Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsinki lahjoittaa ensihoitoyksiköiden kalustoa Ukrainaan

19.10.2026 18:26:16 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

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Helsingin kaupunginhallitus päätti 19. lokakuuta kokouksessaan ensihoitoyksiköiden ja muun kaluston lahjoittamisesta Ukrainaan. Lisäksi kaupunginhallitus päätti Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n omistusjärjestelyistä.

Helsingin kaupungintalo.
Helsingin kaupunginhallitus kokoontuu kaupungintalolla maanantaisin. Sakari Röyskö.

Kaupunginhallitus päätti lahjoittaa Ukrainaan ambulansseja ja sähkötarvikkeita sekä muuta kalustoa. Lahjoituksen arvo on noin 94 000 euroa.

Helsingin lahjoitukset muodostuvat pelastuslaitoksen luovutettavissa olevista ambulansseista, joita ei enää tarvita kaupungin omassa toiminnassa. Lisäksi lahjoitukseen sisältyy kolme generaattoria sekä pieni määrä muuta irtainta omaisuutta.

Lahjoitus kohdennetaan Kiovan kaupungille, jonka kanssa Helsinki on allekirjoittanut yhteistyöasiakirjan.

Kaupunginhallitus päätti Seuren omistusjärjestelyistä

Kaupunginhallitus päätti myydä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeita muille osakkeenomistajille sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle. Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että yhtiössä osakkeenomistajina jatkavat osakkaat sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialue on allekirjoittanut Seuren päivitetyn osakassopimuksen kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen mukaisesti.

Seuren omistusrakenne uudistetaan vastaamaan kesällä 2026 voimaan tullutta hankintalain muutosta. Järjestelyn myötä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit myyvät Seuren osakkeitaan muille nykyisille osakkaille sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle niin, että kaikkien edellä mainittujen tahojen omistus on jatkossa vähintään 10 prosenttia. 

Lisätietoja: Uutinen 17.9.2026: Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n omistusrakenteen uudistaminen etenee päätöksentekoon

Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli valtuutettujen aloitteita.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

Johanna Snellman
Viestintäasiantuntija
P. 040 843 09 15
johanna.snellman@hel.fi

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