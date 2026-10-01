Porvoon Energian Måns Holmbergistä Energiateollisuus ry:n uusi puheenjohtaja

Uusi puheenjohtajakausi alkaa tilanteessa, jossa Suomen talous on alkanut näyttää kasvun merkkejä. Suomen energiasektorilla on tärkeä rooli tämän kasvun vauhdittajana ja vahvistajana.

”Suomen monipuolinen, kilpailukykyinen ja toimitusvarma energiajärjestelmä on merkittävä valtti kilpailussa uusista teollisista investoinneista. Energia-ala on sitoutunut kehittämään energiajärjestelmää niin, että pystymme vastaamaan kasvavaan sähkökysyntään ja luomme edellytykset Suomen talouskasvulle ja hyvinvoinnille,” Holmberg sanoo.

Jotta hyvä kehitys jatkuu ja suomalaisen energiajärjestelmän kilpailuetu vahvistuu, tarvitaan investointitahdin kasvua ja pitkäjänteistä energiapolitiikkaa.

”Nyt tarvitaan Suomelta rohkeutta ja määrätietoista työtä varmistaaksemme investointien toteutumisen. Minulle on kunnia ottaa vastaan Energiateollisuuden puheenjohtajan tehtävä ja viedä energia-alaa kohti yhteistä tavoitetta omalta osaltamme,” Holmberg toteaa.

Hallituksen jäsenet 10/2026-