielen opetukseen parannuksia. Laadukas kielen oppiminen varhaiskasvatuksessa myös vähentää tarvetta S2-opetukselle myöhemmin peruskoulussa”, kertoo Vanhanen.
Helsingin aiempaa haastavampi taloudellinen tilanne johtuu pitkälti alavireisestä talous- ja työllisyystilanteesta. Vanhanen muistuttaa, että Suomen hallituksen päätökset ovat sysänneet valtavan määrän lapsia köyhyyteen samalla, kun suomalaisten lasten oppimistulosten lasku jatkuu.
“Taloudellisesti haastavinakin aikoina on uskallettava satsata koulutukseen. Riittämättömät resurssit eivät oppimistuloksiamme paranna. Vaatimustasoa ei ole helppo nostaa, jos perusasiat eivät ole kunnossa”, sanoo apulaispormestari Vanhanen.
Pormestari poistaa budjettiehdotuksessaan kotihoidontuen kuntalisän alle 1-vuotiaiden lasten perheiltä huolimatta kasvatus- ja koulutuslautakunnan aiemmasta yksimielisestä päätöksestä säästää lisä. Arvioiden mukaan lisän lakkauttaminen lisäisi tässä tilanteessa lapsiperheiden taloudellisia haasteita ja alle 1-vuotiaiden määrää varhaiskasvatuksessa. Lyhytkestoinen Helsinki-lisä on mahdollistanut vauvan tai 1-vuotiaan kotona hoitamisen hieman pidempään sekä tarjonnut joustoa perheen arjen suunnitteluun ja päiväkodin aloitukseen lapsen valmiudet huomioiden.
"Vaikka talous on tiukalla, lapsiperheiden hyvinvointi ja lasten oppiminen on asia jota tulisi aina priorisoida. Päiväkotien arkeen tarvitaan työrauhaa ja henkilöstölle myös joustavuutta työn arkeen. Laadukas varhaiskasvatus ja esiopetus vaativat lisäresursseja ja riittävää määrää sijaisia, jotta varhaiskasvatusta voidaan toteuttaa joka päivä. Päiväkodeista ei tule myöskään säästää tavalla, joka vaarantaa lähipäiväkotiperiaatteen toteuttamisen”, sanoo apulaispormestari Vanhanen.
Pormestari on kasvattanut esitykseensä koulutuksen rahoitusta 10 miljoonalla syyskuussa aiemmin syksyllä käsiteltyyn lautakunnan talousarvioehdotukseen nähden. Tämä lisäraha kattaa noin puolet koulutuksen toimialan säästöistä, joten neuvotteluissa riittää Vanhasen mukaan yhä ratkottavaa.
“Lapsiperheiden vaikea tilanne näkyy myös HUSin sairaaloissa, jossa perheet ovat saattaneet jättää tulematta hoitoon asiakasmaksujen vuoksi. Meidän tulisi Helsingissä varmistaa, että terveydenhuolto olisi maksutonta lapsille myös erikoissairaanhoidossa. Vihreiden tavoite on myös säilyttää perheneuvolat Helsingissä entisellään Suomen hallituksen leikkauksista huolimatta”, päättää apulaispormestari Vanhanen.
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Yhteyshenkilöt
Reetta VanhanenKasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestariPuh:050 414 1514reetta.vanhanen@hel.fi
Julianna KentalaApulaispormestarin erityisavustajaPuh:040 1828 243
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