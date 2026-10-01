Porvoon Energian Måns Holmbergistä Energiateollisuus ry:n uusi puheenjohtaja
20.10.2026 17:30:00 EEST | Energiateollisuus ry | Tiedote
Energiateollisuus ry valitsi hallituksensa puheenjohtajaksi Porvoon Energian toimitusjohtajan Måns Holmbergin Tampereella järjestetyssä liittokokouksessa 20. lokakuuta. Holmberg seuraa tehtävässään Turku Energian toimitusjohtajaa Timo Honkasta.
Uusi puheenjohtajakausi alkaa tilanteessa, jossa Suomen talous on alkanut näyttää kasvun merkkejä. Suomen energiasektorilla on tärkeä rooli tämän kasvun vauhdittajana ja vahvistajana.
”Suomen monipuolinen, kilpailukykyinen ja toimitusvarma energiajärjestelmä on merkittävä valtti kilpailussa uusista teollisista investoinneista. Energia-ala on sitoutunut kehittämään energiajärjestelmää niin, että pystymme vastaamaan kasvavaan sähkökysyntään ja luomme edellytykset Suomen talouskasvulle ja hyvinvoinnille,” Holmberg sanoo.
Jotta hyvä kehitys jatkuu ja suomalaisen energiajärjestelmän kilpailuetu vahvistuu, tarvitaan investointitahdin kasvua ja pitkäjänteistä energiapolitiikkaa.
”Nyt tarvitaan Suomelta rohkeutta ja määrätietoista työtä varmistaaksemme investointien toteutumisen. Minulle on kunnia ottaa vastaan Energiateollisuuden puheenjohtajan tehtävä ja viedä energia-alaa kohti yhteistä tavoitetta omalta osaltamme,” Holmberg toteaa.
Hallituksen jäsenet 10/2026-
- Måns Holmberg, Porvoon Energia Oy, puheenjohtaja
- Marko Haapala, Rauman Energia Oy
- Ilari Jaakkola, Elvera Oy
- Sanna Kytömäki, Hyvinkään Lämpövoima Oy,
- Jussi Laitinen, Tampereen Energia Oy
- Mikael Lemström, Fortum Power and Heat Oy
- Arto Nikkanen, Lappeenrannan Energia Oy
- Aku Pyymäki, Kymenlaakson Sähkö Oy
- Olli Sipilä, Gasgrid Finland Oy
- Jyrki Tammivuori, Caruna Oy
- Jukka Toivonen, Vantaan Energia Oy
- Ilkka Tykkyläinen, Pohjolan Voima Oyj
- Jari Viitanen, Sastamalan Lämpö Oy
- Timo Virikko, Rovakaira Oy
- Maiju Westergren, Helen Oy
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Måns Holmbergtoimitusjohtaja, Energiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajaPorvoon Energia OyPuh:044 518 1518
Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Edustamme yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Tavoitteenamme on, että Suomi saavuttaa energiamurroksen Euroopan mestaruuden.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Energiateollisuus ry
Energiateollisuus esittää toimia sähköverkkojen riittävyyden turvaamiseksi1.10.2026 08:49:45 EEST | Tiedote
Suomen sähköverkkojen riittävyys voidaan turvata toimimalla määrätietoisesti. Energiateollisuus esittää toimenpiteitä, joilla Suomi voi säilyttää sähköverkkojen tuoman strategisen kilpailuedun, vauhdittaa teollisia investointeja ja vahvistaa energiaturvallisuutta.
Elpyvä talouskasvu vetäisi elokuun sähkönkäytön kasvuun25.9.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Sähkönkäyttö kasvoi elokuussa reilut kolme prosenttia. Talouskasvun merkit näkyvät jo sähkötilastoissa — tosin vielä heikkoina henkäyksinä. Tämä selviää Energiateollisuus ry:n sähkötilastoista.
Sähköverkkoyhtiöiden valitus valvontamenetelmämuutoksista etenee korkeimpaan hallinto-oikeuteen24.9.2026 13:22:38 EEST | Tiedote
Sähköverkkoyhtiöt valittavat korkeimpaan hallinto-oikeuteen kesken valvontajaksoa tehtyjä valvontamenetelmämuutoksia koskevassa asiassa. Energiateollisuus ry pitää asian arviointia tärkeänä sääntelyn ennakoitavuuden turvaamiseksi.
Energia-ala on energiatehokkuuden vauhdittaja24.9.2026 09:54:52 EEST | Tiedote
Energiatehokkuussopimuskaudella 2017–2025 energia-ala on investoinut ja tehnyt työtä energiatehokkuuden edistämiseksi noin 3 000 toimenpiteellä. Tehdyt toimet säästävät energiaa edelleen lähes 1 TWh vuosittain. Saavutetut säästöt ylittävät kaudelle asetetun tavoitteen.
Sähköistyminen edellyttää yhä enemmän investointeja jakeluverkkoihin17.9.2026 14:03:49 EEST | Tiedote
Energiateollisuuden selvityksen mukaan investoinnit jakeluverkkoihin kasvavat merkittävästi, mutta Suomen kilpailukyvyn kannalta tarvitaan vielä enemmän.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme