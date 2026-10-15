Mäntynummen sivistyspalveluiden palveluverkon tilaisuudet loka-marraskuussa 2026
20.10.2026 10:30:43 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote
Mäntynummen asukasilta 21.10.2026
Asukastilaisuudessa pääset tutustumaan suunnitelmiin, esittämään ajatuksiasi ja vaikuttamaan oman alueesi tulevaisuuteen. Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja osallistumaan!
Mäntynummen asukastilaisuus järjestetään Perttilän koululla (Hakulintie 30) keskiviikkona 21.10.2026 klo 18.00–20.00.
Asukasalueiden osallistamiskierrokselle on avattu Howspace-yhteistyöalusta, jonne muutosesityksiä voi kommentoida ennen asukasiltaa. Linkki Mäntynummen sivulle: https://palveluverkko-2026.in.howspace.com/mantynummi-taustatiedot ja https://palveluverkko-2026.in.howspace.com/mantynummen-muutokset-kommentoitavaksi. Muutoehdotuksia voi kommentoida myös vastaamalla Webropol-kyselyyn: https://link.webropol.com/s/asukaskysely-mantynummi.
Vaihtoehtoisesti kommentit voi välittää halutessaan sähköpostitse palveluverkko@lohja.fi.
Alueiden asukkaita osallistetaan ja kuullaan laajasti koko valmisteluprosessin ajan ennen lopullisen esityksen viemistä päätöksentekoon. Valmistelussa voidaan huomioida myös vaihtoehtoisia skenaarioita asukkaiden palautteen perusteella. Tavoitteena on turvata laadukkaat sivistyspalvelut Mäntynummen asukasalueella pitkällä aikavälillä.
Kuulemistilaisuus marraskuun alussa 3.11.2026
Kaupunki järjestää sivistyspalveluiden palveluverkon kuulemistilaisuudet kuntalaisille, palvelujen käyttäjille ja muille asianosaisille.
Mäntynummen kuulemistilaisuus järjestetään tiistaina 3.11.2026 klo 18.00-19.30 Perttilän koululla (Hakulintie 30).
Kuulemismenettely perustuu kuntalain (410/2015) 22 §:ään kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä hallintolain (434/2003) 34 §:ään ja 41 §:ään asianosaisen kuulemisesta ja vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta. Asianosaisille ja alueen asukkaille annetaan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta ennen päätöksentekoa.
Mielipiteen voi jättää kirjallisesti keskiviikkoon 4.11.2026 klo 15.00 mennessä:
- Lohjan kaupunki, Karstuntie 4, 08100 Lohja
- Sähköpostitse kirjaamo(at)lohja.fi tai palaute.palveluverkko(at)lohja.fi, Mäntynummea koskevissa asioissa viitteellä ”Kuntalaisen kuuleminen Mäntynummi / Palveluverkkotyö 2026”.
Lisätietoa palveluverkosta löydät täältä: Palveluverkko 2026 – Lohja.
Tervetuloa vaikuttamaan kaupungin yhteisiin asioihin!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Liisa SaarniniemiKehittämispäällikköPuh:+358406420565Liisa.Saarniniemi@lohja.fi
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