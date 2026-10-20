Into Kustannus

Saara Salmisen Vendi ehdolla Kanava-tietokirjapalkinnon saajaksi

22.10.2026 14:01:00 EEST | Into Kustannus | Tiedote

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Vendi – Jotta muut tytöt pääsisivät kotiin (Into, 2026) kuvaa elämää karmeimman mahdollisen menetyksen jälkeen. Teos herättää näkemään, millainen on tyttöjen ja henkirikoksen uhrien läheisten asema Suomessa.

Saara Salmisen teos Vendi – Jotta muut tytöt pääsisivät kotiin on valittu Kanava-tietokirjapalkinnon ehdokkaaksi. Kilpailuun lähetettiin tänä vuonna 82 kirjaa kaikkiaan 22 kustantamolta. Kuusi palkintoehdokasta julkistettiin tänään 22.10. Helsingin Kirjamessuilla.

Raati perusteli valintaa seuraavasti:

”Valkeakoskella 15-vuotiaana murhatun Vendin tädin esikoisteos on vahvasti tunteella kirjoitettu kertomus henkirikoksen uhriksi joutuneen nuoren tytön omaisten kokemasta tuskasta. Kirja koskettaa lukijaa poikkeuksellisen vahvasti. Samalla se laajenee vakavaksi ja moniääniseksi puheenvuoroksi naisten kokemasta seksuaalisesta väkivallasta yleisemmin, median toiminnasta kriisitilanteessa, sosiaalisen median käytöstä, rikoksen merkkeihin reagoimisesta ja Suomen oikeusjärjestelmästä.”

Aikakauslehti Kanavan ja Otavan Kirjasäätiön jakama palkinto myönnetään vuoden parhaalle suomalaiselle henkilöhistoriaa käsittelevälle tietokirjalle. Palkinnon arvo on 10 000 euroa. Voittaja julkistetaan 17. marraskuuta.

"Tämä teos oli viimeinen asia, jonka saatoin enää Vendin hyväksi tehdä. Siksi tämä ehdokkuus tuntuu syvästi merkitykselliseltä", sanoo Saara Salminen.

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Saara Salminen on Vendin täti, viestintäalan ammattilainen ja toinen Oikeutta Vendille -liikkeen perustajista. Muun muassa Naisasialiitto Unionin tasa-arvopalkinnon saanut liike toimii nykyisin nimellä V-Kollektiivi.

Avainsanat

Into Kustannuskirjakirjallisuuskanava-palkintovendi

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Kuvat

Saara Salminen. Kuva: Laura Vesa
Saara Salminen. Kuva: Laura Vesa
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Vendi – Jotta muut tytöt pääsisivät kotiin (Into, 2026)
Vendi – Jotta muut tytöt pääsisivät kotiin (Into, 2026)
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Tietoja julkaisijasta

Into Kustannus on vuonna 2007 perustettu rohkea ja riippumaton suomalainen kustantamo. Julkaisemme luotettavaa tietokirjallisuutta, kiehtovia elämäntarinoita sekä viihdyttäviä jännityskirjoja. Sydämemme sykkii paremmalle maailmalle. intokustannus.fi

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