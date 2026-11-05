Ensimmäinen ärrä aukeaa Ouluun – Reitan Convenience Finland tuo uuden konseptin Oulun sairaalaan

Ärrä-konsepti on rakennettu vastaamaan kiireisten kaupunkilaisten liikkuvaa arkea, ja syksyn aikana ärrä laajenee ympäri Suomea noin 30 myymälällä. Oulun sairaalan ärrä on konseptin ensimmäinen myymälä Oulussa, ja se tarjoaa lounasvaihtoehtoja sekä nopeita eväitä sairaalan työntekijöille ja muille asiakkaille.

”On hienoa päästä avaamaan Oulun ensimmäinen ärrä-konseptin mukainen myymälä OYS:iin. Uusi konsepti sopii loistavasti sairaalaympäristöön, sillä sekä sairaalan työntekijät että asiakkaat kaipaavat lounasta ja ruokaisia välipaloja nopeasti. On hyvä, että voimme nyt vastata näihin tarpeisiin entistä paremmin. Haluamme tuoda helppoutta, herkullisia hetkiä ja ystävällisiä kohtaamisia kaikkien sairaalassa työskentelevien ja asioivien arkeen”, kertoo Oulun sairaalan ärrän kauppias Jari Toppi-Näyhä.

Uusi myymälä eroaa sairaalassa aiemmin toimineesta R-kioskista laajemmalla tuoreiden ruokatuotteiden valikoimalla. Ärrässä on jatkossa myös monipuolinen Picadelin salaattibaari sekä laaja valikoima uusia ruokaisia leipiä ja aamupalatuotteita.

”Haluamme toivottaa kaikki tervetulleiksi tutustumaan Oulun ensimmäiseen ärrään ja maistelemaan uutuustuotteita paikan päällä. Laajemman valikoimamme ansiosta voimme jatkossa vastata OYS:issa entistä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin”, summaa Toppi-Näyhä.

Uusi ärrä palvelee 11.11. alkaen Oulun sairaalassa osoitteessa Kiviharjuntie 9. Ärrä on auki ma–pe klo 6–21 ja la–su klo 9–18. Avajaispäivänä myymälässä on kakkutarjoilu, ja 120 ensimmäistä ostoksen tehnyttä asiakasta saa Red Bullin kaupan päälle.

Ärrä-konseptista lyhyesti

Reitan Convenience Finland toi kesällä 2026 markkinoille täysin uudenlaisen konseptin, ärrän. Se tuo maailmalla suursuosion saavuttaneen, ruokaan ja juomaan keskittyvän myymäläkonseptin ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa Suomeen. Uusi ärrä vastaa etenkin liikkuvan kaupunkilaisen tarpeisiin nopealla palvelulla ja laajalla, terveellisellä ruoka- ja juomavalikoimalla. Syksyn aikana ärrä-konsepti laajenee ympäri Suomea, ja uusia ärriä avataan vuoden 2026 loppuun mennessä yhteensä noin 30.