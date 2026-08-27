Tampereen Energia nostaa kaukolämmön hintaa – kerrostaloasunnossa kustannukset nousevat vajaan euron kuukaudessa
22.10.2026 09:34:00 EEST | Tampereen Energia Oy | Tiedote
Tampereen Energia nostaa kaukolämmön hintaa 1.1.2027 alkaen.
Kaukolämmön hinta nousee Tampereen Energian kaukolämpöverkon alueella Tampereella, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä vuodenvaihteessa. Sekä energiamaksut että tehomaksu nousevat.
Kaukolämpöasiakkaiden vuosikustannukset nousevat keskimäärin 1,9 prosenttia. Asiakaskohtaisesti vaikutus vaihtelee, ja siihen vaikuttavat muun muassa kiinteistön ikä, energiankäyttö ja energiatehokkuus.
Kustannukset nousevat
- keskikokoisessa kerrostaloyhtiössä (80 asuntoa) keskimäärin 0,9 euroa asuntoa kohti kuukaudessa,
- keskikokoisessa rivitaloyhtiössä (15 asuntoa) keskimäärin 1,9 euroa asuntoa kohti kuukaudessa ja
- kaukolämmitetyssä pientalossa keskimäärin 3,3 euroa kuukaudessa.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron (25,5 %). Korotus johtuu yleisestä kustannustason noususta.
”Yleinen kustannustason nousu vaikuttaa muun muassa kaukolämmön tuotannon työ- ja materiaalikuluihin. Korotuksesta huolimatta kaukolämpö pysyy kilpailukykyisenä lämmitysmuotona kuten tähänkin asti. Hintataso on viimeisen 15 vuoden ajan kehittynyt hitaammin kuin inflaatio", toteaa Tampereen Energian Asiakkaat-yksikön johtaja Paavo Pietikäinen.
Maltillisen hintakehityksen taustalla vaikuttavat viimevuosina valmistuneet merkittävät investoinnit. Esimerkiksi Lielahden sähkökattiloilla kaukolämpöä voidaan tuottaa silloin, kun sähkö on edullista. Naistenlahden lämmöntalteenottolaitos puolestaan hyödyntää asiakkaiden kotien lämmitykseen sellaista lämpöä, joka ennen olisi mennyt hukkaan.
Kovat pakkaset saavat tulla
Kaukolämmön hinta sisältää rakennuksen käyttämän energian lisäksi kaiken, mitä sen jakeluun tarvitaan.
”Maksujen avulla pidämme huolta koko Tampereen alueen kattavasta kaukolämpöverkostostamme ja tuotantolaitoksistamme sekä siitä, että lämpöä riittää säällä kuin säällä. Kaukolämpö on kuin all inclusive -loma pakkasten keskellä. Kaikki on hoidettu ja varmistettu asiakkaan puolesta”, Paavo Pietikäinen summaa.
Yhteyshenkilöt
Paavo PietikäinenLiiketoimintajohtaja, asiakkaatTampereen Energia OyPuh:040 356 6726paavo.pietikainen@tampereenenergia.fi
Myötävoimalla muutamme maailmaa
Tampereen Energia on monipuolinen energiatalo, jossa työskentelee lähes 400 uusiutuvan energian ammattilaista. Tehtävämme on etsiä ratkaisuja, joiden avulla lämpöä, sähköä ja jäähdytystä tuotetaan, jaellaan ja käytetään vastuullisesti.
Tampereen Energia on kaupungin omistama energiayhtiö. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tampereen Energia Oy:n lisäksi Tampereen Energia Sähköverkko Oy, Tampereen Vera Oy sekä Tammervoima Oy, jonka toinen omistaja on Pirkanmaan Jätehuolto Oy.
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