Joulukuun vauvat syntyvät jo uusissa tiloissa

Keskussairaalan T-rakennuksen mittava remontti on loppusuoralla. Synnytyssalit muuttavat rakennuksen 2. kerrokseen ja synnytys- ja naistentautien osasto 3. kerrokseen marraskuussa. Käyttöön saadaan nykyaikaiset, toimivat ja viihtyisät tilat sekä potilaille että henkilökunnalle.

– Uudet tilat antavat meille entistä paremmat mahdollisuudet huomioida synnyttäjien yksilölliset tarpeet ja toiveet. Haluamme, että jokainen voi kokea synnytyksen mahdollisimman turvallisena, rauhallisena ja omannäköisenään, kertoo palveluyksikön päällikkö Madeleine Isuls.

Enemmän vaihtoehtoja synnyttäjille

Synnytyssalien määrä säilyy ennallaan viidessä, mutta synnyttäjien käytössä olevat mahdollisuudet lisääntyvät merkittävästi. Synnytysammeiden määrä kasvaa yhdestä kolmeen. Ammeita voidaan käyttää sekä kivunlievitykseen että vesisynnytyksiin.

Osa synnytyssaleista varustetaan katosta ripustettavilla joogaliinoilla, jotka tarjoavat uusia vaihtoehtoja liikkumiseen ja rentoutumiseen. Kahteen synnytyssaliin on tulossa videotykit, joiden avulla voi heijastaa seinälle haluamansa kuvan tai videon.

– Jos esimerkiksi luontomaisema tai rauhoittava video auttaa rentoutumaan, sellainen voidaan tuoda osaksi synnytystilaa. Näin pystymme huomioimaan synnyttäjien henkilökohtaisia toiveita aivan uudella tavalla, Isuls sanoo.

Turvallisuus ja yksityisyys paranee

Uusien tilojen suunnittelussa on huomioitu sekä viihtyvyys että hoidon turvallisuus. Sijainti mahdollistaa aiempaa nopeamman siirtymisen leikkaussaliin kiireellisissä tilanteissa.

Tarkkailuhuoneita saadaan yksi lisää, jatkossa niitä on kolme.

– Tarkkailuhuoneita on aiemmin ollut liian vähän tarpeeseen nähden, lisätila helpottaa toimintaa, Isuls kertoo.

Synnytyksen pitkittyessä kumppanille saadaan lepopaikka sängyksi muuntuvan nojatuolin ansiosta. Nojatuoleja on jokaisessa synnytyssalissa ja tarkkailuhuoneessa. Nojatuolisänkyjä voidaan käyttää myös synnyttäneiden vuodeosaston yhden hengen huoneissa, jotta kumppani voi yöpyä siellä.

Synnytyssalin tiloihin kuuluu jatkossa monikäyttötila, jota voidaan pitää kokoustilana ja siellä voidaan järjestää esimerkiksi ensisynnyttäjien synnytysvalmennukset.

– Aiomme järjestää lisäksi tutustumiskäyntejä uudelleensynnyttäjille, jotta hekin pääsevät tutustumaan uusiin tiloihin jo ennen synnytystä, Isuls kertoo.

Vaasan keskussairaalan synnytysyksikössä annetaan myös jatkossa Baby Friendly -sertifikaatin mukaista hoitoa, jossa korostuvat perhekeskeisyys, varhainen vuorovaikutus ja imetyksen tukeminen. Maksuttoman synnytyksen pilotti on käynnissä parasta aikaa vuoden 2026 loppuun saakka. Kokeilun jatkumisesta vuoden 2027 loppuun päätetään aluevaltuuston budjettikokouksessa joulukuussa.

Myös Seri-tukikeskus ja Olka-piste saavat uudet tilat

Seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden Seri-tukikeskus saa remontin myötä uudet tilat T-rakennuksen 2. kerrokseen. Tukikeskukselle tulee oma rauhallinen tilansa, vaikka sisäänkäynti sijaitsee samassa yhteydessä synnytyssalin kanssa. Tähän saakka Seri-tukikeskus on toiminut sairaalan 5. kerroksessa gynekologian poliklinikan yhteydessä.

Lisäksi järjestöjen Olka-piste saa uudet tilat 1. kerroksesta, apteekin ja sairaalan aulan väliseltä käytävältä. Olka-pisteessä on muun muassa tietoa potilasyhdistyksistä ja niiden toiminnasta.

T-rakennuksen uudistuksen suunnittelu käynnistyi joulukuussa 2024 ja rakentaminen elokuussa 2025. Remontissa on uusittu tilojen sähkö-, ilmanvaihto-, vesi- ja lämmitystekniikka kokonaisuudessaan. Samalla rakennuksen vesikatto on uusittu ja julkisivut puhdistettu.