Paikalliset kirjailijat vahvasti edustettuna Tampereen Kirjafestareilla – mukana myös kaksi uutta kirjallista klubia, Pirkkalaiskirjailijoiden Sitaattiklubi ja Juha Itkosen luotsaama Sivistysklubi

Tänä syksynä kotimaisen kaunokirjallisuuden kärkinimien odotettujen uutuuskirjojen sato on runsas. Tampereella tavataan muun muassa kirjailijat Anna-Leena Härkönen, Olli Jalonen, Juhani Karila, Katja Kettu, Jyrki Kiiskinen, Tommi Kinnunen, Sirpa Kähkönen, Rosa Liksom ja Riikka Pulkkinen. Tieto- ja elämäkertakirjallisuuden kiinnostavimpiin nimiin kuuluvat kirjailijat Juha Hurme, Risto Isomäki ja Janne Saarikivi sekä esimerkiksi muusikko-kirjailijat Jarkko Martikainen, Juha Torvinen, Kauko Röyhkä ja A.W. Yrjänä.

Paikallisia kirjailijoita kauno- ja tietokirjallisuuden pääsaleissa edustavat muun muassa Sofia Sjöholm, jonka esikoisromaani Heta Liisantyttären isoviha kertoo maaorjasta vahvaksi naiseksi kasvavan Hetan tarinan. Johanna Valkama on aloittanut tamperelaisen mahtinaisen Maria Tirkkosen tarinan innoittamana uuden historiallisen romaanisarjan teoksella Kultalangan kehrääjä. Laura Finska kirjoittaa rohkeudesta, puolensa pitämisestä ja lapsettomuuden pelosta uutuusromaanissaan Haittaako jos hengitän. Eve Jaakkolan Poikani on ammuttu kertoo Meksikossa vuonna 2010 surmatun Jyri-pojan kuolemasta ja äidin oikeustaistelusta. Tuottelias suosikkikirjailija Juha Hurme tavataan sekä Teijo Pyykkösen kanssa kirjoitetun Hiki ja hurmos – suomalainen urheilukirja -teoksen että Radiopuhelimet palasina -bändihistoriikin tekijäkeskusteluissa. Tampere on luonnollisesti pääosassa myös kaupungissa asuneen kirjailija Mirella Mäkilän viihderomaanissa Täydellinen talvi Tampereella. Kirjafestareiden sunnuntaina 29.11. klo 12 Duetto 1 -salissa tavataan tamperelainen dekkaristi Seppo Jokinen, jonka uutuusteoksessa Kerta kiellon päälle jo eläkkeelle jäänyt komisario Koskinen palaa vielä kerran töihin. Jokista uutuuskirjasta ja lähes 30 vuoden urasta Komisario Koskinen -sarjan kirjoittajana haastattelee toimittaja-tietokirjailija Asko Alanen.

Pirkkalaiskirjailijoiden suosittu Sitaattiklubi vierailee Kirjafestareiden Aulaklubin lavalla lauantaina 28.11. klo 17–18. Kirjailija Susi Nousiaisen vetämän Sitaattiklubin ydinajatuksena on törmäyttää kirjallisuutta tieteen ja tutkimuksen sekä muiden taidelajien kanssa. Kirjafestareilla Sitaattiklubin teemana on SUKU, ja kirjailijavieraaksi saapuu moninkertaisesti palkittu, neljä kertaa Finlandia-ehdokkaanakin ollut Tommi Kinnunen, joka on käsitellyt perhettä ja sukua rakastetuissa romaaneissaan. Tutkijapuheenvuoron pitää Markku Haapanen Pirkanmaan sukututkimustoimistosta, ja taiteellisen näkökulman klubille tarjoaa sarjakuvataiteilija Pilvi Hyväri, joka livepiirtää yleisön edessä Kinnusen ja Haapasen puheenvuorojen inspiroimana. Tommi Kinnunen ja Pilvi Hyväri esiintyvät Kirjafestareiden lauantaina myös aiemmin päivällä omien teostensa Pitkä aukea ja Koeta pysyä herttasena ohjelmapaikoilla.

Tänä vuonna lukeminen, nykykoulumaailman haasteet, uhat ja kritiikki sekä sivistyksen yleinen tila ovat olleet painavassa roolissa julkisessa keskustelussa ja kustantajien kustannusohjelmissa. Tärkeisiin teemoihin osuvasti Tampereen Kirjafestareiden lauantain iltaohjelma jatkuu Sitaattiklubin jälkeen Aulaklubilla kirjailija Juha Itkosen luotsaamalla Sivistysklubilla. Keväällä 2026 Itkonen veti Helsingin Juttutuvassa viisi klubi-iltaa, joissa suomalaisen sivistyksen tilaa luotsattiin eri näkökulmista: taiteen, hengellisyyden, rahan, median ja teknologian kautta.

Kirjafestareiden Sivistysklubi-vierailussa teemana on Sivistys ja Amerikka. Itkonen on itse juuri julkaissut kaunokirjallisen matkakirjan Teidän Amerikkanne. Itkosen kanssa Yhdysvaltojen nykytilasta ja sen vaikutuksesta Suomeen keskustelevat oman kirjafestariesiintymisensä ohella kirjailijat Kjell Westö ja Dess Terentjeva sekä tamperelainen toimittaja Sean Ricks. Sivistysklubin konseptiin kuuluu aina myös musiikkivieras, joka julkistetaan myöhemmin. Klubin tuottaa Väinö Tannerin säätiö.

Tampereen Kirjafestarit 2026 ovat avoinna lauantaina 28.11. klo 10–18 ja sunnuntaina 29.11. klo 10–17. Aulaklubin ohjelma on maksuton. Tapahtuman tuottavat Tampere Live ja Tampere-talo. Tapahtuman pääyhteistyökumppanina toimii Aamulehti.

Liput: https://kirjafestarit.fi