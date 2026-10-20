Saara Salmisen Vendi ehdolla Kanava-tietokirjapalkinnon saajaksi

MUISTUTUS: Tervetuloa Into Kustannuksen ja Genelecin mediatilaisuuteen Helsingin Kirjamessuille 20.10.2026 09:15:00 EEST | Kutsu

Astu valaiden maailmaan ja koe maailman ensimmäinen immersiivinen valaskirja torstaina 22.10. klo 10.30 ennen kuin Genelec Experience Lounge avautuu messuyleisölle. Kirjailija Risto Isomäki ja Genelecin toimitusjohtaja Siamäk Naghian kertovat kirjasta, minkä jälkeen kuulemme ainutlaatuisen valassinfonian.