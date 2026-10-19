Lapissa oli syyskuussa 7855 työtöntä työnhakijaa

Lapissa oli kuntien työllisyyspalveluissa syyskuun lopussa 7 855 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja noin 430. Työttömiä oli lähes 230 vähemmän kuin kuukautta aiemmin, mutta alle 330 enemmän kuin viime vuoden syyskuussa.

Elo- ja syyskuussa työttömyys vähentyi Lapissa normaalin kausirytmin mukaisesti ja kasvu vuodentakaiseen verrattuna on hidastunut. Työttömien osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa Lapissa 9,5 % ja koko maassa 11,8 %. Lapin osuus oli maakunnista viidenneksi alin.

Syyskuussa Lapin työttömistä 2 415 eli 31 % (koko maa 44 %) oli ollut työttömänä yhdenjaksoisesti yli vuoden. Pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi hieman kesäkuukausina, mutta kääntyi elokuussa hienoiseen laskuun, joka jatkui syyskuussa.

Avoimet työpaikat ovat vähentyneet

Työmarkkinatorille ilmoitettiin syyskuun aikana Lapissa 1 970 avointa työpaikkaa, mikä on noin 240 vähemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Kaiken kaikkiaan Lapissa oli syyskuussa avoinna lähes 4 320 työpaikkaa. Avoimeksi ilmoitetuista työpaikoista kahden kolmasosan työn kesto oli alle kuusi kuukautta.

Avoimissa työpaikoissa korostuivat matkailualan kausiluontoiset työpaikat. Työpaikkoja ilmoitettiin avoimeksi eniten palvelu- ja myyntityöntekijöille (mm. tarjoilijat, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, myyjät), siivoojille, rakennustyöntekijöille sekä asiakaspalvelutyöntekijöille.

- Matkailualan yritykset rekrytoivat yhä aiemmin sesonkityöntekijänsä. Tämä näkyy syksyn avoimien työpaikkojen määrässä, kun osa työpaikoista on jo täytetty, Lapin elinvoimakeskuksen johtava asiantuntija Satu Huikuri avaa.

- Avoimien työpaikkojen väheneminen voi myös kertoa yritysten varovaisuudesta. Työnantajat eivät halua sitoutua pidempiin rekrytointeihin tai työvoiman tarve on hyvin kausiluonteista, jatkaa Satu Huikuri.

Palveluihin osallistuttiin enemmän kuin vuosi sitten

Aktivointiasteeseen laskettaviin palveluihin osallistui syyskuun lopussa yli 1950 lappilaista. Palveluihin osallistuvien määrä oli vajaa 250 korkeampi kuin vuotta aiemmin. Aktivointitaseeseen lasketaan työllistymistä edistävät palvelut, jotka katkaisevat työttömyyden.

Koulutuksessa oli syyskuun lopussa lähes 1 170 henkilöä, joista hieman yli 830 osallistui työvoimakoulutukseen ja vajaa 340 omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella tai kotoutumistuella. Koulutukseen osallistuvia oli 215 enemmän kuin vuotta aiemmin, kun työvoimakoulutukseen osallistuvien määrä kasvoi huomattavasti. Työvoimakoulutus voi olla ammatillista osaamista ja valmiuksia lisäävää koulutusta, yrittäjävalmiuksia lisäävää koulutusta tai kotoutumiskoulutusta.

Seuraava työllisyyskatsaus (lokakuu) julkaistaan 24.11.2026.