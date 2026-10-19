Liittymä Vihdintieltä Ristipellontielle suljetaan väliaikaisesti Konalassa
19.10.2026 15:36:34 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Liittymä suljetaan tiistain 20. lokakuuta ja keskiviikon 21. lokakuuta välisenä yönä. Keskiviikkona Vihdintien kautta ei enää voi ajaa Ristipellontielle.
Kulku Ristipellontielle ohjataan Konalantien kautta. Liikenne on tarkoitus palauttaa liittymään 9. marraskuuta alkavalla viikolla.
Liikennejärjestely liittyy Ristipellontielllä käynnissä olevaan työmaahan, joka parantaa Ristipellontien liikennejärjestelyjä. Alueella tehdään myös valaistus-, asfaltointi-, kivi-, hulevesi- ja vihertöitä. Töiden on määrä valmistua joulukuussa 2026.
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Yhteyshenkilöt
Tilaaja
projektinjohtaja Mika Pakarinen
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala
p. 09 310 36653
mika.pakarinen@hel.fi
Urakoitsija
työmaapäällikkö Juho Hämäläinen
Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara
puh. 09 310 70173
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Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
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