Fresh Servant Group käynnistää Pedersören yksikön tuotantoa, logistiikkaa ja tuotannonsuunnittelua koskevat muutosneuvottelut
19.10.2026 18:37:18 EEST | Fresh Servant Group Oy Ab | Tiedote
Fresh Servant Group suunnittelee Pedersören (Edsevön) yksikön tuotannon, logistiikan ja tuotannonsuunnittelun toimintojen uudelleenjärjestelyä. Tavoitteena on parantaa toiminnan kustannustehokkuutta ja kannattavuutta sekä vahvistaa konsernin kilpailukykyä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
Yhtiö on viime vuosina tehnyt merkittäviä investointeja Pedersören yksikön tuotannon ja logistiikan automatisointiin. Viimeisin investointi on uusi salaatinpakkaamisen automaattilinja. Vantaan yksikkö liittyi konserniin yrityskaupan myötä 1.10.2026. Suunnitelman tavoitteena on hyödyntää tehdyt investoinnit täysimääräisesti ja vahvistaa yksiköiden välistä yhteistyötä. Osana suunnitelmaa tarkastellaan Pedersören yksikön koko tuotannon, logistiikan ja tuotannonsuunnittelun toimintojen uudelleenjärjestelyjä, mukaan lukien toimintojen mahdollista osittaista siirtämistä Vantaan yksikköön sekä organisaation kehittämistä. Kyse on tässä vaiheessa suunnitelmista ja vaihtoehdoista, joita käsitellään neuvotteluissa ennen päätöksentekoa.
”Toimintaympäristömme muuttuu nopeasti, ja menestyminen edellyttää meiltä kykyä uudistua ennakoivasti. Haluamme rakentaa toimivan kokonaisuuden, joka vahvistaa kilpailukykyämme ja luo kestävät edellytykset pitkäjänteiselle kehitykselle”, sanoo Fresh Servant Groupin toimitusjohtaja Sami Haapasalmi.
Yhtiö antoi henkilöstön edustajalle kirjallisen neuvotteluesityksen 19.10.2026 ja käynnistää suunnitelmia koskevat muutosneuvottelut 26.10.2026. Neuvottelut koskevat Pedersören yksikön koko tuotannon ja logistiikan henkilöstöä sekä tuotannonsuunnittelun henkilöstöä. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä 260 henkilöä. Muutosten perusteina ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt sekä toiminnan uudelleenjärjestelyt. Suunnitelma voi toteutuessaan johtaa enintään 50 henkilön irtisanomiseen ja/tai työsuhteen olennaisten ehtojen muuttamiseen. Yhtiö ei ole tehnyt lopullisia päätöksiä muutoksista tai niiden henkilöstövaikutuksista. Konserni työllistää kokonaisuudessaan yli 700 henkilöä Suomessa ja Ruotsissa.
Yhtiö tiedottaa neuvottelujen lopputuloksesta niiden päätyttyä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Karoliina FinnströmHR-päällikköFresh Servant Group Oy AbPuh:+358 44 335 5103karoliina.finnstrom@freshservant.fi
Minna SillanpääViestintäjohtajaFresh Servant Group Oy AbPuh:+358 50 66592minna.sillanpaa@freshservant.fiwww.fresh.fi
Fresh Servant Group -konserni on suomalainen elintarvikealan kasvuyhtiö. Vuonna 1995 perustettu yritys valmistaa tuoreita, maukkaita ja helppoja ruokaratkaisuja kuluttaja- ja foodservice-markkinoille. Yhtiö tunnetaan erityisesti Hetki-, Fresse- ja FreshPro-brändeistään sekä salaattiaterioista, tuoremikroaterioista, välipalatuotteista, valmiiksi leikatuista vihanneksista ja ammattikeittiöiden ratkaisuista. Fresh Servant toimii Suomessa Pedersöressä, Seinäjoella, Lapualla ja Vantaalla sekä Ruotsissa Tumbassa. Konsernissa työskentelee yli 700 osaajaa yli 40 eri maasta. Vuonna 2025 liikevaihto oli 110 miljoonaa euroa. Aina jotain uutta – aina jotain hyvää! www.fresh.fi
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