Fresh Servant Group käynnistää Pedersören yksikön tuotantoa, logistiikkaa ja tuotannonsuunnittelua koskevat muutosneuvottelut

Yhtiö on viime vuosina tehnyt merkittäviä investointeja Pedersören yksikön tuotannon ja logistiikan automatisointiin. Viimeisin investointi on uusi salaatinpakkaamisen automaattilinja. Vantaan yksikkö liittyi konserniin yrityskaupan myötä 1.10.2026. Suunnitelman tavoitteena on hyödyntää tehdyt investoinnit täysimääräisesti ja vahvistaa yksiköiden välistä yhteistyötä. Osana suunnitelmaa tarkastellaan Pedersören yksikön koko tuotannon, logistiikan ja tuotannonsuunnittelun toimintojen uudelleenjärjestelyjä, mukaan lukien toimintojen mahdollista osittaista siirtämistä Vantaan yksikköön sekä organisaation kehittämistä. Kyse on tässä vaiheessa suunnitelmista ja vaihtoehdoista, joita käsitellään neuvotteluissa ennen päätöksentekoa.

”Toimintaympäristömme muuttuu nopeasti, ja menestyminen edellyttää meiltä kykyä uudistua ennakoivasti. Haluamme rakentaa toimivan kokonaisuuden, joka vahvistaa kilpailukykyämme ja luo kestävät edellytykset pitkäjänteiselle kehitykselle”, sanoo Fresh Servant Groupin toimitusjohtaja Sami Haapasalmi.

Yhtiö antoi henkilöstön edustajalle kirjallisen neuvotteluesityksen 19.10.2026 ja käynnistää suunnitelmia koskevat muutosneuvottelut 26.10.2026. Neuvottelut koskevat Pedersören yksikön koko tuotannon ja logistiikan henkilöstöä sekä tuotannonsuunnittelun henkilöstöä. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä 260 henkilöä. Muutosten perusteina ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt sekä toiminnan uudelleenjärjestelyt. Suunnitelma voi toteutuessaan johtaa enintään 50 henkilön irtisanomiseen ja/tai työsuhteen olennaisten ehtojen muuttamiseen. Yhtiö ei ole tehnyt lopullisia päätöksiä muutoksista tai niiden henkilöstövaikutuksista. Konserni työllistää kokonaisuudessaan yli 700 henkilöä Suomessa ja Ruotsissa.

Yhtiö tiedottaa neuvottelujen lopputuloksesta niiden päätyttyä.