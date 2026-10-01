Energiateollisuus ry

Porvoon Energian Måns Holmbergistä Energiateollisuus ry:n uusi puheenjohtaja

20.10.2026 17:30:00 EEST | Energiateollisuus ry | Tiedote

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Energiateollisuus ry valitsi hallituksensa puheenjohtajaksi Porvoon Energian toimitusjohtajan Måns Holmbergin Tampereella järjestetyssä liittokokouksessa 20. lokakuuta. Holmberg seuraa tehtävässään Turku Energian toimitusjohtajaa Timo Honkasta.

Uusi puheenjohtajakausi alkaa tilanteessa, jossa Suomen talous on alkanut näyttää kasvun merkkejä. Suomen energiasektorilla on tärkeä rooli tämän kasvun vauhdittajana ja vahvistajana.

”Suomen monipuolinen, kilpailukykyinen ja toimitusvarma energiajärjestelmä on merkittävä valtti kilpailussa uusista teollisista investoinneista. Energia-ala on sitoutunut kehittämään energiajärjestelmää niin, että pystymme vastaamaan kasvavaan sähkökysyntään ja luomme edellytykset Suomen talouskasvulle ja hyvinvoinnille,” Holmberg sanoo.

Jotta hyvä kehitys jatkuu ja suomalaisen energiajärjestelmän kilpailuetu vahvistuu, tarvitaan investointitahdin kasvua ja pitkäjänteistä energiapolitiikkaa.

”Nyt tarvitaan Suomelta rohkeutta ja määrätietoista työtä varmistaaksemme investointien toteutumisen. Minulle on kunnia ottaa vastaan Energiateollisuuden puheenjohtajan tehtävä ja viedä energia-alaa kohti yhteistä tavoitetta omalta osaltamme,” Holmberg toteaa.

Hallituksen jäsenet 10/2026-

  • Måns Holmberg, Porvoon Energia Oy, puheenjohtaja
  • Marko Haapala, Rauman Energia Oy
  • Ilari Jaakkola, Elvera Oy
  • Sanna Kytömäki, Hyvinkään Lämpövoima Oy,
  • Jussi Laitinen, Tampereen Energia Oy
  • Mikael Lemström, Fortum Power and Heat Oy
  • Arto Nikkanen, Lappeenrannan Energia Oy
  • Aku Pyymäki, Kymenlaakson Sähkö Oy
  • Olli Sipilä, Gasgrid Finland Oy
  • Jyrki Tammivuori, Caruna Oy
  • Jukka Toivonen, Vantaan Energia Oy
  • Ilkka Tykkyläinen, Pohjolan Voima Oyj
  • Jari Viitanen, Sastamalan Lämpö Oy
  • Timo Virikko, Rovakaira Oy
  • Maiju Westergren, Helen Oy

Avainsanat

energiateollisuus

Yhteyshenkilöt

Måns Holmbergtoimitusjohtaja, Energiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajaPorvoon Energia Oy

Puh:044 518 1518

Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Edustamme yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Tavoitteenamme on, että Suomi saavuttaa energiamurroksen Euroopan mestaruuden.

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