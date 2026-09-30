Palkittu DA VINCI GENIUS -elämysnäyttely saapuu yksinoikeudella Turkuun

DA VINCI GENIUS on vaikuttava ja modernia teknologiaa hyödyntävä katsaus Leonardo da Vincin (1456–1519) elämään, ajatuksiin ja luovaan perintöön.

– Kaikenikäisille suunnattu elämyksellinen multimedianäyttely yhdistää huipputeknologian ja tietosisällön houkuttelevalla tavalla. Se tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden tutustua Leonardo da Vincin elämään ja siihen, millainen merkitys hänen ajatuksillaan on nykymaailmassa, kertoo näyttelyn järjestäjä Linnar Viik.

DA VINCI GENIUS tarjoaa inspiroivaa sisältöä myös kouluopetuksen tueksi. Näyttely kannustaa uteliaisuuteen ja kriittiseen ajatteluun sekä havainnollistaa eri tieteen- ja taiteenalojen yhdistämistä.

Multimediakokonaisuus avautuu samassa tilassa kuin suosittu The Mystery of Banksy -näyttely, jossa on tähän mennessä vieraillut yli 86 000 kävijää.

– Hienoa, että Kaarihallin toimivaksi todettu näyttelytila saa jatkoa uuden mielenkiintoisen näyttelyn myötä. Näyttelyn ajoittuminen talvikauteen tukee samalla kaupungin vetovoimaa ympärivuotisena ja monipuolisena kulttuuri- ja tapahtumakaupunkina, iloitsee Turun kaupungin pormestari Piia Elo.

Kymmeniä tunnettuja teoksia

Da Vincin legendaariset keksinnöt ja innovaatiot osoittivat poikkeuksellista kykyä yhdistää tiedettä, teknologiaa, insinööritaitoa, matematiikkaa ja taidetta. Monet hänen yli 500 vuotta sitten hahmottelemistaan kysymyksistä ovat ajankohtaisia myös nykymaailmassa. Turun Telakkarantaan saapuvassa näyttelyssä nähdään visualisointeja viidestäkymmenestä da Vincin tunnetuimmasta teoksesta, muun muassa Mona Lisasta, Vitruviuksen miehestä ja Viimeisestä ehtoollisesta.

– Monet klassisten taiteilijoiden tuotantoa esittelevät immersiiviset näyttelyt perustuvat pääasiassa animoituihin maalauksiin. Telakkarannan multimediaelämys ammentaa inspiraationsa suoraan Leonardo da Vincin tutkimustyöstä. Tuloksena on yllättävä ja ainutlaatuinen kokonaisuus, joka sisältää runsaasti viittauksia ja yhteyksiä nykymaailmaan, Viik sanoo.

– Kyseessä ei ole perinteinen historianäyttely, vaan kävijät kutsutaan tuntemaan ja kokemaan, eksymään aikaan ja tilaan, uppoutumaan neron ajatuksiin ja antamaan omille ideoilleen vapaat kädet.

DA VINCI GENIUS -näyttelyn visuaalisesta suunnittelusta vastaa berliiniläinen flora&faunavisions, jonka luovilla ammattilaisilla on pitkä kokemus immersiivisten elämysten toteuttamisesta. Näyttelyä täydentävät Grammy-ehdokkuuden saaneen DJ SASHAn säveltämät ja kuratoimat äänimaailma ja musiikki, jotka kattavat koko näyttelytilan. Elämyksen tuottaja on Phoenix Immersive.





Näyttelyn saamat palkinnot:

Art Directors Club – Best Immersive Experience, 2022

Creative Pool Award – Best Experimental Design, 2022

DA VINCI GENIUS on esillä Turussa (Unioninkatu 21) 20.11.2026–2.5.2027. Näyttely on avoinna päivittäin klo 10–20. Näyttelyn tuo Turkuun pop-taiteen museo PoCo.

Lisätietoja:

Helen Aasa, PoCo, markkinointi- ja viestintäpäällikkö

Helen@poco.art, +372 55525443



Susanna Kuoppala, Turun näyttelyvastaava

susanna@poco.art