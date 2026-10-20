Saara Salmisen Vendi ehdolla Kanava-tietokirjapalkinnon saajaksi
22.10.2026 14:01:00 EEST | Into Kustannus | Tiedote
Vendi – Jotta muut tytöt pääsisivät kotiin (Into, 2026) kuvaa elämää karmeimman mahdollisen menetyksen jälkeen. Teos herättää näkemään, millainen on tyttöjen ja henkirikoksen uhrien läheisten asema Suomessa.
Saara Salmisen teos Vendi – Jotta muut tytöt pääsisivät kotiin on valittu Kanava-tietokirjapalkinnon ehdokkaaksi. Kilpailuun lähetettiin tänä vuonna 82 kirjaa kaikkiaan 22 kustantamolta. Kuusi palkintoehdokasta julkistettiin tänään 22.10. Helsingin Kirjamessuilla.
Raati perusteli valintaa seuraavasti:
”Valkeakoskella 15-vuotiaana murhatun Vendin tädin esikoisteos on vahvasti tunteella kirjoitettu kertomus henkirikoksen uhriksi joutuneen nuoren tytön omaisten kokemasta tuskasta. Kirja koskettaa lukijaa poikkeuksellisen vahvasti. Samalla se laajenee vakavaksi ja moniääniseksi puheenvuoroksi naisten kokemasta seksuaalisesta väkivallasta yleisemmin, median toiminnasta kriisitilanteessa, sosiaalisen median käytöstä, rikoksen merkkeihin reagoimisesta ja Suomen oikeusjärjestelmästä.”
Aikakauslehti Kanavan ja Otavan Kirjasäätiön jakama palkinto myönnetään vuoden parhaalle suomalaiselle henkilöhistoriaa käsittelevälle tietokirjalle. Palkinnon arvo on 10 000 euroa. Voittaja julkistetaan 17. marraskuuta.
"Tämä teos oli viimeinen asia, jonka saatoin enää Vendin hyväksi tehdä. Siksi tämä ehdokkuus tuntuu syvästi merkitykselliseltä", sanoo Saara Salminen.
Tilaa arvostelukappale kirjasta
Saara Salminen on Vendin täti, viestintäalan ammattilainen ja toinen Oikeutta Vendille -liikkeen perustajista. Muun muassa Naisasialiitto Unionin tasa-arvopalkinnon saanut liike toimii nykyisin nimellä V-Kollektiivi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maria RossiviestintäpäällikköPuh:0400 846 087maria.rossi@intokustannus.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Into Kustannus on vuonna 2007 perustettu rohkea ja riippumaton suomalainen kustantamo. Julkaisemme luotettavaa tietokirjallisuutta, kiehtovia elämäntarinoita sekä viihdyttäviä jännityskirjoja. Sydämemme sykkii paremmalle maailmalle. intokustannus.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Into Kustannus
MUISTUTUS: Tervetuloa Into Kustannuksen ja Genelecin mediatilaisuuteen Helsingin Kirjamessuille20.10.2026 09:15:00 EEST | Kutsu
Astu valaiden maailmaan ja koe maailman ensimmäinen immersiivinen valaskirja torstaina 22.10. klo 10.30 ennen kuin Genelec Experience Lounge avautuu messuyleisölle. Kirjailija Risto Isomäki ja Genelecin toimitusjohtaja Siamäk Naghian kertovat kirjasta, minkä jälkeen kuulemme ainutlaatuisen valassinfonian.
Jani Kaaro kertoo lapsille ymmärrettävästi, mitä raha on ja mistä se tulee15.10.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Raha on lasten arjessa kaikkialla, mutta harva aikuinenkaan osaa selittää, mitä se oikeastaan on. Palkittu tietokirjailija Jani Kaaro ja kiitetty kuvittaja Carlos da Cruz vievät lapset tutkimusmatkalle rahan arvoon ja historiaan uutuuskirjassaan Mistä raha tulee?
Innon keväässä 2027 jännitystä, suuria tunteita ja uusia tapoja kuunnella maailmaa7.10.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Into Kustannuksen kevään 2027 kirjoissa kuljetaan suurvaltapolitiikan ja rikosten maailmasta rakkauden ja luonnon monisyisiin maastoihin, kiehtoviin elämäntarinoihin ja vedenalaiseen äänimaailmaan. Kevään uutuudet tarjoavat sekä koukuttavaa viihdettä että kirjoja, jotka auttavat ymmärtämään muuttuvaa maailmaa.
KUTSU MEDIALLE: Astu valaiden maailmaan ja koe maailman ensimmäinen immersiivinen valaskirja6.10.2026 12:29:08 EEST | Tiedote
Ryhävalaiden laulu ympäröi kuulijan ensi kertaa kolmiulotteisesti Helsingin Kirjamessuilla Genelec Experience Loungessa, torstaina 22.10. klo 10.30, ennen kuin se avautuu messuyleisölle.
Pienet ilot kannattelevat, kun maailma painaa – Eppu Nuotio ja Sanna Pelliccioni tekivät kirjan glimmereistä30.9.2026 09:00:07 EEST | Tiedote
Kun ahdistavat uutiset ja jatkuva kiire vetävät maton alta, pienet ilon hetket auttavat jaksamaan. Kirjailija Eppu Nuotion ja kuvittaja Sanna Pelliccionin Glimmereitä – Pienten ilojen kirja poimii esiin ohikiitäviä valonvälähdyksiä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme