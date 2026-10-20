Yrityskaupassa ostetut fysioterapiayritykset nostavat hintojaan ja vähentävät laatupanostuksiaan
21.10.2026 06:00:00 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Kelan tutkimuksen mukaan yrityskaupassa ostetut fysioterapiayritykset nostivat tarjoushintojaan keskimäärin noin neljä prosenttia. Samalla niiden kilpailutuksissa saamat laatupisteet vähenivät selvästi. Muutokset näkyivät heti yrityskaupan jälkeisessä kilpailutuksessa ja jatkuivat seuraavalla hankintakierroksella.
Kelan tutkimuksessa selvitettiin, miten fysioterapiayritysten väliset yrityskaupat vaikuttavat palveluntuottajien toimintaan Kelan kilpailutuksissa. Tutkimusaineistossa ostetut yritykset nostivat tarjoushintojaan yrityskaupan jälkeen keskimäärin noin neljä prosenttia. Niiden laatupisteet vähenivät noin puoli keskihajontaa, mikä vastasi vuoden 2022 kilpailutuksessa noin yhdeksää laatupistettä 97 pisteen enimmäismäärästä.
Laatupisteiden lasku voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että henkilöstön koulutukseen, työkokemukseen tai toimitilojen kehittämiseen panostetaan aiempaa vähemmän. Tutkimuksessa arvioitu laatu perustui kilpailutuksissa käytettyihin henkilöstöä ja toimitiloja koskeviin kriteereihin, ei asiakkaiden kuntoutustuloksiin. Kaikki Kelan hyväksymät palveluntuottajat täyttävät Kelan asettamat vähimmäislaatuvaatimukset.
– Tulokset viittaavat siihen, että omistajanvaihdos muuttaa ostetun yrityksen hinnoittelustrategiaa. Vaarana on, että Kela joutuu markkinan keskittymisen myötä maksamaan fysioterapiapalveluista enemmän samalla, kun yritykset panostavat laatuun aiempaa vähemmän, sanoo Kelan tutkija Sara Kuhmonen.
Yritysostot kohdistuvat Kelan kilpailutuksissa menestyneisiin yrityksiin
Ostetut fysioterapiayritykset erosivat muista yrityksistä jo ennen kaupantekoa. Ne tarjosivat keskimäärin korkeampia hintoja ja saivat enemmän laatupisteitä kuin yritykset, joita ei ostettu. Tämä viittaa siihen, että ostajat ovat kiinnostuneita erityisesti laadukkaista ja markkinoilla hyvin menestyneistä palveluntuottajista.
Kaikista tutkimuksessa tarkastelluista yrityskaupoista 82 prosenttia kohdistui yrityksiin, joilla oli voimassa oleva sopimus Kelan kanssa. Ensimmäisten kuuden kuukauden aikana Kelan hankintapäätöksen jälkeen toteutuneista kaupoista 92 prosenttia kohdistui sopimuksen saaneisiin palveluntuottajiin.
– Monivuotinen sopimus Kelan kanssa mahdollistaa yritykselle pitkäaikaisen asiakasvirran, mikä voi tehdä siitä houkuttelevan yritysostokohteen, sanoo Kuhmonen.
Kela hankkii vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiaa yksityisiltä palveluntuottajilta kilpailuttamalla. Vuonna 2023 Kelan järjestämää fysioterapiaa sai noin 16 500 henkilöä, ja palvelun kustannukset olivat 64,5 miljoonaa euroa.
Muutokset rajoittuivat ostettuihin yrityksiin
Yrityskauppojen vaikutukset eivät lyhyellä aikavälillä levinneet muihin samalla paikallisella markkinalla eli samassa kunnassa toimiviin fysioterapiayrityksiin. Ostamattomien yritysten tarjoushinnat tai laatupisteet eivät keskimäärin muuttuneet yrityskauppojen jälkeen.
Tulokset osoittavat, että yritysostojen vaikutukset hinnoitteluun ja laatupisteisiin syntyvät lyhyellä aikavälillä ensisijaisesti ostetun yrityksen toimintatapojen muutoksista, eivät kilpailun välittömästä vähenemisestä paikallisilla markkinoilla.
– Yrityskauppojen seurauksia julkisen rahan käyttöön tulisi arvioida markkinoiden keskittymisen lisäksi tarkastelemalla sitä, miten omistajanvaihdos muuttaa palveluntuottajien strategisia valintoja, sanoo Kuhmonen.
Tutkimus kattoi 192 yrityskauppaa
Tutkimuksessa yhdistettiin vuosina 2018–2022 toteutuneita yrityskauppoja koskevat tiedot Kelan fysioterapian hankinta-aineistoon. Aineisto sisälsi 175 kilpailutusta, 2 574 tarjousta ja 192 yrityskauppaa. Tutkimuksessa tarkasteltiin vuosien 2018 ja 2022 hankintoja sekä kahdelle vakuutuspiirille vuonna 2019 järjestettyjä uusintahankintoja.
Tarkastelluissa kilpailutuksissa palveluntuottajat ilmoittivat 45 minuutin fysioterapiakäynnin hinnan. Kela arvioi laatua henkilöstön ja toimitilojen ominaisuuksien perusteella. Hyväksyttyjen palveluntuottajien hinnat ja laatupisteet pysyivät samoina koko sopimuskauden ajan, joten yritys pystyi muuttamaan hintaansa ja sai uudet laatupisteet vasta seuraavassa hankinnassa.
Vuoden 2026 fysioterapiahankinnoissa laatupisteytystä ei enää käytetä. Kela arvioi asetetut laatuvaatimukset täyttäviä tarjouksia hinnan perusteella.
Lisätiedot
Tutkimusta on käsitelty seikkaperäisemmin Kelan tutkimusblogissa.
Yhteyshenkilöt
Sara KuhmonentutkijaKelaPuh:050 421 0794sara.kuhmonen@kela.fi
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