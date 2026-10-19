Helsinki lahjoittaa ensihoitoyksiköiden kalustoa Ukrainaan

Pormestarin asukasilta pidetään Pitäjänmäellä 5. marraskuuta 15.10.2026 09:08:40 EEST | Tiedote

Pormestarin asukasillassa keskustellaan Pitäjänmäen ajankohtaisista aiheista ja alueen tulevaisuudesta. Tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden esittää kysymyksiä, tuoda esiin näkemyksiä ja keskustella suoraan kaupungin johdon kanssa.