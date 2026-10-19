Raakut ja metsätalous kohtaavat kansallisessa raakkuseminaarissa Oulussa
21.10.2026 07:10:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Miten metsätalous ja uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun suojelu voidaan sovittaa yhteen? Kansallinen raakkuseminaari kokoaa 29.10.2026 Ouluun tutkijoita, viranomaisia, metsätalouden toimijoita ja muita asiantuntijoita keskustelemaan ratkaisuista raakkukantojen turvaamiseksi. Mahdollista on osallistua myös etänä.
Seminaarin teemana on Raakut ja metsätalous. Päivän aikana kuullaan puheenvuoroja muun muassa suojavyöhykkeistä raakkuvesistöissä, raakkumetsistä, suojeluohjelmista, Raakku 2030 -hankkeesta sekä raakun suojelun strategiasta ja toimenpideohjelmasta.
- Raakun suojelun ja metsätalouden yhteensovittamiseen liittyvien tutkimustarpeiden ratkaisemisessa on yhteistyö metsäsektorin kanssa välttämätöntä. Raakkujen väheneminen on huono asia koko joen kannalta, sillä tehokkaina suodattajina ne puhdistavat vettä. Tämä on elintärkeää monille lajeille. Mikäli raakut häviävät alueen lajistosta, koko joen ekosysteemi muuttuu ja muitakin lajeja katoaa. Toivotamme metsätaloustoimijat tervetulleeksi tekemään kanssamme yhteistyötä raakkukantojen, lohikalojen ja jokien ja purojen suojelemiseksi, toteaa professori Jouni Taskinen Jyväskylän yliopistolta.
Raakut huomioiva metsätalous keskustelun ytimessä
Seminaarin ohjelmaan kuuluu myös paneelikeskustelu siitä, miten metsätaloutta voidaan harjoittaa raakkuvesistöjen valuma-alueilla raakkujen elinympäristöt huomioiden. Paneelin puheenjohtajana toimii Panu Halme (SYKE). Keskusteluun osallistuvat Pekka Kallio-Mannila (Stora Enso), Antti Otsamo (Metsähallitus Metsätalous Oy) ja Harri Savonen (Kainuun Metsänhoitoyhdistys).
Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkijat Sabrina Nykänen ja Tuomo Sjönberg esittelevät seminaarissa uusimpia tutkimustuloksiaan raakkujen ekologiasta. Lisäksi seminaarissa kuullaan puheenvuoroja mm. Suomen ympäristökeskuksen, Metsähallituksen, Metsäkeskuksen sekä Jyväskylän yliopiston asiantuntijoilta.
Seminaarin ohjelmaan voi tutustua verkkosivuilla: https://www.jyu.fi/fi/tapahtumat/kansallinen-raakkuseminaari-2026
Myös median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seminaariin! Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse (satu.m.huhtala@jyu.fi).
Raakun suojelu vaatii yhteistyötä tutkijoiden ja metsäalan välillä
Jyväskylän yliopiston koordinoima LIFE Revives on Euroopan suurin jokihelmisimpukan suojeluun keskittyvä hanke. Sen tavoitteena on parantaa jokihelmisimpukan sekä sen isäntäkalojen, lohen ja taimenen, elinolosuhteita Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Vuosina 2021-2027 toteutettavan hankkeen kokonaisbudjetti on lähes 16 miljoonaa euroa.
Hankkeessa kehitetään ja yhtenäistetään raakun suojelumenetelmiä eri maissa sekä vahvistetaan yhteistyötä viranomaisten, metsätalouden toimijoiden ja maanomistajien kanssa. Laaja yhteistyö auttaa varmistamaan, että suojelutoimet ovat vaikuttavia ja että eri sidosryhmät sitoutuvat turvaamaan tämän erittäin uhanalaisen lajin tulevaisuutta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jouni Taskinen, professori, LIFE Revives-hankkeen johtaja, Jyväskylän yliopisto jouni.k.taskinen@jyu.fi, 0403558094
Satu Huhtala, projektipäällikkö LIFE Revives, Jyväskylän yliopisto satu.m.huhtala@jyu.fi, 0400248085
Lotta Mäkinen, aluekoordinaattori LIFE Revives, Lounais-Suomen elinvoimakeskus, lotta.makinen@elinvoimakeskus.fi, 0295022161
Miia Honka, projektipäällikkö LIFE Revives, Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus, miia.honka@elinvoimakeskus.fi, 0295028038
Katja Vainionpää, projektipäällikkö LIFE Revives, Sisä-Suomen elinvoimakeskus, katja.vainionpaa@elinvoimakeskus.fi, 0295027240
Pirkko-Liisa Luhta, projektipäällikkö LIFE Revives, Metsähallitus luontopalvelut, pirkko-liisa.luhta@metsa.fi, 0400293023
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