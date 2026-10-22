SOL Palvelut Oy

Miten siivous vaikuttaa sisätilojen mikrobistoon? SOL mukana siivouksen kokonaisvaikutuksia selvittävässä tutkimushankkeessa

2.11.2026 12:24:52 EET | SOL Palvelut Oy | Tiedote

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Päiväkotien ja muiden yhteisten tilojen on oltava puhtaita ja turvallisia. Kaikki sisätilojen mikrobit eivät kuitenkaan ole haitallisia. Business Finlandin rahoittamassa CLIMEQ-tutkimushankkeessa selvitetään, miten erilaiset siivousmenetelmät vaikuttavat pintapuhtauteen, sisäilmaan ja tilojen mikrobistoon. SOL Palvelut tuo hankkeeseen käytännön siivoustyön ja palvelukehityksen näkökulman.

Siivouksella voidaan ehkäistä taudinaiheuttajien leviämistä, mutta kaikkia sisätilojen mikrobeja ei ole tarpeen hävittää. CLIMEQ-tutkimushankkeessa etsitään tasapainoa taudinaiheuttajien hallinnan, kemikaalien käytön ja hyvän sisäympäristön välillä. Siivousalan käytännöt perustuvat osittain totuttuihin toimintatapoihin, vaikka tietoa eri menetelmien kokonaisvaikutuksista on vielä rajallisesti. 

Osana hanketta suomalaisissa päiväkodeissa verrataan probiootteja sisältävää siivousta tavanomaiseen, ei probiootteja sisältävään siivoukseen. Probioottisessa siivouksessa pinnoille tuodaan puhdistuksen yhteydessä hyödyllisiä mikrobeja, jotka jatkavat toimintaansa siivouskertojen välillä ja kilpailevat haitallisten mikrobien kanssa elintilasta ja ravinteista. 

Hankkeessa yhdistyy tutkimus ja käytäntö. Siinä analysoidaan nykytilaa ja tulevia tarpeita, tuotetaan uutta tutkimusnäyttöä laboratorio- ja kenttätutkimuksilla sekä kehitetään uusia ratkaisuja, kuten helposti siivottavia rakennuksia, dataan perustuvaa kiinteistönhallintaa ja kriisitilanteisiin soveltuvia siivouskonsepteja. SOL on yksi hankkeen rahoittajista ja tarjoaa hankkeelle tutkimusympäristöjä.  

"Tutkimustiedon hyödyntäminen on tärkeää, jotta voimme kehittää palveluita, jotka vastaavat sekä tämän päivän että tulevaisuuden tarpeisiin. CLIMEQ-hankkeessa tuotettava tieto auttaa ymmärtämään paremmin siivouksen vaikutuksia ja tukee koko alan kehitystä kohti entistä terveellisempiä, turvallisempia ja kestävämpiä toimintamalleja”, kertoo SOL Palveluiden henkilöstön kehityspäällikkö Mirjam Rinne.  

Tutkimushankkeen tavoitteena on myös vahvistaa yhteiskunnan varautumista esimerkiksi pandemioihin ja muihin häiriötilanteisiin. 

CLIMEQ-hanke toteutetaan 1.4.2026–31.3.2028. Tutkimusorganisaatioina ovat Tampereen ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto ja VTT. Business Finlandin rahoittaman hankkeen kokonaisarvo on 1,65 miljoonaa euroa. 

Lisätietoa CLIMEQ-hankkeesta 

Lisätietoja 

Mirjam Rinne 
henkilöstön kehityspäällikkö 
SOL Palvelut Oy 
040 643 3357 
mirjam.rinne@sol.fi 

Yhteyshenkilöt

Mirjam Rinne 
henkilöstön kehityspäällikkö 
SOL Palvelut Oy 
040 643 3357 
mirjam.rinne@sol.fi

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